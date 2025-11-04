Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Real Madrid Bajnokok Ligája Bayern München PSG Szoboszlai Dominik

Ítéletet mondott a mesterséges intelligencia Szoboszlaiék meccsével kapcsolatban

2025. november 04. 15:50

Jön az újabb forduló a Bajnokok Ligájában. Szoboszlaiék a Real Madridot fogadják.

2025. november 04. 15:50
null

Az Opta Analyst brit elemzőoldal kiszámolta, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának párharcainál mik az esélyek. Eszerint a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool annak ellenére is esélyesebbnek számít a Real Madrid ellen, hogy a mostani idényben látványosan szenved.

Szoboszlaiék a Real Madridot fogadják
Szoboszlaiék a Real Madridot fogadják (Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP)

A keddi játéknapon kilenc mérkőzést rendeznek. Szoboszlaiék is pályán lesznek, méghozzá a rekordgyőztes ellen, de így is a nap legnagyobb rangadóját a címvédő Paris Saint-Germain és a mostani klubidényben még hibátlan Bayern München játssza egymással. Ebben a párharcban valamivel a PSG számít esélyesebbnek, tehát az Opta szerint véget ér a bajorok hibátlan sorozata.

Szoboszlaiékra újabb nagy meccs vár

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool és a Real Madrid párharca a legszorosabb: itt hazai győzelemre 38,7 százalékot mond a szuperszámítógép, míg vendégsikerre 37,2 százalékot. Szoboszlaiék mellett a magas szám első sorban a hazai pályának, az Anfieldnek szól, hiszen a Vörösök nincsenek életük formájában. Az Aston Villa ellen legutóbb nyertek, de előtte hét tétmeccsből hatot is elvesztettek, miközben a Real Madrid a mostani idényben 13 győzelem mellett csak egy vereséget számlál.


Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 4. forduló (keddi játéknap)

  • 18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
  • 18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)
  • 21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)
  • 21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)
  • 21.00: Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)
  • 21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol)
  • 21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)
  • 21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)
  • 21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Peter Powell/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
•••
2025. november 04. 16:42 Szerkesztve
Remélhetőleg egy sok gólos meccs lesz, ahol Dominik Szoboszlai kiemelkedő teljesítményt nyújt. Csapata legjobbja lesz. A Liverpool nincs jó formában, ez a Reál Madrid győzelmi esélyét növeli.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!