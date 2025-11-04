Ítéletet mondott a mesterséges intelligencia Szoboszlaiék meccsével kapcsolatban

Az Opta Analyst brit elemzőoldal kiszámolta, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának párharcainál mik az esélyek. Eszerint a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool annak ellenére is esélyesebbnek számít a Real Madrid ellen, hogy a mostani idényben látványosan szenved.

Szoboszlaiék a Real Madridot fogadják (Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP)

A keddi játéknapon kilenc mérkőzést rendeznek. Szoboszlaiék is pályán lesznek, méghozzá a rekordgyőztes ellen, de így is a nap legnagyobb rangadóját a címvédő Paris Saint-Germain és a mostani klubidényben még hibátlan Bayern München játssza egymással. Ebben a párharcban valamivel a PSG számít esélyesebbnek, tehát az Opta szerint véget ér a bajorok hibátlan sorozata.

Szoboszlaiékra újabb nagy meccs vár