Ítéletet mondott a mesterséges intelligencia Szoboszlaiék meccsével kapcsolatban

Befejezetlen ügy: Szoboszlai ismét szembekerül Gülerrel – a számok helyett ezúttal a tettek beszélnek
Több mint fél év után ismét farkasszemet nézhetnek egymással.
Jön az újabb forduló a Bajnokok Ligájában. Szoboszlaiék a Real Madridot fogadják.
Az Opta Analyst brit elemzőoldal kiszámolta, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának párharcainál mik az esélyek. Eszerint a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool annak ellenére is esélyesebbnek számít a Real Madrid ellen, hogy a mostani idényben látványosan szenved.
A keddi játéknapon kilenc mérkőzést rendeznek. Szoboszlaiék is pályán lesznek, méghozzá a rekordgyőztes ellen, de így is a nap legnagyobb rangadóját a címvédő Paris Saint-Germain és a mostani klubidényben még hibátlan Bayern München játssza egymással. Ebben a párharcban valamivel a PSG számít esélyesebbnek, tehát az Opta szerint véget ér a bajorok hibátlan sorozata.
A Liverpool és a Real Madrid párharca a legszorosabb: itt hazai győzelemre 38,7 százalékot mond a szuperszámítógép, míg vendégsikerre 37,2 százalékot. Szoboszlaiék mellett a magas szám első sorban a hazai pályának, az Anfieldnek szól, hiszen a Vörösök nincsenek életük formájában. Az Aston Villa ellen legutóbb nyertek, de előtte hét tétmeccsből hatot is elvesztettek, miközben a Real Madrid a mostani idényben 13 győzelem mellett csak egy vereséget számlál.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 4. forduló (keddi játéknap)
Fotó: Peter Powell/AFP