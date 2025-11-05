Kiderült, melyik Premier League-sztárt fenyegették meg fegyverrel

A labdarúgó Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur megerősítette, hogy az olasz védője, Destiny Udogie volt az a játékos, akit egy futballügynök fegyverrel megfenyegetett. Az elkövetőt az incidenst követően egyébként letartóztatták – írta a givemesport.

A 22 éves futballistát állítólag még szeptember 6-án támadták meg Londonban egy lőfegyverrel, az ügyben pedig 23:14-kor a rendőrséget is riasztották. A szigetországi lapok szerint a szóban forgó ügynök zsarolt és fenyegetőzött, de személyi sérülés nem történt.

A londoni rendőrség nyomozást indított, a 31 éves ügynököt pedig két nappal a történtek után letartóztatták.

Az eset óta közel két hónap telt el, Udogie azóta vissza is tért Thomas Frank csapatához, ám az ügynek még nincs vége. Az olasz kezdőként lépett pályára a keddi, 4–0-s győzelemmel záruló FC Köbenhavn elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Korábban erőnléti gondjai voltak, de a Chelsea elleni vereség alkalmával csereként már be tudott szállni a kispadról.