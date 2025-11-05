Kiderült, melyik Premier League-sztárt fenyegették meg fegyverrel

Látványos felvételek: így készül el az El-győztes stadionja a londoni derbire (VIDEÓ)
Megfeszített munkát végeznek a szakemberek.
Megdöbbentő eset.
A labdarúgó Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur megerősítette, hogy az olasz védője, Destiny Udogie volt az a játékos, akit egy futballügynök fegyverrel megfenyegetett. Az elkövetőt az incidenst követően egyébként letartóztatták – írta a givemesport.
A 22 éves futballistát állítólag még szeptember 6-án támadták meg Londonban egy lőfegyverrel, az ügyben pedig 23:14-kor a rendőrséget is riasztották. A szigetországi lapok szerint a szóban forgó ügynök zsarolt és fenyegetőzött, de személyi sérülés nem történt.
A londoni rendőrség nyomozást indított, a 31 éves ügynököt pedig két nappal a történtek után letartóztatták.
Az eset óta közel két hónap telt el, Udogie azóta vissza is tért Thomas Frank csapatához, ám az ügynek még nincs vége. Az olasz kezdőként lépett pályára a keddi, 4–0-s győzelemmel záruló FC Köbenhavn elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Korábban erőnléti gondjai voltak, de a Chelsea elleni vereség alkalmával csereként már be tudott szállni a kispadról.
Az ügynököt lőfegyver birtoklása, zsarolás és jogosítvány nélküli vezetés gyanújával tartóztatták le. A Tottenham közleményt adott ki Udogie helyzetével kapcsolatban.
Az incidens óta támogatást nyújtottunk Destinynek és családjának, és ezt továbbra is folytatni fogjuk. Mivel ez egy jogi ügy, nem tudunk a továbbiakban nyilatkozni a részletekről”
Udogie 2022 nyara óta van a Spursnél, akkor érkezett a Serie A-ban szereplő Udinesétől és már 76. alkalommal lépett pályára a klub színeiben. A labdarúgó októberben ügynököt váltott, október 10-én az Elite Project Grouphoz írt alá. Ez az ügynökség többek között olyan Premier League-sztárokat menedzsel, mint az Arsenal támadója, Bukayo Saka és az Aston Villa csillaga, Jadon Sancho.
