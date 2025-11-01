Ft
11. 01.
szombat
Tottenham stadion Premier League

Látványos felvételek: így készül el az El-győztes stadionja a londoni derbire (VIDEÓ)

2025. november 01. 16:19

Megfeszített munkát végeznek a szakemberek.

2025. november 01. 16:19
null

Már a 10. fordulójánál tart az angol labdarúgás élvonala, ennek apropóján pedig egy különleges videót tett közzé a Premier League. A felvételek azt mutatják meg, hogy készítik elő az Európa-liga-győztes Spurs stadionját a Tottenham–Chelsea londoni rangadó előtt, hogy

a gyep, a kapu és a háló is kifogástalan legyen a kezdő sípszóra.

A szombati játéknapon a fent említett derbin kívül pályára lép többek között a listavezető Arsenal, a nagy meglepetéseket szállító Crystal Palace, a remek formának örvendő Manchester United és a magyarokat foglalkoztató, kisebb mélyrepülésben lévő Liverpool is.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlaiék Aston Villa elleni csörtéjét 21 órától élő, szöveges tudósítás formájában követhetik a Mandineren!

@premierleague Sound 🔛🔊 #PremierLeague ♬ original sound - Premier League

Fotó: Glyn Kirk/AFP

