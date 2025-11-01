Elképesztő sorozatot zárt le a Fradi – potyogtak a gólok a szögletek után (VIDEÓ)

Robbie Keane vezetőedző együttese augusztus 2-a óta először – két döntetlen és két vereség után – nyert újra NB I-es mérkőzést a Groupama Arénában. A kék-fehérek az elmúlt 23 évben a Ferencváros ellen idegenben lejátszott húsz NB I-es bajnoki találkozóból csak egyszer győztek, a szombat esti volt a tizenötödik vereségük.

Ami az örökrangadó mérlegét illeti, 77 MTK-siker és 56 döntetlen mellett ez volt a 95. FTC-diadal.

A hazaiak a mérkőzés elején leginkább szögletekben jeleskedtek, és a nyolcadik után meg is szerezték a vezetést. Stefan Gartenmann a 19. percben fejelt az öt és felesről a jobb alsó sarokba, majd közvetlenül a gól után leült a gyepre, és cserét kért. A svájci-dán kettős állampolgárságú védő a hetedik percben sérült meg, amikor sárga lapot érően szabálytalankodott. Sokáig fájlalta a jobb térdét, s végül szűk negyedórával később hagyta el a játékteret.