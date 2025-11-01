Elképesztő sorozatot zárt le a Fradi – potyogtak a gólok a szögletek után (VIDEÓ)

Megkérdezték a 404 nap után pályára lépő Lisztes Krisztiánt, hogy mit mondott neki Robbie Keane
A fiatal támadó azt is elárulta, mi az egyik erőssége az ír vezetőedzőnek.
A címvédő Ferencváros 4–1-re győzött az MTK Budapest ellen a labdarúgó NB I 12. fordulójának szombat esti örökrangadóján.
Robbie Keane vezetőedző együttese augusztus 2-a óta először – két döntetlen és két vereség után – nyert újra NB I-es mérkőzést a Groupama Arénában. A kék-fehérek az elmúlt 23 évben a Ferencváros ellen idegenben lejátszott húsz NB I-es bajnoki találkozóból csak egyszer győztek, a szombat esti volt a tizenötödik vereségük.
Ami az örökrangadó mérlegét illeti, 77 MTK-siker és 56 döntetlen mellett ez volt a 95. FTC-diadal.
A hazaiak a mérkőzés elején leginkább szögletekben jeleskedtek, és a nyolcadik után meg is szerezték a vezetést. Stefan Gartenmann a 19. percben fejelt az öt és felesről a jobb alsó sarokba, majd közvetlenül a gól után leült a gyepre, és cserét kért. A svájci-dán kettős állampolgárságú védő a hetedik percben sérült meg, amikor sárga lapot érően szabálytalankodott. Sokáig fájlalta a jobb térdét, s végül szűk negyedórával később hagyta el a játékteret.
Ezt is ajánljuk a témában
A fiatal támadó azt is elárulta, mi az egyik erőssége az ír vezetőedzőnek.
Fordulás után is maradt a Ferencváros mezőnyfölénye, Varga Barnabás a jobb kapufát találta el az alapvonal közeléből, de kidolgozott támadás utáni gólhelyzete továbbra sem akadt a bajnoknak. Igaz a 70. percben a tizenkettedik szögletet követően eldöntötte a mérkőzést, Szalai Gábor fejelt közelről a hálóba. A játékrész második felében aztán a hazaiak egyre többször jutottak lövőhelyzetbe, Cadu háromszor is próbálkozhatott közelről, de Demjén Patrik mindháromszor bravúrosan védett.
A hajrában a harmadik hazai fejes gól is megszületett egy szöglet után: a góllövőlistát vezető Varga Barnabás volt eredményes,
két perccel később pedig Nagy Barnabás emelt a jobb felső sarokba, megszerezve első gólját a Ferencvárosban.
A zöld-fehérek három nyeretlen bajnoki után győztek újra, és a harmadik helyre léptek előre a tabellán, az MTK teljesítményéről pedig sokat elárul, hogy az egyetlen kaput eltaláló lövése Cadu öngólja volt.
A meccs egyértelmű hazai dominanciát hozott, így megérdemelt a Fradi 4–1-es győzelme a kék-fehérek ellen.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt