A legnagyobb király belesett a kulisszák mögé Liverpoolban: kiderült Szoboszlaiék sikerének titka

Szemlélet és munka van”

– vallja Pisont István, aki a Liverpool akadémiáján járt tanulmányúton. A Budapest Honvéd legendája az Origo Sportnak beszélt arról, milyen látásmód uralkodik Szoboszlai Dominik klubjánál, és mit vár Kerkez Milostól a válogatottban és az angol élvonalban egyaránt. Mint mondta,

„a Liverpoolnál ez nem egy felmondható forgatókönyv, hanem életforma.”

A korábbi válogatott középpályás szerint az angol sztárklub egészét áthatja a győzni akarás, a mentalitás, az elszántság. „Én jártam a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél, most a Liverpoolnál is – figyeljen, fanatikus őrültek! Iszonyatos elszántság van bennük, a szurkolókban és az egész klubban.”

„A legnagyobb király” szerint a liverpooli utánpótlás-nevelés legnagyobb erőssége, hogy az egyéni fejlődést helyezi a csapatérdek elé. „Náluk az egyéni képzés kulcsfontosságú. Az edzők nem csak általános edzéseket tartanak, hanem minden játékosra külön stratégiát készítenek. A hibát nem büntetik, hanem a tanulás részének tekintik.” Úgy véli, ez a hozzáállás hiányzik gyakran a magyar futballból: „Angliában U15–U19-es szinten senkit nem érdekel, hogy bajnokságot nyer-e a csapat. Az számít, hány játékost tudnak feljebb adni az első csapat közelébe.”