Nem mindennapi történet: kiderült, hogyan fedezték fel Varga Barnabást

Hatvanadik születésnapja alkalmából készített rendhagyó interjút a Nemzeti Sport Tamási Zsolt trénerrel, pedagógussal, nevelőedzővel. A számos magyar futballistát útnak indító szakembert három talán legnagyobb felfedezettje, Németh Krisztián, Gulácsi Péter, valamint Varga Barnabás történetéről kérdezték. A legérdekesebb sztorit utóbbi játékossal kapcsolatban osztotta meg, abból az időből, amikor a Ferencváros és a magyar válogatott kiválósága még az osztrák másodvonalban kergette a labdát.

A magyar futball Varga Barnabást tulajdonképpen egy szerencsés „véletlennek” köszönheti, akit úgy hívnak, Tamási Zsolt (Fotó: AFP/Paul Faith)

Varga Barnabásról eleinte nem sok derült ki, aztán...

Tamási visszaemlékezései alapján tulajdonképpen annak köszönhetjük Vargát, hogy ő anno hagyta magát meggyőzni, s kiutazott az osztrák másodosztályú Lafnitz két bajnokijára személyesen is megnézni a hórihorgas csatárt. „Gyirmóton szakmai igazgatóként dolgoztam, az NB II-ben szerepeltünk, amikor a menedzsere, Paunoch Péter megkeresett: nézzem meg őt az osztrák második ligában, a Lafnitz színeiben.