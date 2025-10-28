Ft
Nem mindennapi történet: kiderült, hogyan fedezték fel Varga Barnabást

2025. október 28. 20:28

Nem sokon múlott, hogy a Ferencváros és a magyar válogatott gólzsákja az ismeretlenség homályában ragadjon valahol az osztrák másodosztályban. Tamási Zsolt azonban némi hezitálás után végül csak kiutazott megnézni Varga Barnabást, a többi pedig már történelem...

2025. október 28. 20:28
Hatvanadik születésnapja alkalmából készített rendhagyó interjút a Nemzeti Sport Tamási Zsolt trénerrel, pedagógussal, nevelőedzővel. A számos magyar futballistát útnak indító szakembert három talán legnagyobb felfedezettje, Németh Krisztián, Gulácsi Péter, valamint Varga Barnabás történetéről kérdezték. A legérdekesebb sztorit utóbbi játékossal kapcsolatban osztotta meg, abból az időből, amikor a Ferencváros és a magyar válogatott kiválósága még az osztrák másodvonalban kergette a labdát. 

Varga Barnabást ünneplik a válogatott társak
A magyar futball Varga Barnabást tulajdonképpen egy szerencsés „véletlennek” köszönheti, akit úgy hívnak, Tamási Zsolt (Fotó: AFP/Paul Faith)

Varga Barnabásról eleinte nem sok derült ki, aztán...

Tamási visszaemlékezései alapján tulajdonképpen annak köszönhetjük Vargát, hogy ő anno hagyta magát meggyőzni, s kiutazott az osztrák másodosztályú Lafnitz két bajnokijára személyesen is megnézni a hórihorgas csatárt. „Gyirmóton szakmai igazgatóként dolgoztam, az NB II-ben szerepeltünk, amikor a menedzsere, Paunoch Péter megkeresett: nézzem meg őt az osztrák második ligában, a Lafnitz színeiben. 

Kimentem egy meccsre, de a színvonal nem volt magas, voltaképpen mindenhonnan Barni fejére ívelték a labdát. Azt láttam, hogy a levegőben átlagon felüli, de a kombinációs készségéről nem sok derült ki – a csapata nem futballozott. Hezitáltunk, majd megnéztem még egyszer, és azt gondoltam, tud nekünk segíteni a másodosztályban.”

Varga Barnabás a Lafnitzba igazolásakor (Fotó: SV Lafnitz)

A többi már történelem: Varga a koronavírus-járvány utáni első teljes idényében berobbant a másodosztályba, vezetésével a Gyirmót fel is jutott az élvonalba. 

Most könnyű lenne azt mondani, láttam, hogy válogatott center, gólkirály és a Gyirmót történetének legjobb üzlete lesz – csak ez nem lenne igaz. Azért kardoskodtam a szerződtetéséért, mert úgy láttam, igazi, jó csatár, az NB II-ben biztosan segíteni tud nekünk

– vallotta be Tamási, hozzátéve, a gyirmóti kiesés után a 13 gólos Vargának jó döntés volt Paksra igazolnia, s habár aztán a Fraditól eleinte féltette, végül azt a szintet is megugrotta, a válogatottal együtt; szóval „örülök, hogy kimentem miatta arra a két osztrák másodosztályú meccsre...”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

