Újpest–FTC: „Még szerencse, hogy az utolsó percben történt” – Robbie Keane Gróf Dávid kiállításáról

Elképesztő kiállítás az Újpest–Fradin: Gróf felöklelte a labdaszedőt, Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba (VIDEÓ)
Ritka sportszerűtlen megmozdulás, azonnal villant a piros.
Az Újpest hazai pályán parázs hangulatú mérkőzésen 1–1-es döntetlent játszott a Ferencvárossal az NB I 10. fordulójában. Az Újpest–FTC után így értékeltek a vezetőedzők.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane csalódott volt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón amiatt, hogy bár Varga Barnabás menetrendszerű fejesével az első félidőben megszerezték a vezetést, nem tudták belőni a folytatásban az Újpest–FTC-n második gólt.
„Az első gólunk rendben volt, aztán hiányzott egy kis plusz, hogy megszerezzük a másodikat, pedig megvolt rá a lehetőségünk. Az egy nullás vezetés egy derbin idegenben mindig veszélyes tud lenni. Csalódott vagyok, hogy nem szereztük meg a második gólt.”
Ezután Gróf Dávidról kérdezték meg, akit a hosszabbításban kirívó sportszerűtlensége miatt állított ki a játékvezető, miután fellökte a labdaszedőt.
Ezt is ajánljuk a témában
Ritka sportszerűtlen megmozdulás, azonnal villant a piros.
Még nem láttam a szituációt, így nem sokat tudok róla mondani. Szerencse, hogy az utolsó percben történt, hiszen nem volt már cserelehetőségünk. A kapusposzton nem lesz baj Gróf eltiltása miatt, mert Dibusz Dénes tegnap már edzett. A mai kezdéshez még nem volt teljesen fitt, de már csütörtökre rendbe fog jönni, úgyhogy nem aggódom emiatt.”
Az Újpest vezetőedzője, Damir Kznar nem tudta egyértelműen eldönteni, hogy örül a döntetlennek, vagy inkább csalódott.
Ezt is ajánljuk a témában
Varga Barnabás góljára Aljosa Matko válaszolt.
„Nem könnyű erre válaszolni: ha a hozzáállást, a küzdőszellemet nézem, akkor félig tele a pohár. Hajtottunk, küzdöttünk az utolsó másodpercig. Hiába állt fel a Ferencváros három csatárral a végén, senki nem volt elégedett az egy-eggyel, szerettük volna megszerezni a győzelmet, ez büszkévé tesz. De mivel nem sikerült, így félig üres a pohár.”
Az Újpest döntetlenjével 8. helyen áll a tabellán, míg a Fradinak ugyanúgy 4 pont a hátránya a listavezető Paks mögött, mint a forduló előtt.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt