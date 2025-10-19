Újpest–FTC: „Még szerencse, hogy az utolsó percben történt” – Robbie Keane Gróf Dávid kiállításáról

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane csalódott volt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón amiatt, hogy bár Varga Barnabás menetrendszerű fejesével az első félidőben megszerezték a vezetést, nem tudták belőni a folytatásban az Újpest–FTC-n második gólt.

Újpest–FTC: Gróf Dávid piros lapot kapott. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Az első gólunk rendben volt, aztán hiányzott egy kis plusz, hogy megszerezzük a másodikat, pedig megvolt rá a lehetőségünk. Az egy nullás vezetés egy derbin idegenben mindig veszélyes tud lenni. Csalódott vagyok, hogy nem szereztük meg a második gólt.”

Ezután Gróf Dávidról kérdezték meg, akit a hosszabbításban kirívó sportszerűtlensége miatt állított ki a játékvezető, miután fellökte a labdaszedőt.