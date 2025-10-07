A Tottenham is megerősítette: Magyarország válogatott meghívót küldött az egyik játékosának – de van egy csavar

Vajon magyar, albán, szlovák vagy angol válogatott lesz a Tottenham tehetsége?
A magyar szövetség már felvette Leon Myrtajjal a kapcsolatot.
Az Angliában született, édesapja révén albán és szlovák gyökerekkel is rendelkező Leon Myrtaj meghívást kapott a magyar U19-es válogatottba. A 17 éves futballista a Tottenham Hotspur játékosa.
Meghívást kapott a magyar U19-es válogatottba Leon Myrtaj, a Tottenham ifjú balszélsője – jelentette be a londoni futballklub a hivatalos honlapján.
A 17 éves játékos Angliában született, édesanyja magyar, apukájának pedig albán és szlovák gyökerei vannak. Ennek köszönhetően felnőtt szinten akár négy nemzet válogatottjában is szerepelhetne – írja róla a csakfoci.hu –, májusban még az albán korosztályos csapatban lépett pályára Európa-bajnoki selejtezőkön.
Korábban már volt róla szó, hogy az MLSZ kapcsolatba lépett vele, és most hivatalossá is vált a meghívás: Myrtaj – aki a Transfermarkt adatbázisa szerint négy U18-es bajnoki mérkőzésen egy gólpasszt jegyzett ebben az idényben – október 9-én és 12-én a Görögország elleni meccseken megmutathatja magát a magyar U19-es csapatban.
Nyitókép: Tottenham Hotspur