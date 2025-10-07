Ft
10. 07.
kedd
magyar válogatott Tottenham Hotspur FC Magyarország

A Tottenham is megerősítette: Magyarország válogatott meghívót küldött az egyik játékosának – de van egy csavar

2025. október 07. 07:54

Az Angliában született, édesapja révén albán és szlovák gyökerekkel is rendelkező Leon Myrtaj meghívást kapott a magyar U19-es válogatottba. A 17 éves futballista a Tottenham Hotspur játékosa.

2025. október 07. 07:54
null

Meghívást kapott a magyar U19-es válogatottba Leon Myrtaj, a Tottenham ifjú balszélsője – jelentette be a londoni futballklub a hivatalos honlapján.

A 17 éves játékos Angliában született, édesanyja magyar, apukájának pedig albán és szlovák gyökerei vannak. Ennek köszönhetően felnőtt szinten akár négy nemzet válogatottjában is szerepelhetne – írja róla a csakfoci.hu –, májusban még az albán korosztályos csapatban lépett pályára Európa-bajnoki selejtezőkön.

Korábban már volt róla szó, hogy az MLSZ kapcsolatba lépett vele, és most hivatalossá is vált a meghívás: Myrtaj – aki a Transfermarkt adatbázisa szerint négy U18-es bajnoki mérkőzésen egy gólpasszt jegyzett ebben az idényben – október 9-én és 12-én a Görögország elleni meccseken megmutathatja magát a magyar U19-es csapatban.

Nyitókép: Tottenham Hotspur

Reszelő Aladár
2025. október 07. 09:02
Jól jöhet nekünk, de várhatóan lesz érte tülekedés. Mondjuk a három válogatott kb hasonló szinten van, majd meglátjuk.
