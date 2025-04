Vajon magyar, albán, szlovák vagy angol válogatott lesz a Tottenham tehetsége?

A Nemzeti Sport beszélgetett az angol labdarúgó-bajnokság egyik topcsapatának, a Tottenham Hotspursnek az utánpótlásában nevelkedő tehetséggel, Leon Myrtajjal. A cikkből kiderül, hogy a 17 éves tehetség Londonban született, édesapja révén albán, édesanyja révén pedig magyar, családja egyik fele a szlovákiai Újváron él – és már 10 éve tartozik a Spurs kötelékébe.

Elmondása szerint szélsőként számítanak rá, erőssége a góllövés is. Az U17-ben és az U18-ban is játszik, de már az U21-ben is pályára lépett. 16 évesen már a legnagyobb sztárokkal, vagyis az első csapattal is együtt készülhetett – és ez idén is már háromszor megadatott neki.

„Az egyik átlagosnak induló héten úgy készültem, hogy a saját korosztályommal gyakorolok a hétvégére, amikor szólt az U21-es csapat edzője, hogy Leon, irány a nagycsapat! Eléggé meglepődtem, egyáltalán nem számítottam a lehetőségre. Fél órám volt feldolgozni az információt, kicsit izgultam, de amint belekezdtünk az első feladatba, teljesen megnyugodtam. Emlékszem, leginkább a letámadás gyakorlása volt hangsúlyos az edzésen, ment a három a három elleni labdatartás.

Olyan sztárok gyűrűjében találtam magam, mint Szon Hung Min, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall vagy Pedro Porro – az ő játékuk, sebességük, technikai képzettségük és mentalitásuk láttán csak annyit tudtam mondogatni magamban, ez valami félelmetes!

Tudom jól, nem vagyok a szintjükön, de bízom magamban, hogy utolérem őket, ez a tervem. Ange Postecoglou néhány megmozdulásom után odakiáltott, hogy bravó, de külön nem beszélgettünk még. Guglielmo Vicario, Yves Bissouma és Sergio Reguilón viszont megdicsért, hogy jól mozogtam az edzésen, folytassam a kemény munkát, mert kifizetődik. Élveztem a velük töltött időt, kedvesek, jóindulatúak voltak, ugyanakkor nem kíméltek engem csak azért, mert fiatal vagyok. Óriási motivációt ad ez az élmény, megmaradt az a néhány gól, amelyet Vicariónak lőttem.”

Ilyenkor persze mindig adódik a kérdés: vajon láthatjuk-e majd a tehetséges a magyar válogatottban játszani?

„Márciusban az albán U17-es válogatottban játszottam, gólt szereztem Wales ellen, jól ment a játék.

Kapcsolatban állok azonban a Magyar Labdarúgó-szövetséggel is, amely meghívott egy látogatásra Telkibe. Nyitott vagyok a lehetőségre, szívesen megtapasztalnám, milyen a magyar válogatott tagjának lenni, ugyanakkor érdekes helyzetben vagyok, mert albán, magyar, szlovák vagy angol válogatott is lehetnék – remélem, eljutok odáig, hogy felnőttszinten képviseljem az egyiket.”

Fotó: Tottenham Hotspur