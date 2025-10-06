Rooney páros lábbal szállt bele Szalahba, aki Szoboszlait is cserben hagyta

„Naiv, mint egy kisbaba” – piszkosul kiakadt Kerkezre az angol legenda
Kritikák kereszttüzében a magyar válogatott játékos.
Wayne Rooney szerint nagyon sokba kerül a Liverpoolnak, hogy Mohamed Szalah nem hajlandó védekezni. Az angol csatárlegenda úgy látja: a Chelsea ellen az egyiptomi szélső Szoboszlai Dominikot is cserben hagyta.
Az angol Liverpool labdarúgócsapata szombat este sorozatban harmadik tétmérkőzését veszítette el, ilyen pedig még nem fordult elő vele Arne Slot irányítása alatt. Azóta boldog, boldogtalan keresi a választ arra, mi lehet az oka annak, hogy gödörbe kerül a Premier League címvédője. Szinte mindenki kapott kritikát, Kerkez Milos például nem is keveset, talán csak Szoboszlai Dominikot nem vették elő, akit a jobbak közé sorolták a Chelsea elleni meccsen is.
Most egy újabb angol legenda, Wayne Rooney szólalt meg, aki elsősorban a gyengélkedő Mohamed Szalahhal kapcsolatban fejtette ki véleményét, de mindez érinti Szoboszlai Dominik teljesítményét is.
Az egyiptomi szélsőnek az eddigi hét Premier League-bajnokiján ez volt az ötödik alkalom, hogy nem szerzett gólt. Helyzetei voltak a Chelsea ellen is, de a kaput nem sikerült eltalálnia. És nem csak ezt róják fel neki, hanem azt is, hogy nem védekezett megfelelően, mielőtt Estevao Willian megszerezte a londoni kékek mindent eldöntő gólját a 96. percben.
„A Liverpoolba érkező Isakra, Ekitikére és Wirtzre költött pénz láttán mit gondolhat Szalah? – tette fel a költői kérdést Rooney. – A topjátékosoknak van egójuk, és Mohamed Szalah évek óta a liga egyik legjobbja.
Az elmúlt heti teljesítményét látva viszont megkérdőjelezem a munkamorálját. Tudom, hogy nem mindig maradhat ereje a védekezésre, de a Chelsea ellen egyáltalán nem segített a védőknek.”
A Daily Mail cikke szerint a Liverpool jobb oldala így rendre ki volt szolgáltatva a londoni támadóknak (ez történt a minden eldöntő gólnál is), vagyis Szalah az első félidőben Conor Bradley-t, a másodikban Szoboszlai Dominiket hagyta cserben. Estevao találatánál ráadásul nem követte le Marc Cucurellát, aki így szabadon mehetett végig a Liverpool jobb oldalán.
Rooney szerint erről el kell beszélgetni Szalahhal.
„Virgil Van Dijk csapatkapitánynak vagy az öltözőben lévő vezetőknek meg kellene mondaniuk Szalahnak, hogy muszáj segítenie, mert ennek nem lesz jó vége. Szerintem a múlt héten egy kicsit elveszettnek tűnt.”
Rooney véleményével egyébként egybevág, ami maga Cucurella nyilatkozott a lefújás után. A spanyol válogatott balbekk a Sky Sportsnak elárulta, a Chelsea-nek az volt a terve, kihasználják a Szalah által hagyott területeket, mert tudták róla, hajlamos elől maradni, miközben csapata védekezik.
„Külön gyakoroltuk az edzővel ezt a szituációt, mert számítottunk rá, hogy Szalah mögött lehet hely. Szalah mindig a támadásokra vár, mi pedig készültünk erre. Ez működött is, így nyertük meg a meccset.”
