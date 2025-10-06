Rooney páros lábbal szállt bele Szalahba, aki Szoboszlait is cserben hagyta

Most egy újabb angol legenda, Wayne Rooney szólalt meg, aki elsősorban a gyengélkedő Mohamed Szalahhal kapcsolatban fejtette ki véleményét, de mindez érinti Szoboszlai Dominik teljesítményét is.

Az egyiptomi szélsőnek az eddigi hét Premier League-bajnokiján ez volt az ötödik alkalom, hogy nem szerzett gólt. Helyzetei voltak a Chelsea ellen is, de a kaput nem sikerült eltalálnia. És nem csak ezt róják fel neki, hanem azt is, hogy nem védekezett megfelelően, mielőtt Estevao Willian megszerezte a londoni kékek mindent eldöntő gólját a 96. percben.