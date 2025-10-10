Ft
sárga lap magyar válogatott örmény válogatott Magyarország Örményország Szoboszlai Dominik

Magyarország–Örményország: Szoboszlai eltiltása volt a téma – „Mikor, ha nem most?”

2025. október 10. 22:48

A magyar válogatott szombati világbajnoki selejtezője előtt szóba kerültek a sárga lapok. Mivel már Szoboszlai Dominiknak is van egy, a veszélyeztetett játékosok között van.

2025. október 10. 22:48
null

Nemzeti együttesünk szombaton az örmény válogatottat fogadja világbajnoki selejtezőn. A mi oldalunkról Sallai Roland és Varga Barnabás sem játszhat eltiltás miatt, és ebből a tényből kiindulva egy érdekes gondolat vetődött fel az M4 Sport 14-es Zóna című podcastjában, hiszen Szoboszlai Dominikra is ez a sors várhat.

Szoboszlai aligha hagyná ki a portugálok elleni meccset
Szoboszlai aligha hagyná ki a portugálok elleni meccset (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Sallai piros lap miatt nem játszhat az örmények ellen, míg Varga a két sárga lapja miatt. Vargához hasonló eltiltás veszélyezteti az írek ellen sárga lapot kapó Szoboszlai Dominikot, Szalai Attilát, Tóth Barnát, valamint a sérült Dibusz Dénest is, hiszen amennyiben ismét kapnak egyet, úgy kihagyják a következő meccset. Borbély Imre, az Xfb Analytics adatelemzője szerint foglalkozni kellene azzal, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának mikor érné meg leginkább kisárgáznia magát. Felvetődött, hogy Szoboszlai inkább a portugálok ellen hiányozzon idegenben, ne a későbbi sorsdöntő meccsek valamelyikén, ehhez pedig szándékosan sárgát kellene begyűjtenie szombaton – írja cikkében a Csakfoci.

Kockáztat Szoboszlai?

Persze a Cristiano Ronaldóval fémjelzett Portugália ellen hatalmas élmény játszani, és nehezen elképzelhető, hogy egy Szoboszlai mentalitású játékos, aki ráadásul a csapatkapitány is, szándékosan kisárgázná magát egy ilyen összecsapásról.

Amennyiben nem teszi meg, és a portugálok ellen figyelmezteti a játékvezető, úgy az örmények elleni idegenbeli találkozót kell kihagyni. Ha viszont Örményországban „sárgul be”, úgy az utolsó, az írek elleni – minden bizonnyal sorsdöntő – hazai mérkőzést lesz kénytelen kihagyni.

Labdarúgó világbajnoki selejtező
Csoportkör, F-csoport, 3. forduló (szombaton)
18.00: Magyarország–Örményország, Budapest (Tv: M4 Sport)
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon (Tv: Spíler1)

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

red-bullshit
2025. október 10. 23:14
Azért baromság az egész mert ha van egy hozott sárgád, akkor ha kapsz még egyet akkor azon a meccsen kéne érvénysíteni a pirosat. 2 sárga az 1 piros ha már ilyen hülyén összevonták. Hogy ne lehessen trükközni, akkor az 57. percben kapott sárga, ami az előzőleg hozott sárgával piros , az azt jelentené, hogy a köv. meccsen az 58. percben beállhat és nem az egész mecset kell kihagynia.
xerxesz
•••
2025. október 10. 23:07 Szerkesztve
b@szki... tök egyszerű... nem fog sárgát kapni... egyik meccsen se... mert sportszerűen játszik majd...
