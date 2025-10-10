Magyarország–Örményország: Szoboszlai eltiltása volt a téma – „Mikor, ha nem most?”

Nemzeti együttesünk szombaton az örmény válogatottat fogadja világbajnoki selejtezőn. A mi oldalunkról Sallai Roland és Varga Barnabás sem játszhat eltiltás miatt, és ebből a tényből kiindulva egy érdekes gondolat vetődött fel az M4 Sport 14-es Zóna című podcastjában, hiszen Szoboszlai Dominikra is ez a sors várhat.

Szoboszlai aligha hagyná ki a portugálok elleni meccset (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Sallai piros lap miatt nem játszhat az örmények ellen, míg Varga a két sárga lapja miatt. Vargához hasonló eltiltás veszélyezteti az írek ellen sárga lapot kapó Szoboszlai Dominikot, Szalai Attilát, Tóth Barnát, valamint a sérült Dibusz Dénest is, hiszen amennyiben ismét kapnak egyet, úgy kihagyják a következő meccset. Borbély Imre, az Xfb Analytics adatelemzője szerint foglalkozni kellene azzal, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának mikor érné meg leginkább kisárgáznia magát. Felvetődött, hogy Szoboszlai inkább a portugálok ellen hiányozzon idegenben, ne a későbbi sorsdöntő meccsek valamelyikén, ehhez pedig szándékosan sárgát kellene begyűjtenie szombaton – írja cikkében a Csakfoci.

Kockáztat Szoboszlai?

Persze a Cristiano Ronaldóval fémjelzett Portugália ellen hatalmas élmény játszani, és nehezen elképzelhető, hogy egy Szoboszlai mentalitású játékos, aki ráadásul a csapatkapitány is, szándékosan kisárgázná magát egy ilyen összecsapásról.