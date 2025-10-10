Elszólták magukat az örmények – nem győzni jönnek Magyarországra

– mondta az MTI érdeklődésére Jegise Melikjan szövetségi kapitány, aki hozzátette, mivel mindössze hét hete nevezték ki, így neki jóval nehezebb dolga van, mint a hét éve regnáló kollégájának, Marco Rossinak.

A szakvezető kifejtette, egyelőre ismerkedik a játékosaival, felméri a képességeiket és kvalitásaikat, de hisz bennük, és jelenleg ez a legfontosabb. Megjegyezte, látja milyen problémákkal küzd az együttese és azt is, hogy mindent nem lehet egyszerre orvosolni, ugyanakkor egész héten keményen készültek.

„Otthon meglepetést akartunk szerezni az írek ellen, ez sikerült is, de most idegenben inkább az ellenfélre koncentrálunk, hogy minket ne lepjenek meg. Vendégként nehéz lesz a helyzetünk, mert a szurkolók sokat dobnak a magyar csapat játékán, de hiszem, hogy ennek ellenére jó eredménnyel fogunk távozni.

A döntetlen kiváló lenne idegenben egy erős rivális ellen”

– fogalmazta meg várakozásait a 46 éves szakvezető.