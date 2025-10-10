Ft
magyar válogatott örmény válogatott Magyarország Örményország sajtótájékoztató vb-selejtező

Elszólták magukat az örmények – nem győzni jönnek Magyarországra

2025. október 10. 21:26

Megtartotta sajtótájékoztatóját a magyar válogatott következő világbajnoki selejtezős ellenfele. Az örmények szövetségi kapitánya szerint nekik már egy döntetlen is kiváló eredménynek számítana.

2025. október 10. 21:26
null

Az örmények azt ígérték, hogy az utolsó sípszóig küzdeni fognak a magyar labdarúgó-válogatott ellen a szombati világbajnoki selejtezőn, ugyanakkor már egy döntetlen is kiváló eredmény lenne nekik – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Az örmények szövetségi kapitány már a döntetlennek is örülne
Az örmények szövetségi kapitány már a döntetlennek is örülne (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Felkészültek belőlünk az örmények

„Nincs különbség, hogy Portugáliával, Írországgal vagy éppen most Magyarországgal játszunk, ugyanúgy jó eredményt akarunk elérni. Egyetlen célunk, hogy lépésről lépésre, meccsről meccsre fejlődjünk. 

A magyar csapatot kielemeztük, nem csak Szoboszlai Dominiket, mivel nem csak ő tud problémát okozni az ellenfeleknek. Teljes mértékben tisztában vagyunk a magyarok erősségeivel és gyengeségeivel”

– mondta az MTI érdeklődésére Jegise Melikjan szövetségi kapitány, aki hozzátette, mivel mindössze hét hete nevezték ki, így neki jóval nehezebb dolga van, mint a hét éve regnáló kollégájának, Marco Rossinak.

A szakvezető kifejtette, egyelőre ismerkedik a játékosaival, felméri a képességeiket és kvalitásaikat, de hisz bennük, és jelenleg ez a legfontosabb. Megjegyezte, látja milyen problémákkal küzd az együttese és azt is, hogy mindent nem lehet egyszerre orvosolni, ugyanakkor egész héten keményen készültek.

„Otthon meglepetést akartunk szerezni az írek ellen, ez sikerült is, de most idegenben inkább az ellenfélre koncentrálunk, hogy minket ne lepjenek meg. Vendégként nehéz lesz a helyzetünk, mert a szurkolók sokat dobnak a magyar csapat játékán, de hiszem, hogy ennek ellenére jó eredménnyel fogunk távozni. 

A döntetlen kiváló lenne idegenben egy erős rivális ellen” 

– fogalmazta meg várakozásait a 46 éves szakvezető.

A játékosok részéről Vahan Bicsahcsjan többek között arról beszélt, hogy az augusztusban kinevezett Melikjannal jó hangulat uralkodik a csapatnál, magabiztosságot hozott, ennek köszönhetően pedig olyan jól szeretnének futballozni, mint azt az írek 2–1-es legyőzésekor tették.

„A magyar egy erős válogatott, de maximálisan felkészültünk. Azért jöttünk, hogy jól játszunk és az utolsó sípszóig harcolni fogunk” – jelentette ki a Legia Warszawa csatára, aki szerint elsősorban a saját játékukra kell összpontosítaniuk ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el Budapesten.

A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.

Labdarúgó világbajnoki selejtező
Csoportkör, F-csoport, 3. forduló (szombaton)
18.00: Magyarország–Örményország, Budapest (Tv: M4 Sport)
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon (Tv: Spíler1)

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

Stingary76
2025. október 10. 21:35
Ha holnap nem nyerünk, akkor viszlát VB. Szomorúan, de valahol mérgesen is azt kell mondjam, hogy vastagon benne lesz ebben Varga, meg Sallai...akik (már bocsánat) a dedós viselkedésükkel bőven tettek azért, hogy ha holnap nem nyerünk, akkor nem jutunk ki..
