Portugál sztárújságíró: Szoboszlai megmutatta, nem érdemes holnapra hagyni azt, amit ma is el lehet intézni

„Már majdnem megvolt: a 90. percben Portugália nemcsak egy, hanem két lábbal is a világbajnokságon volt, ám a végén a szomorú sors elhalasztotta az ünneplést, amit a José Alvaladéban már szinte biztosra vettek. Cristiano Ronaldo a csapat élére állt a világbajnoki szereplésért folytatott versenyfutásban, mindkét gólt ő szerezte, de

Szoboszlai a 91. percben megmutatta, nem érdemes holnapra hagyni azt, amit ma is el lehet intézni, lecsillapította a portugál kedélyeket, és novemberre halasztotta az ünneplést.

Portugáliára nem csupán az egyik esélyesként tekintenek, hanem a favoritok között van, és úgy tűnik, most valóban akkora esélye lehet a végső győzelemre, mint korábban soha – de nem engedheti meg magának a könnyelműséget, amibe oly sokszor beleesik: a gyenge helyzetkihasználása miatt elszalasztja a győzelmeket, és csak a bánat marad. Ahogy ez a keddi meccsen is történt.”