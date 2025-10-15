Portugál sztárújságíró: Szoboszlai megmutatta, nem érdemes holnapra hagyni azt, amit ma is el lehet intézni

Portugália–Magyarország: teljes csend és döbbenet Lisszabonban, a magyar válogatott hatalmas bravúrt vitt véghez!
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
Nuno Raposo portugál sportújságíró sajnálja, hogy hazája válogatottja nem tudta már a mieink elleni lisszaboni mérkőzésen biztossá tenni a világbajnoki szereplését.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott bravúros, 2–2-es döntetlent harcolt ki Portugália vendégeként a jövő évi világbajnokság selejtezősorozatában, ezzel megfosztotta a Nemzetek Ligája címvédőjét attól, hogy már most, a negyedik forduló után kijutást ünnepelhessen. Az A Bola című portugál sportnapilap újságírója, Nuno Raposo így írt a mérkőzésről:
„Már majdnem megvolt: a 90. percben Portugália nemcsak egy, hanem két lábbal is a világbajnokságon volt, ám a végén a szomorú sors elhalasztotta az ünneplést, amit a José Alvaladéban már szinte biztosra vettek. Cristiano Ronaldo a csapat élére állt a világbajnoki szereplésért folytatott versenyfutásban, mindkét gólt ő szerezte, de
Szoboszlai a 91. percben megmutatta, nem érdemes holnapra hagyni azt, amit ma is el lehet intézni, lecsillapította a portugál kedélyeket, és novemberre halasztotta az ünneplést.
Portugáliára nem csupán az egyik esélyesként tekintenek, hanem a favoritok között van, és úgy tűnik, most valóban akkora esélye lehet a végső győzelemre, mint korábban soha – de nem engedheti meg magának a könnyelműséget, amibe oly sokszor beleesik: a gyenge helyzetkihasználása miatt elszalasztja a győzelmeket, és csak a bánat marad. Ahogy ez a keddi meccsen is történt.”
A portugáloknak a mieink ellen elszalasztott győzelem ellenére sem kell aggódniuk a világbajnoki szereplést illetően, hiszen ha az utolsó két selejtezőjükből csak az egyiket megnyerik – idegenben Írországgal vagy otthon Örményországgal szemben –, akkor biztosan a csoport élén végeznek, és megszerzik a vb-kvótát.
A SELEJTEZŐCSOPORTUNK ÁLLÁSA
