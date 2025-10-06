Ilyen is csak Romániában történhet meg: saját játékosát verte a szövetségi kapitány a kispadon (VIDEÓ)

A magyarellenes rigmusok sem segítettek a románokon: magyarok írtak történelmet Csíkszeredán
Ez még soha nem fordult elő korábban.
A román férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitánya arcon ütötte a kispadon saját játékosát egy bajnoki mérkőzésen. A román szakember szerint előfordulnak ilyen reakciók.
Nem mindennapi esetről számolt be Romániából a szekelyhon.ro. Szombat este CSM Vaslui–Temesvári SCM Poli mérkőzést rendeztek a romániai férfi kézilabda-bajnokságban. A vendégek egygólos hátrányban voltak az első félidőben, amikor játékosuk, Zoran Nikolics támadó szabálytalanságot követett el. Edzője, George Buricea ezért megorrolt rá, és lecserélte őt – eddig semmi szokatlan, megesik az ilyen.
Viszont a kispadon
a tréner megragadta, meglökte, majd arcon is ütötte a szerb beállót!
A stábtagoknak kellett közbelépniük, hogy megfékezzék az őrjöngő szakembert. És, ha ez még nem lenne elég, Buricea-ról azt is tudni kell, hogy másodállásban a román kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, példamutatásból tehet „jelesre” vizsgázott…
Az edző tettét a játékvezető kétperces kiállítással jutalmazta, ami a román portálok szerint megdöbbentően enyhe retorzió.
A botrány után Buricea a GSP.ro-nak próbálta tisztázni a helyzetet. „Azt mondtam neki, üljön le, hogy ne kapjunk kiállítást a kispadról, de ő visszaszólt. Ekkor meglöktem a mellkasánál, nem ütöttem meg. Mindenki állt, és az asztalnál szóltak, hogy túl sokan vagyunk talpon. Azt akartam, hogy üljön le, semmi több” – hangzott a több szempontból is furcsa magyarázat.
Egyrészt a videón látszik a szerinte meg nem történt ütés, másrészt állítása szerint éppen azt akarta elérni, hogy ne kapjanak a kispad miatt kétperces büntetést, amit végül ő maga „harcolt ki” csapatának. De folytatta is a magyarázkodást:
„Ott mindenki fel volt pörögve, hiszen nyerni akarsz, ő pedig a játékvezető döntését magyarázta. Én megmondtam neki, hogy most nem ez számít, hanem hogy üljön le.
A feszültség a meccs része, de szó sincs arról, hogy arcon ütöttem volna. A meccs után bocsánatot is kért. Lehettem volna higgadtabb, de ha valaki harmadszor sem hallgat rád, előfordulnak ilyen reakciók.”
Az esetet a Román Kézilabda-szövetség – azaz Buricea munkaadója – sem hagyta szó nélkül:
„A kispad nem csupán technikai zóna, hanem a fegyelem és a fair play szimbóluma, ezért a szövetség semmilyen formában nem tolerálja az erőszakos, sértő vagy sportszerűtlen megnyilvánulásokat, legyenek azok verbálisak vagy fizikaiak.”
Az esetet a szövetség Fegyelmi Bizottsága is megvizsgálja.
