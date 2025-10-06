Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szövetségi kapitány kézilabda Románia

Ilyen is csak Romániában történhet meg: saját játékosát verte a szövetségi kapitány a kispadon (VIDEÓ)

2025. október 06. 08:18

A román férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitánya arcon ütötte a kispadon saját játékosát egy bajnoki mérkőzésen. A román szakember szerint előfordulnak ilyen reakciók.

2025. október 06. 08:18
null

Nem mindennapi esetről számolt be Romániából a szekelyhon.ro. Szombat este CSM Vaslui–Temesvári SCM Poli mérkőzést rendeztek a romániai férfi kézilabda-bajnokságban. A vendégek egygólos hátrányban voltak az első félidőben, amikor játékosuk, Zoran Nikolics támadó szabálytalanságot követett el. Edzője, George Buricea ezért megorrolt rá, és lecserélte őt – eddig semmi szokatlan, megesik az ilyen.

román
Nem csak a pályán volt kemény a csata a román bajnokságban. Fotó: Facebook/CSM Vaslui

Viszont a kispadon 

a tréner megragadta, meglökte, majd arcon is ütötte a szerb beállót!

A stábtagoknak kellett közbelépniük, hogy megfékezzék az őrjöngő szakembert. És, ha ez még nem lenne elég, Buricea-ról azt is tudni kell, hogy másodállásban a román kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, példamutatásból tehet „jelesre” vizsgázott…

Az edző tettét a játékvezető kétperces kiállítással jutalmazta, ami a román portálok szerint megdöbbentően enyhe retorzió.

Ezt is ajánljuk a témában

A botrány után Buricea a GSP.ro-nak próbálta tisztázni a helyzetet. „Azt mondtam neki, üljön le, hogy ne kapjunk kiállítást a kispadról, de ő visszaszólt. Ekkor meglöktem a mellkasánál, nem ütöttem meg. Mindenki állt, és az asztalnál szóltak, hogy túl sokan vagyunk talpon. Azt akartam, hogy üljön le, semmi több” – hangzott a több szempontból is furcsa magyarázat.

Egyrészt a videón látszik a szerinte meg nem történt ütés, másrészt állítása szerint éppen azt akarta elérni, hogy ne kapjanak a kispad miatt kétperces büntetést, amit végül ő maga „harcolt ki” csapatának. De folytatta is a magyarázkodást:

„Ott mindenki fel volt pörögve, hiszen nyerni akarsz, ő pedig a játékvezető döntését magyarázta. Én megmondtam neki, hogy most nem ez számít, hanem hogy üljön le. 

A feszültség a meccs része, de szó sincs arról, hogy arcon ütöttem volna. A meccs után bocsánatot is kért. Lehettem volna higgadtabb, de ha valaki harmadszor sem hallgat rád, előfordulnak ilyen reakciók.”

A Román Kézilabda-szövetség is megszólalt

Az esetet a Román Kézilabda-szövetség – azaz Buricea munkaadója – sem hagyta szó nélkül:

„A kispad nem csupán technikai zóna, hanem a fegyelem és a fair play szimbóluma, ezért a szövetség semmilyen formában nem tolerálja az erőszakos, sértő vagy sportszerűtlen megnyilvánulásokat, legyenek azok verbálisak vagy fizikaiak.”

Az esetet a szövetség Fegyelmi Bizottsága is megvizsgálja.

Nyitókép: Facebook/CSM Vaslui

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 06. 09:59
Szöröstalpúaknál így is büntetnek...
Válasz erre
0
0
Öreg Palóc
2025. október 06. 08:45
Oláh ország..... semmi különös.
Válasz erre
2
0
chief Bromden
2025. október 06. 08:41
Bizonyítja rátermettségét Románia az EU tagságra. :(
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!