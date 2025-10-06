Ilyen is csak Romániában történhet meg: saját játékosát verte a szövetségi kapitány a kispadon (VIDEÓ)

Nem mindennapi esetről számolt be Romániából a szekelyhon.ro. Szombat este CSM Vaslui–Temesvári SCM Poli mérkőzést rendeztek a romániai férfi kézilabda-bajnokságban. A vendégek egygólos hátrányban voltak az első félidőben, amikor játékosuk, Zoran Nikolics támadó szabálytalanságot követett el. Edzője, George Buricea ezért megorrolt rá, és lecserélte őt – eddig semmi szokatlan, megesik az ilyen.

Nem csak a pályán volt kemény a csata a román bajnokságban. Fotó: Facebook/CSM Vaslui

Viszont a kispadon

a tréner megragadta, meglökte, majd arcon is ütötte a szerb beállót!

A stábtagoknak kellett közbelépniük, hogy megfékezzék az őrjöngő szakembert. És, ha ez még nem lenne elég, Buricea-ról azt is tudni kell, hogy másodállásban a román kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, példamutatásból tehet „jelesre” vizsgázott…