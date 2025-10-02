Láttunk már valaha ilyet? Elképesztő, ami Rómában történt, mindenki az olasz csapaton nevet (VIDEÓ)
2025. október 02. 22:27
A török kapus egymás után három tizenegyest is kivédett. Őrület, ami Rómában történt!
2025. október 02. 22:27
2 p
0
0
0
Mentés
A labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójában az AS Roma hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett a francia Lille-től. Az olasz csapat a hajrában egyenlíthetett volna, háromszor is büntetőt végezhetett el, de mindhárom kimaradt. Mutatjuk, mi történt Rómában!
Török hős Rómában
Először a 82. percben az ukrán Artem Dovbik állt a labda mögé, de a török kapus, Berke Özer védett. A játékvezető azonban újrarúgatta a tizenegyest. A labda mögé ezúttal is Dovbik állt, és Özer most is védett. A bíró viszont ismét újrarúgatta azt. Harmadszorra már az argentin Matias Soule állt oda, de Özer rajta is kifogott.
🔴 A Roma conseguiu a proeza de desperdiçar o mesmo pênalti TRÊS vezes seguidas:
▪️ Dovbyk bate, Özer defende ▪️ Repetição por invasão ▪️ Dovbyk repete, Özer defende de novo ▪️ Nova repetição ▪️ Soule bate... Özer defende mais uma vez! 😳pic.twitter.com/mWW3wpNYiB
A nyugati ember végül olyan sokáig nézte a totalitás izzó gömbjét, s olyan sokáig bámult az Atlanti-óceán felett lenyugvó Napba, hogy közben teljesen megfeledkezett az alapról, amelyen áll. Czopf Áron írása.