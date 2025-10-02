Láttunk már valaha ilyet? Elképesztő, ami Rómában történt, mindenki az olasz csapaton nevet (VIDEÓ)

A labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójában az AS Roma hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett a francia Lille-től. Az olasz csapat a hajrában egyenlíthetett volna, háromszor is büntetőt végezhetett el, de mindhárom kimaradt. Mutatjuk, mi történt Rómában!

Elképesztő, ami Rómában történt – Özert ünneplik a társak (Fotó: Filippo Monteforte/AFP)

Török hős Rómában

Először a 82. percben az ukrán Artem Dovbik állt a labda mögé, de a török kapus, Berke Özer védett. A játékvezető azonban újrarúgatta a tizenegyest. A labda mögé ezúttal is Dovbik állt, és Özer most is védett. A bíró viszont ismét újrarúgatta azt. Harmadszorra már az argentin Matias Soule állt oda, de Özer rajta is kifogott.