Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
AS Roma Artem Dovbik Róma büntető tizenegyes Lille

Láttunk már valaha ilyet? Elképesztő, ami Rómában történt, mindenki az olasz csapaton nevet (VIDEÓ)

2025. október 02. 22:27

A török kapus egymás után három tizenegyest is kivédett. Őrület, ami Rómában történt!

2025. október 02. 22:27
null

A labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójában az AS Roma hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett a francia Lille-től. Az olasz csapat a hajrában egyenlíthetett volna, háromszor is büntetőt végezhetett el, de mindhárom kimaradt. Mutatjuk, mi történt Rómában!

Elképesztő, ami Rómában történt – Özert ünneplik a társak
Elképesztő, ami Rómában történt – Özert ünneplik a társak (Fotó: Filippo Monteforte/AFP)

Török hős Rómában

Először a 82. percben az ukrán Artem Dovbik állt a labda mögé, de a török kapus, Berke Özer védett. A játékvezető azonban újrarúgatta a tizenegyest. A labda mögé ezúttal is Dovbik állt, és Özer most is védett. A bíró viszont ismét újrarúgatta azt. Harmadszorra már az argentin Matias Soule állt oda, de Özer rajta is kifogott.

Bővebben itt:

Roma awarded penalty. The Penalty had to be retaken twice. Lille goalkeeper Berke Özer saved all 3 attempts
byu/RidgeRunner99 insoccer


Az eset érdekessége, hogy a kétszer is hibázó Dovbik hivatalosan egy büntetőt sem rontott, mivel mindkét esetben a játékvezető francia oldalról szabálytalanságot látott.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Filippo Monteforte/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!