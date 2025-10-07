Elképesztő jelenetek a Fradi ellenfelénél: előbb lovasrendőrökkel védték, majd kirúgták az edzőt (VIDEÓ)

A Rangers labdarúgócsapatának vezetősége a Falkirk elleni 1–1-es döntetlent követően múlt vasárnap menesztette Russell Martin vezetőedzőt. A 39 éves szakember – aki játékosként 125 Premier League-mérkőzésen szerepelt a Norwich City színeiben – távozása nem volt balhétól mentes: a Rangers-szurkolók egy csoportja a Falkirk stadionjánál feltartóztatta a csapatbuszt, Martint pedig rendőri kísérettel kellett az autójához vezetni, miután a meccs alatt és után is folyamatosan szidalmazták és kifütyülték őt – írja a csakfoci.hu.

Russell Martin required a police escort from Falkirk’s stadium as Rangers fans gathered around his car ⬇️ pic.twitter.com/UQP28uMnFw — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) October 5, 2025

Martin csupán 123 napig volt hivatalban (idén júniusban nevezték ki), ezzel az ő regnálása lett a legrövidebb a Rangers állandó vezetőedzői közül.