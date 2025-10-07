Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
UEFA Európa Liga Rangers FC Fradi Ferencváros Skócia FTC

Elképesztő jelenetek a Fradi ellenfelénél: előbb lovasrendőrökkel védték, majd kirúgták az edzőt (VIDEÓ)

2025. október 07. 11:57

Eddig tartott a türelem Russell Martin irányába. A Ferencváros (egyik) Európa-liga-ellenfele, a skót Rangers menesztette a vezetőedzőjét.

2025. október 07. 11:57
null

A Rangers labdarúgócsapatának vezetősége a Falkirk elleni 1–1-es döntetlent követően múlt vasárnap menesztette Russell Martin vezetőedzőt. A 39 éves szakember – aki játékosként 125 Premier League-mérkőzésen szerepelt a Norwich City színeiben – távozása nem volt balhétól mentes: a Rangers-szurkolók egy csoportja a Falkirk stadionjánál feltartóztatta a csapatbuszt, Martint pedig rendőri kísérettel kellett az autójához vezetni, miután a meccs alatt és után is folyamatosan szidalmazták és kifütyülték őt – írja a csakfoci.hu.

 

Martin csupán 123 napig volt hivatalban (idén júniusban nevezték ki), ezzel az ő regnálása lett a legrövidebb a Rangers állandó vezetőedzői közül.

Bár minden átmeneti időszakhoz időre van szükség, az eredmények nem feleltek meg a klub elvárásainak. Russell és stábja rendkívül keményen dolgozott, amíg nálunk voltak. Köszönjük az erőfeszítéseiket, és sok sikert kívánunk nekik a jövőre

– áll a klub közleményében.

 

A Rangers az első hét mérkőzéséből csak egyet nyert meg a skót bajnokságban, és már most kilenc pont a hátránya ősi riválisa, a Celtic mögött – mellyel augusztus végén 0–0-s döntetlent játszott –, a listavezető Heartshoz képest pedig 11 pont a lemaradása. A glasgow-i kékek az Európa-liga alapszakaszában az első két meccsüket elveszítették (Genk 0–1, Sturm Graz 1–2), és 

decemberben a Ferencváros vendégeként is pályára lépnek majd a Groupama Arénában.

Nyitókép: Adrian Dennis / AFP

Falkirk–Rangers 1–1 – a mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 07. 12:34
Jobb lett volna, ha marad.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!