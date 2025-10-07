Elképesztő jelenetek a Fradi ellenfelénél: előbb lovasrendőrökkel védték, majd kirúgták az edzőt (VIDEÓ)

FTC–Paks: áll a bál a rangadó után, a felvételek szerint szabálytalan volt Windecker egyenlítő gólja (VIDEÓ)
„Nyilván nem ettől lesz gól, vagy nem gól, de ha már a szabályokról beszélünk, akkor legyünk szabályosak.”
Eddig tartott a türelem Russell Martin irányába. A Ferencváros (egyik) Európa-liga-ellenfele, a skót Rangers menesztette a vezetőedzőjét.
A Rangers labdarúgócsapatának vezetősége a Falkirk elleni 1–1-es döntetlent követően múlt vasárnap menesztette Russell Martin vezetőedzőt. A 39 éves szakember – aki játékosként 125 Premier League-mérkőzésen szerepelt a Norwich City színeiben – távozása nem volt balhétól mentes: a Rangers-szurkolók egy csoportja a Falkirk stadionjánál feltartóztatta a csapatbuszt, Martint pedig rendőri kísérettel kellett az autójához vezetni, miután a meccs alatt és után is folyamatosan szidalmazták és kifütyülték őt – írja a csakfoci.hu.
Martin csupán 123 napig volt hivatalban (idén júniusban nevezték ki), ezzel az ő regnálása lett a legrövidebb a Rangers állandó vezetőedzői közül.
Bár minden átmeneti időszakhoz időre van szükség, az eredmények nem feleltek meg a klub elvárásainak. Russell és stábja rendkívül keményen dolgozott, amíg nálunk voltak. Köszönjük az erőfeszítéseiket, és sok sikert kívánunk nekik a jövőre
– áll a klub közleményében.
A Rangers az első hét mérkőzéséből csak egyet nyert meg a skót bajnokságban, és már most kilenc pont a hátránya ősi riválisa, a Celtic mögött – mellyel augusztus végén 0–0-s döntetlent játszott –, a listavezető Heartshoz képest pedig 11 pont a lemaradása. A glasgow-i kékek az Európa-liga alapszakaszában az első két meccsüket elveszítették (Genk 0–1, Sturm Graz 1–2), és
decemberben a Ferencváros vendégeként is pályára lépnek majd a Groupama Arénában.
