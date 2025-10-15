„Magyarul szeretek káromkodni a legjobban” – Szalai Attila a kapufájáról

Azt sajnálom, hogy utána két ilyen gólt kaptunk, pedig készültünk arra, hogy a hosszún érkezik Ronaldo vagy más. Később rendezni tudtuk a sorokat. Azt is bánom nyilván, hogy a másik helyzetem kimaradt…”

Ezután arról beszélt, mi hagyta el a száját a kihagyott lehetőséget követően, amikor a kapufára fejelte a labdát.

Nem lehet idézni, amit mondtam, mert egy óriási sípolás lenne az egész. Nem voltam boldog, káromkodni pedig magyarul szeretek a legjobban, úgyhogy elsütöttem néhány csúnya szót – reméljük, a gyerekek már aludtak.

Az is rendkívül jó beadás volt, aztán volt nekem is egy labdám Dominiknek, jól megfejelte, de a kapus védett. Varga Barni is fantasztikus volt, minden labdát lefejelt. A végén egy gyönyörű akcióból jött az egyenlítés: Barni fejelte le ismét a hosszú labdát, Lukács megcsinálta egy az egyben, Szobó meg érkezett a hosszún. Úgy gondolom, megérdemelten visszük el innen egy pontot, ami nagyon jót fog tenni a csapatnak.”

Portugália–Magyarország: Szalai mélyről jött vissza