A németek után a portugáloknál is nagyot megy az Orbánról szóló poszt

Portugália–Magyarország: „Szoboszlai megleckéztetett minket” – ezt írják a portugálok a magyarok bravúrjáról
Nagyon csalódottak Szoboszlai gólja miatt.
Az RB Leipzig posztjával foglalkoznak a portugálok. A klub humoros felütéssel egy olyan képet tett ki, amelyen Willi Orbán és Cristiano Ronaldo csatázik a labdáért.
Mint ismert, Szoboszlai Dominik korábbi csapata, a lipcseiek foglalkoztatják nemzeti csapatunk védőjét, Willi Orbánt és a magyar válogatottságot idén lemondó Gulácsi Pétert. A 32 éves hátvéd 2015 óta áll a Leipzig szolgálatában, amelynek színeiben eddig 355 tétmérkőzésen szerepelt. Mivel a klubbal eddig kétszer nyert Német Kupát és egyszer Német Szuperkupát, valamint hosszú évekig csapatkapitány volt, az évek alatt – Gulácsihoz hasonlóan – kiérdemelte a klublegenda státuszt.
Továbbra sem tudni, mi lesz vele.
A klubja megosztott egy olyan képet a közösségi oldalán, amelyen ő és Cristiano Ronaldo látható a portugál–magyar vb-selejtezőn.
A GOAT és Cristiano Ronaldo”
– olvasható a humoros posztban. A futballban az utóbbi években a GOAT-ot (Greatest of all time), vagyis a minden idők legjobbjára utaló jelzőt rendszerint CR-re és Lionel Messire szokták használni, de a német klub humoros kedvében volt, és élni akart a közös kép kínálta lehetőséggel.
A portugálok ezen egy kicsit megsértődtek. Portugália egyik legnagyobb sportoldala, az A Bola is írt egy cikket erről a posztról, amelyben megjegyezte, hogy Orbán méltatása mellett Ronaldón gúnyolódott a klub.
Orbán egyébként végigjátszotta a mérkőzést, az első portugál gólnál éppen ő maradt le a rekordot döntő Ronaldóról, aki végül duplázni tudott. A 40 éves legenda a vb-selejtezőket tekintve immár a legeredményesebb futballistának számít.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP