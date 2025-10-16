Ft
magyar válogatott Magyarország Cristiano Ronaldo Willi Orbán RB Leipzig vb-selejtező Portugália portugál válogatott

A németek után a portugáloknál is nagyot megy az Orbánról szóló poszt

2025. október 16. 09:04

Az RB Leipzig posztjával foglalkoznak a portugálok. A klub humoros felütéssel egy olyan képet tett ki, amelyen Willi Orbán és Cristiano Ronaldo csatázik a labdáért.

2025. október 16. 09:04
null

Az egyik legnagyobb portugál sportoldal, az A Bola felhívta a figyelmet a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig közösségi oldalán megjelent posztjára. Ebben Willi Orbán és Cristiano Ronaldo látható a portugál–magyar világbajnoki selejtezőn.

Orbánnal és Ronaldóval viccelődött a Leipzig
Orbánnal és Ronaldóval viccelődött a Leipzig (Fotó: Sascha Schuermann/AFP)

Mint ismert, Szoboszlai Dominik korábbi csapata, a lipcseiek foglalkoztatják nemzeti csapatunk védőjét, Willi Orbánt és a magyar válogatottságot idén lemondó Gulácsi Pétert. A 32 éves hátvéd 2015 óta áll a Leipzig szolgálatában, amelynek színeiben eddig 355 tétmérkőzésen szerepelt. Mivel a klubbal eddig kétszer nyert Német Kupát és egyszer Német Szuperkupát, valamint hosszú évekig csapatkapitány volt, az évek alatt – Gulácsihoz hasonlóan – kiérdemelte a klublegenda státuszt.

Orbán méltatása

A klubja megosztott egy olyan képet a közösségi oldalán, amelyen ő és Cristiano Ronaldo látható a portugál–magyar vb-selejtezőn.

A GOAT és Cristiano Ronaldo”

– olvasható a humoros posztban. A futballban az utóbbi években a GOAT-ot (Greatest of all time), vagyis a minden idők legjobbjára utaló jelzőt rendszerint CR-re és Lionel Messire szokták használni, de a német klub humoros kedvében volt, és élni akart a közös kép kínálta lehetőséggel.

A portugálok ezen egy kicsit megsértődtek. Portugália egyik legnagyobb sportoldala, az A Bola is írt egy cikket erről a posztról, amelyben megjegyezte, hogy Orbán méltatása mellett Ronaldón gúnyolódott a klub.

Orbán egyébként végigjátszotta a mérkőzést, az első portugál gólnál éppen ő maradt le a rekordot döntő Ronaldóról, aki végül duplázni tudott. A 40 éves legenda a vb-selejtezőket tekintve immár a legeredményesebb futballistának számít.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

