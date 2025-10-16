A németek után a portugáloknál is nagyot megy az Orbánról szóló poszt

Orbán méltatása

A klubja megosztott egy olyan képet a közösségi oldalán, amelyen ő és Cristiano Ronaldo látható a portugál–magyar vb-selejtezőn.

A GOAT és Cristiano Ronaldo”

– olvasható a humoros posztban. A futballban az utóbbi években a GOAT-ot (Greatest of all time), vagyis a minden idők legjobbjára utaló jelzőt rendszerint CR-re és Lionel Messire szokták használni, de a német klub humoros kedvében volt, és élni akart a közös kép kínálta lehetőséggel.