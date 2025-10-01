Nyilasi Tibort a betegségéről kérdezték – a válasza sok szurkoló szívét megmelengette (VIDEÓ)

Csaknem fél évvel az életmentő szívműtétje után egyre jobban érzi magát Nyilasi Tibor, a Ferencváros korábbi legendás labdarúgója – erről a 70 esztendős ikon saját maga beszélt a zöld-fehérek közösségi oldalán.

Sajnos a meccsekre most kevésbé tudtam járni az elmúlt fél évben, mert ez egy pokoljárás volt nekem a betegségem miatt, de most már túl vagyok rajta, úgyhogy várom az újabb csodát és a nagyszerű eredményeket

– mondta az FTC hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban Nyilasi, aki az utóbbi időben már újra rendszeresen feltűnik a televízió képernyőjén is a Sport Tv állandó szakértőjeként.

Arra a kérdésre, hogy a betegsége után a „ketyegő” jól működik-e már, a 70-szeres válogatott futballista így felelt: „Hát, a Fradi-szív igen.”