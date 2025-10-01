Ft
Fradi Nyilasi Tibor szívműtét Ferencváros FTC

Nyilasi Tibort a betegségéről kérdezték – a válasza sok szurkoló szívét megmelengette (VIDEÓ)

2025. október 01. 19:45

Újra jól működik a Fradi-szív – Nyilasi Tibor a Ferencváros közösségi oldalán beszélt arról, hogyan érzi magát most az áprilisi szívműtétje után.

2025. október 01. 19:45


Csaknem fél évvel az életmentő szívműtétje után egyre jobban érzi magát Nyilasi Tibor, a Ferencváros korábbi legendás labdarúgója – erről a 70 esztendős ikon saját maga beszélt a zöld-fehérek közösségi oldalán.

Sajnos a meccsekre most kevésbé tudtam járni az elmúlt fél évben, mert ez egy pokoljárás volt nekem a betegségem miatt, de most már túl vagyok rajta, úgyhogy várom az újabb csodát és a nagyszerű eredményeket

– mondta az FTC hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban Nyilasi, aki az utóbbi időben már újra rendszeresen feltűnik a televízió képernyőjén is a Sport Tv állandó szakértőjeként.

Arra a kérdésre, hogy a betegsége után a „ketyegő” jól működik-e már, a 70-szeres válogatott futballista így felelt: „Hát, a Fradi-szív igen.”

 

  • „Nyíl, minden jót, és sokáig legyél még velünk! Azok más idők voltak, és semmire nem cserélném el” – kommentelte egy Újpest-szurkoló a videó alá. 
  • „Jó látni Tibi bát! Nekem maga a fociisten Magyarországon gyerekkorom óta. Jó egészséget!” – írta egy másik. 
  • „De jó ilyen állapotban látni Nyilasi Tibort!” – jegyezte meg egy harmadik.

A műtétre tavasszal azért volt szükség, mert Nyilasi már a születésnapján, januárban is panaszkodott arra, hogy fárad, fogytán az ereje, és időnként légszomjjal küzd. Az ezüstcipős labdarúgót orvosi vizsgálatoknak vetették alá, aminek az lett a végeredménye, hogy áprilisban szívműtétet hajtottak végre rajta a Városmajor úti klinikán.

„Gellér László professzor úr kivizsgált, és a diagnózis úgy szólt, hogy a szívbillentyűm működése nem az igazi. Egy igazi profikból álló csapat elvégezte a beavatkozást, és most már biztosan mondhatom, hogy az eredmény megnyugtató” – mondta Nyilasi néhány nappal az operáció után.

Nyitókép: frahi.hu

