Nyilasi Tibort a betegségéről kérdezték – a válasza sok szurkoló szívét megmelengette (VIDEÓ)

„Ugye, elég, ha csak bólintok?” – élete legnehezebb szakaszáról beszélt Nyilasi Tibor
Nyilasi Tibor, a Ferencváros és a magyar válogatott legendás labdarúgója a közelmúltban szívműtéten esett át a Városmajor úti klinikán.
Újra jól működik a Fradi-szív – Nyilasi Tibor a Ferencváros közösségi oldalán beszélt arról, hogyan érzi magát most az áprilisi szívműtétje után.
Csaknem fél évvel az életmentő szívműtétje után egyre jobban érzi magát Nyilasi Tibor, a Ferencváros korábbi legendás labdarúgója – erről a 70 esztendős ikon saját maga beszélt a zöld-fehérek közösségi oldalán.
Sajnos a meccsekre most kevésbé tudtam járni az elmúlt fél évben, mert ez egy pokoljárás volt nekem a betegségem miatt, de most már túl vagyok rajta, úgyhogy várom az újabb csodát és a nagyszerű eredményeket
– mondta az FTC hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban Nyilasi, aki az utóbbi időben már újra rendszeresen feltűnik a televízió képernyőjén is a Sport Tv állandó szakértőjeként.
Arra a kérdésre, hogy a betegsége után a „ketyegő” jól működik-e már, a 70-szeres válogatott futballista így felelt: „Hát, a Fradi-szív igen.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nyilasi Tibor, a Ferencváros és a magyar válogatott legendás labdarúgója a közelmúltban szívműtéten esett át a Városmajor úti klinikán.
A műtétre tavasszal azért volt szükség, mert Nyilasi már a születésnapján, januárban is panaszkodott arra, hogy fárad, fogytán az ereje, és időnként légszomjjal küzd. Az ezüstcipős labdarúgót orvosi vizsgálatoknak vetették alá, aminek az lett a végeredménye, hogy áprilisban szívműtétet hajtottak végre rajta a Városmajor úti klinikán.
„Gellér László professzor úr kivizsgált, és a diagnózis úgy szólt, hogy a szívbillentyűm működése nem az igazi. Egy igazi profikból álló csapat elvégezte a beavatkozást, és most már biztosan mondhatom, hogy az eredmény megnyugtató” – mondta Nyilasi néhány nappal az operáció után.
Nyitókép: frahi.hu