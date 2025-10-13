Magyarország–Örményország: döbbenet! A magyar tábor üres széksoraival, teljes csöndben kezdődött a vb-selejtező
Van rá magyarázat.
És egy újabb nap, amikor „nem jött ki az akadémiákról senki” (igaz, a magyar válogatottban megint három, a Puskás Akadémián nevelkedett futballista játszott).
„Meccsnap.
És egy újabb nap, amikor »nem jött ki az akadémiákról senki« (igaz, a magyar válogatottban ma megint három, a Puskás Akadémián nevelkedett futballista játszott – a negyedik kedden visszatér a csapatba –, egyikük gólt lőtt, a másik gólt pedig egy jelenleg Felcsúton szereplő Puskás-csatár szerezte).”
Nyitókép: Szöllősi György Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Van rá magyarázat.