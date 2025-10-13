Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Puskás Akadémia csatár csapat Felcsút foci meccsnap Szöllősi György

Meccsnap

2025. október 13. 14:54

És egy újabb nap, amikor „nem jött ki az akadémiákról senki” (igaz, a magyar válogatottban megint három, a Puskás Akadémián nevelkedett futballista játszott).

2025. október 13. 14:54
null
Szöllősi György
Szöllősi György
Facebook

Meccsnap.

És egy újabb nap, amikor »nem jött ki az akadémiákról senki« (igaz, a magyar válogatottban ma megint három, a Puskás Akadémián nevelkedett futballista játszott – a negyedik kedden visszatér a csapatba –, egyikük gólt lőtt, a másik gólt pedig egy jelenleg Felcsúton szereplő Puskás-csatár szerezte).”

Nyitókép: Szöllősi György Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!