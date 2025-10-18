Elképesztő, mi történik az autók akkumulátoraival ebben a stadionban

A takarékosságról általában a skót vagy a sváb nép jut az ember eszébe, nem a holland, pedig ha valakikre, rájuk igazán vonatkozik ez a jelző. Nem hiába jutottak el oda, hogy megépítették a világ egyik legzöldebb, legkörnyezetkímélőbb és legfenntarthatóbb stadionját. A Mandinernek a helyszínen volt lehetősége megtekinteni az Ajax és a holland labdarúgó válogatott stadionját: a Johan Cruijff ArenA-t. A különlegessége, hogy gépházában elektromos járművekből – elsősorban Nissan Leafekből – kiszerelt akkumulátorokat helyeztek el, amelyek képesek ellátni a létesítmény energiaszükségletét.

A Johan Cruijff ArenA belülről / Fotó: Bokor Gábor/Mandiner

Az átalakított akkumulátorok nem csak fenntarthatóvá teszik az Ajax arénáját, de létrehozza a körforgásos gazdaságot az elektromos járművek akkumulátorai számára, ugyanis ezeknél kardinális kérdés ökológiai szempontból is, hogy mi vár rájuk a selejtezés után.

Ennek az energiatároló rendszernek köszönhetően a stadion sokkal intelligensebben tudja majd felhasználni saját megújuló energiáját”

– mondta a 2018-as megnyitón Henk van Raan, a Johan Cruijff ArenA innovációs igazgatója.