Elképesztő, mi történik az autók akkumulátoraival ebben a stadionban

Példát mutatnak a hollandok, akik nemcsak zöldek akarnak lenni, hanem okosak is – ezzel pedig rengeteg pénzt spórolnak meg. A Johan Cruijff ArenA nemsokára teljesen karbonsemleges lesz, a távolabbi célok pedig még nemesebbek.
A takarékosságról általában a skót vagy a sváb nép jut az ember eszébe, nem a holland, pedig ha valakikre, rájuk igazán vonatkozik ez a jelző. Nem hiába jutottak el oda, hogy megépítették a világ egyik legzöldebb, legkörnyezetkímélőbb és legfenntarthatóbb stadionját. A Mandinernek a helyszínen volt lehetősége megtekinteni az Ajax és a holland labdarúgó válogatott stadionját: a Johan Cruijff ArenA-t. A különlegessége, hogy gépházában elektromos járművekből – elsősorban Nissan Leafekből – kiszerelt akkumulátorokat helyeztek el, amelyek képesek ellátni a létesítmény energiaszükségletét.
Az átalakított akkumulátorok nem csak fenntarthatóvá teszik az Ajax arénáját, de létrehozza a körforgásos gazdaságot az elektromos járművek akkumulátorai számára, ugyanis ezeknél kardinális kérdés ökológiai szempontból is, hogy mi vár rájuk a selejtezés után.
Ennek az energiatároló rendszernek köszönhetően a stadion sokkal intelligensebben tudja majd felhasználni saját megújuló energiáját”
– mondta a 2018-as megnyitón Henk van Raan, a Johan Cruijff ArenA innovációs igazgatója.
A szakember szerint jelentős kapacitás áll rendelkezésre egy esetleges áramkimaradás esetén is, ráadásul a rendszert a lakossági hálózatba is bekötötték, így baj esetén a holland energiahálózat stabilitását is tudja garantálni egy ideig.
Jelenleg a 3 MW kapacitású energiatároló 148 akkumulátorból áll, ez a kapacitás elég arra, hogy hétezer amszterdami háztartás energiaigényét ellássa egy órán át. Az ígéret szerint több mint tíz év a rendszer üzemideje, amivel 116 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást sikerül megakadályozni.
A klubvezetés nem titkolt célja, hogy az évtized végére karbonsemleges legyen.
Amszterdamban ráadásul a szurkolói élményt is igyekeznek a maximumra csavarni, ugyanis minden digitalizált, applikáció segítségével valós idejű útvonalat kapnak az otthonuktól egészen az 55 ezres stadionban lévő ülőhelyükig.
Túravezetőnk részletesen beszámolt arról, hogyan segíti a stadion okosrendszere a szurkolókat:
Ezen felül azt is mutatja a stadion mobilos applikációja, melyik büfében vagy mosdóban van kevesebb ember, hol lehet gyorsabban végezni, túravezetőnk szerint kifejezett céljuk, hogy a Johan Cruijff ArenA kommunikáljon a nézőkkel. Így fordulhat elő, hogy nagyon ritkák a torlódások, az algoritmus pillanatok alatt képes újrahangolni a kijáratokat, így gyorsítva a haladást.
Ezen felül a Johan Cruijff ArenA területére olyan, ultramodern szenzorokat helyeztek, amelyek mindent figyelnek, legyen az a gyep állapota, a stadionon belüli tömeg mozgása, így a személyzetet is a leghamarabb tudja a helyére terelni, növelve a biztonságot.
A klubvezetés a környezetvédelmi célok mellett anyagi megfontolásból is fektetett ebbe a rendszerbe, hiszen így a kiadásaikat a negyedére tudták csökkenteni, míg jelentős profitot tudtak elérni a másik oldalon.
A stadion zéró karbonlábnyommal működik a programnak köszönhetően”
– mesélte túravezetőnk, aki a hazai csapat öltözőjében még azt is elmondta, a filozófiájuk része az akadémisták felnevelése, akiket később értékesítenek topcsapatok számára.
Ezen a téren sem veszik félvállról a munkát, hiszen az Ajax olyan játékosokat nevelt fel, mint Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Daley Blind vagy éppenséggel Wesley Sneijder.
A stadiontúra során az is kiderült, hogy az Amsterdam Arenaként is ismert stadion tetején több mint 4200 napelemet helyeztek el, valamint van a közelben egy szélturbina is, amely folyamatos energiaellátást biztosít. A napelemek egy év alatt 930 ezer kWh áramot állítanak elő, hogy ezt el tudjuk képzelni, ez 270 holland háztartás éves energiafogyasztása.
Mint megtudtuk, olyan merőben új fejlesztéseket is eszközöltek, mint hogy rákötötték a Johan Cruyff ArenA-t a távhőhálózatra, így az onnan érkező hulladékhő melegíti és tartja fagymentesen, optimális állapotban a gyepszőnyeget. Van a stadionon belül egy külön hűtőhálózat is, amely egy közeli tóból származó vízből biztosítja az irodák és öltözők temperálását.
A Mandiner érdeklődésére a túravezető elárulta, általában az akkumulátorokat 48-49 százalékos töltöttségen tartják, meccs vagy koncert előtt ezeket felviszik 97 százalékos töltöttségre, amely elég arra, hogy ellássa az energiafogyasztást a csúcsidőszakban.
Nyitókép: Bokor Gábor/Mandiner