Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság rendszer Johan Cruijff ArenA Ajax applikáció

Elképesztő, mi történik az autók akkumulátoraival ebben a stadionban

2025. október 18. 15:36

Példát mutatnak a hollandok, akik nemcsak zöldek akarnak lenni, hanem okosak is – ezzel pedig rengeteg pénzt spórolnak meg. A Johan Cruijff ArenA nemsokára teljesen karbonsemleges lesz, a távolabbi célok pedig még nemesebbek.

2025. október 18. 15:36
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

A takarékosságról általában a skót vagy a sváb nép jut az ember eszébe, nem a holland, pedig ha valakikre, rájuk igazán vonatkozik ez a jelző. Nem hiába jutottak el oda, hogy megépítették a világ egyik legzöldebb, legkörnyezetkímélőbb és legfenntarthatóbb stadionját. A Mandinernek a helyszínen volt lehetősége megtekinteni az Ajax és a holland labdarúgó válogatott stadionját: a Johan Cruijff ArenA-t. A különlegessége, hogy gépházában elektromos járművekből – elsősorban Nissan Leafekből – kiszerelt akkumulátorokat helyeztek el, amelyek képesek ellátni a létesítmény energiaszükségletét. 

A Johan Cruijff ArenA belülről.
A Johan Cruijff ArenA belülről / Fotó: Bokor Gábor/Mandiner

Az átalakított akkumulátorok nem csak fenntarthatóvá teszik az Ajax arénáját, de létrehozza a körforgásos gazdaságot az elektromos járművek akkumulátorai számára, ugyanis ezeknél kardinális kérdés ökológiai szempontból is, hogy mi vár rájuk a selejtezés után. 

Ennek az energiatároló rendszernek köszönhetően a stadion sokkal intelligensebben tudja majd felhasználni saját megújuló energiáját”

– mondta a 2018-as megnyitón Henk van Raan, a Johan Cruijff ArenA innovációs igazgatója. 

A szakember szerint jelentős kapacitás áll rendelkezésre egy esetleges áramkimaradás esetén is, ráadásul a rendszert a lakossági hálózatba is bekötötték, így baj esetén a holland energiahálózat stabilitását is tudja garantálni egy ideig. 

Jelenleg a 3 MW kapacitású energiatároló 148 akkumulátorból áll, ez a kapacitás elég arra, hogy hétezer amszterdami háztartás energiaigényét ellássa egy órán át. Az ígéret szerint több mint tíz év a rendszer üzemideje, amivel 116 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást sikerül megakadályozni. 

A klubvezetés nem titkolt célja, hogy az évtized végére karbonsemleges legyen. 

A Johan Cruijff ArenA bemutatja, milyen a jövő stadionja

Amszterdamban ráadásul a szurkolói élményt is igyekeznek a maximumra csavarni, ugyanis minden digitalizált, applikáció segítségével valós idejű útvonalat kapnak az otthonuktól egészen az 55 ezres stadionban lévő ülőhelyükig. 

Túravezetőnk részletesen beszámolt arról, hogyan segíti a stadion okosrendszere a szurkolókat: 

  • a forgalmi helyzetről, 
  • a tömegközlekedésről
  • és a parkolási lehetőségekről is valós idejű tájékoztatást ad. 

Ezen felül azt is mutatja a stadion mobilos applikációja, melyik büfében vagy mosdóban van kevesebb ember, hol lehet gyorsabban végezni, túravezetőnk szerint kifejezett céljuk, hogy a Johan Cruijff ArenA kommunikáljon a nézőkkel. Így fordulhat elő, hogy nagyon ritkák a torlódások, az algoritmus pillanatok alatt képes újrahangolni a kijáratokat, így gyorsítva a haladást. 

Fotó: Bokor Gábor/Mandiner

Ezen felül a Johan Cruijff ArenA területére olyan, ultramodern szenzorokat helyeztek, amelyek mindent figyelnek, legyen az a gyep állapota, a stadionon belüli tömeg mozgása, így a személyzetet is a leghamarabb tudja a helyére terelni, növelve a biztonságot. 

A klubvezetés a környezetvédelmi célok mellett anyagi megfontolásból is fektetett ebbe a rendszerbe, hiszen így a kiadásaikat a negyedére tudták csökkenteni, míg jelentős profitot tudtak elérni a másik oldalon. 

A stadion zéró karbonlábnyommal működik a programnak köszönhetően”

– mesélte túravezetőnk, aki a hazai csapat öltözőjében még azt is elmondta, a filozófiájuk része az akadémisták felnevelése, akiket később értékesítenek topcsapatok számára. 

Ezen a téren sem veszik félvállról a munkát, hiszen az Ajax olyan játékosokat nevelt fel, mint Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Daley Blind vagy éppenséggel Wesley Sneijder.

Amszterdamban minden zöld

A stadiontúra során az is kiderült, hogy az Amsterdam Arenaként is ismert stadion tetején több mint 4200 napelemet helyeztek el, valamint van a közelben egy szélturbina is, amely folyamatos energiaellátást biztosít. A napelemek egy év alatt 930 ezer kWh áramot állítanak elő, hogy ezt el tudjuk képzelni, ez 270 holland háztartás éves energiafogyasztása. 

A Johan Cruijff ArenA akkumulátorai / Fotó: Bokor Gábor/Mandiner

Mint megtudtuk, olyan merőben új fejlesztéseket is eszközöltek, mint hogy rákötötték a Johan Cruyff ArenA-t a távhőhálózatra, így az onnan érkező hulladékhő melegíti és tartja fagymentesen, optimális állapotban a gyepszőnyeget. Van a stadionon belül egy külön hűtőhálózat is, amely egy közeli tóból származó vízből biztosítja az irodák és öltözők temperálását. 

A Mandiner érdeklődésére a túravezető elárulta, általában az akkumulátorokat 48-49 százalékos töltöttségen tartják, meccs vagy koncert előtt ezeket felviszik 97 százalékos töltöttségre, amely elég arra, hogy ellássa az energiafogyasztást a csúcsidőszakban. 

Nyitókép: Bokor Gábor/Mandiner

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
•••
2025. október 18. 15:47 Szerkesztve
Az akkumulátor, kap egy kis időt, hogy tovább hasznosulhasson ,de sorsát nem kerüli el. A akku természetéből ,és kémiai folyamatait tekintve , Elromlik.töltés ,kisüles ,mellett kapacitását veszti .kilyukad, felpuposodik a gáz nyomás miatt stb
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. október 18. 15:47
Ott úgy látszik nem tiltakoznak az aksik ellen..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!