„A szépség örök ünnepe” – a Párizsi Divathéten bukkant fel Imane Helif

Van valami félnivalója? Imane Helif nem vállalja a nemi tesztet, fellebbezést nyújtott be
Egyelőre úgy tűnik, hogy az algériai bokszoló nem vehet részt a csütörtökön kezdődő ökölvívó-vb-n.
Nem akárhol tette tiszteletét az algériai olimpiai bajnok. Imane Helif a Párizsi Divathéten jelent meg egy méregdrága ruhában.
A 2024-es párizsi olimpián aranyérmet nyerő Imane Helif – aki a kötelező nemi teszt miatt kihagyta a liverpooli bokszvilágbajnokságot – a Párizsi Divathéten tűnt fel – szúrta ki a Blikk.
A 26 éves algériai ökölvívó hétfőn az első sorból nézte végig a Chanel női ruházat tavaszi/nyári 2026-os kollekciójának bemutatóját. A közösségi médiában megosztott videón látható, amint egy fekete autóból kiszállva egyedi selyem nadrágkosztümöt visel, amiről úgy tudni, több mint 4000 fontba (1,8 millió forintba) kerül.
Az Instagram-oldalán a képekhez azt írta, hogy megtiszteltetés volt számára részt venni az esemény.
Elegancia, örökség és a művészet a szépség örök ünnepe”
– olvasható a posztjában.
Az olimpián Hámori Lucát legyőző ökölvívó a közösségi médiában aktívan építi új arculatát. Október elején bejelentette, hogy ő lett az egyik szépségápolási márka hivatalos arca, s az Instagram-posztjához olyan szlogenek társultak, mint a „Megérkezett a bajnok” és „Az önbizalom a színpadra lép” – jegyezte meg a Ripost.
Fotó: Karim Jaafar/AFP