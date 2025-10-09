„A szépség örök ünnepe” – a Párizsi Divathéten bukkant fel Imane Helif

A 2024-es párizsi olimpián aranyérmet nyerő Imane Helif – aki a kötelező nemi teszt miatt kihagyta a liverpooli bokszvilágbajnokságot – a Párizsi Divathéten tűnt fel – szúrta ki a Blikk.

Imane Helif (Fotó: Gabriel Bouys/AFP)

A 26 éves algériai ökölvívó hétfőn az első sorból nézte végig a Chanel női ruházat tavaszi/nyári 2026-os kollekciójának bemutatóját. A közösségi médiában megosztott videón látható, amint egy fekete autóból kiszállva egyedi selyem nadrágkosztümöt visel, amiről úgy tudni, több mint 4000 fontba (1,8 millió forintba) kerül.