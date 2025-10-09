Ft
Imane Helif Párizsi Divathét videó ökölvívás

„A szépség örök ünnepe” – a Párizsi Divathéten bukkant fel Imane Helif

2025. október 09. 14:51

Nem akárhol tette tiszteletét az algériai olimpiai bajnok. Imane Helif a Párizsi Divathéten jelent meg egy méregdrága ruhában.

2025. október 09. 14:51
null

A 2024-es párizsi olimpián aranyérmet nyerő Imane Helif – aki a kötelező nemi teszt miatt kihagyta a liverpooli bokszvilágbajnokságot – a Párizsi Divathéten tűnt fel – szúrta ki a Blikk.

Imane Helif
Imane Helif (Fotó: Gabriel Bouys/AFP)

A 26 éves algériai ökölvívó hétfőn az első sorból nézte végig a Chanel női ruházat tavaszi/nyári 2026-os kollekciójának bemutatóját. A közösségi médiában megosztott videón látható, amint egy fekete autóból kiszállva egyedi selyem nadrágkosztümöt visel, amiről úgy tudni, több mint 4000 fontba (1,8 millió forintba) kerül.


Az Instagram-oldalán a képekhez azt írta, hogy megtiszteltetés volt számára részt venni az esemény.

Elegancia, örökség és a művészet a szépség örök ünnepe”

– olvasható a posztjában.


Imane Helif építi magát

Az olimpián Hámori Lucát legyőző ökölvívó a közösségi médiában aktívan építi új arculatát. Október elején bejelentette, hogy ő lett az egyik szépségápolási márka hivatalos arca, s az Instagram-posztjához olyan szlogenek társultak, mint a „Megérkezett a bajnok” és „Az önbizalom a színpadra lép” – jegyezte meg a Ripost.

Fotó: Karim Jaafar/AFP

