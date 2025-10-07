Tanácsért mentek Felcsútra az örmények, de elkeserítették őket

Hornyák Zsolt más poszton játszatja Harutjunjant

Az interjúban kitértek rá, hogy a 21 évesen már 26-szoros örmény válogatott Harutjunjan a Puskás Akadémiában leginkább középpályásként játszik, a válogatottban viszont védőként.

„Sokoldalú játékos, tud a középső védő, a balhátvéd és a védekező középpályás posztján is játszani. Nagyon jó futballkultúrával és passzjátékkal rendelkezik, a kiváló krasznodari akadémián nevelkedett. Azért választottuk, mert beleillik a csapatunkba. Fejlődik, keményen dolgozik minden nap, még akkor is, ha nem mindig kezdő” – mondta róla Hornyák.

Georgi Harutjunjan (fehérben) eddig 25 tétmérkőzésen lépett pályára a PAFC-ban (Fotó: puskasakademia.hu)

Utólag meghívót kapott az örmény válogatottba Arszen Szadojan, az Alaskert balhátvédje is – szúrta ki a rangado.24.hu. A 26 éves futballista azért került be a keretbe, mert az eredetileg beválogatott Nair Tiknizjan vízumgondok miatt nem utazhat be a csapattal Írországba. Ennek ellenére ő nem került ki a keretből, hanem csak kiegészült Szadojannal az együttes játékosállománya.