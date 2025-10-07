Tanácsért mentek Felcsútra az örmények, de elkeserítették őket

Válogatott: Dibusz Dénes megsérült, ezzel el is dőlt a kapuskérdés
Tóth Balázs fog védeni Örményország és Portugália ellen.
Akár négy Puskás Akadémia-játékos is pályára léphet a magyar–örmény világbajnoki selejtezőn. A felcsúti együttes vezetőedzője, Hornyák Zsolt szerint a mieinknek kötelező a győzelem a szombati találkozón.
A szombati Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező felvezetéseként a Sportaran című örmény portál exkluzív interjút készített a Puskás Akadémia labdarúgócsapatát irányító Hornyák Zsolttal, aki edzői pályafutása elején, 2012 és 2015 között két örmény együttesnél – Mika és Bananc (ma már Urartu) – is dolgozott. Az 52 esztendős szakember szerint a magyar válogatottnak kötelező a győzelem a hétvégi meccsen.
A magyar válogatott a találkozó esélyese. Nagy közönség előtt, telt házas stadionban lép pályára az örmények ellen, és nem engedheti meg magának, hogy kihagyja ezt a lehetőséget. Ha ki akar jutni a világbajnokságra, akkor hazai pályán le kell győznie Örményországot. Bár az örmény csapat kellemetlen ellenfél, a magyar válogatottól egyértelműen győzelmet várok
– idézte Hornyákot a Magyar Nemzet.
A Puskás Akadémiát négyen képviselhetik a szombati összecsapáson:
a magyar válogatottba Szappanos Péter, Nagy Zsolt és Lukács Dániel, míg az örmény nemzeti együttesbe a januárban szerződtetett Georgi Harutjunjan kapott meghívást a felcsútiaktól.
Hornyák reméli, játékosai közül minél többen szerephez jutnak majd a Puskás Arénában, és azt is elmondta, bizonyos szempontból mindegy, hogy Marco Rossi csapatában kik pótolják az eltiltott Sallai Rolandot és Varga Barnabást.
Bárki is helyettesíti Sallait vagy Vargát, legalább örmény szinten lesznek, ha nem magasabban.
Természetesen erről Marco Rossi dönt. Lukács Dánielt láthatjuk a pályán? Remélem, hiszen az én játékosom a Puskásnál, ahogy Nagy Zsolt is. Mindkettőt szeretném látni, sőt Szappanos Pétert is, bár Dibusz Dénes vagy Tóth Balázs talán előtte van. Ez még nyitott kérdés” – nyilatkozta Hornyák, aki ekkor még nem tudhatta, hogy Dibusz sérülés miatt nem tudja vállalni a szereplést az októberi mérkőzéseken. Így Szappanos feltehetően előlép második számú kapussá Tóth Balázs mögött.
Az interjúban kitértek rá, hogy a 21 évesen már 26-szoros örmény válogatott Harutjunjan a Puskás Akadémiában leginkább középpályásként játszik, a válogatottban viszont védőként.
„Sokoldalú játékos, tud a középső védő, a balhátvéd és a védekező középpályás posztján is játszani. Nagyon jó futballkultúrával és passzjátékkal rendelkezik, a kiváló krasznodari akadémián nevelkedett. Azért választottuk, mert beleillik a csapatunkba. Fejlődik, keményen dolgozik minden nap, még akkor is, ha nem mindig kezdő” – mondta róla Hornyák.
Utólag meghívót kapott az örmény válogatottba Arszen Szadojan, az Alaskert balhátvédje is – szúrta ki a rangado.24.hu. A 26 éves futballista azért került be a keretbe, mert az eredetileg beválogatott Nair Tiknizjan vízumgondok miatt nem utazhat be a csapattal Írországba. Ennek ellenére ő nem került ki a keretből, hanem csak kiegészült Szadojannal az együttes játékosállománya.
A magyar válogatott szombaton 18 órától mérkőzik meg Örményországgal a világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában. Ezt követően a mieink Portugáliában, az örmények Dublinban lépnek pályára jövő kedden. A magyarok egy, az örmények három pontot szereztek az első két körben.
A SELEJTEZŐCSOPORTUNK ÁLLÁSA
1. Portugália 6 pont
2. Örményország 3
3. MAGYARORSZÁG 1
4. Írország 1
100 meccs alatt 82 gólból vette ki a részét az FTC-ben.
Nyitókép: puskasakademia.hu
