„Állást foglalni nem szeretnék” – újpesti múltját emlegette a Fradi-tábor Windeckernek a paksi tizenegyes előtt

„Fordulatos mérkőzés volt – emlékezett vissza Windecker. – Az elején jött a Fradi, de később felvettük a kesztyűt, nekünk is nagyon jó ellentámadásaink voltak. Utána kicsit váratlanul jött a vezető gólunk, akkor pont nem volt benne a játékban. Be kell vallani, a második félidőben nagyon nyomott az FTC, de mutatja a csapat erejét, hogy amikor megszerezte a vezetést, volt válaszunk, sőt még két meccslabdánk is a végén.”

Elárulta: bár a Genk vendégeként aratott győzelme is bizonyítja, hogy nagyon erős ellenféllel néztek szembe, a pályán most ezt annyira nem érzékelte.

„Megmondom őszintén, nem éreztem akkora különbséget a két csapat között. Persze, nyomtak, mert nagyon jó játékosaik vannak, de szépen helytálltunk. Előre nem írtuk volna alá ezt a döntetlent, mert nekünk minden meccsen a győzelem a cél, de így, hogy vezettek, örülünk neki. Úgy gondolom, az iksz reális volt.”

Mint azt az elején Windecker említette, a hangulat valóban pazar volt, ugyanakkor az első perceket mindkét tábor csendben töltötte a Magyar Labdarúgó-szövetség ellen tüntetve. Kíváncsiak voltunk, hogyan élte meg a csendes időszakot.

„Ebbe a vitába nem akarunk beleszólni, de az biztos, hogy mindenkinek az a jó, amikor szurkolók vannak a lelátón, akik szurkolnak is.