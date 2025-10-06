Ft
„Állást foglalni nem szeretnék” – újpesti múltját emlegette a Fradi-tábor Windeckernek a paksi tizenegyes előtt

2025. október 06. 06:02

Windecker József a Mandinernek elárulta: kimondottan szereti az olyan helyzeteket, mint amilyen a tizenegyes előtti volt. Az FTC–Paks egyik főszereplője nyilatkozott.

2025. október 06. 06:02
Nagy-Pál Tamás

Forró hangulatú rangadót játszott egymással vasárnap este a labdarúgó NB I listavezetője és a második helyezett a Groupama Arénában. Mindkét együttes vezetett a mérkőzés során, de a legvégén a hazaiaknál volt az előny, Windecker József hosszabbításban szerzett tizenegyesével lett 2–2-es döntetlen az FTC–Paks.

FTC–Paks
FTC–Paks: megünnepelték a vendégek a döntetlent. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A pontot érő paksi gól szerzője szerint remek hangulatú meccsen léphetett pályára, aminek azért tétje is volt, hiszen 

  • győzelmével a Ferencváros egy találkozóval kevesebbet játszva egy pontra csökkenthette volna hátrányát, végül 
  • azonban maradt köztük a négypontos különbség.

„Fordulatos mérkőzés volt – emlékezett vissza Windecker. – Az elején jött a Fradi, de később felvettük a kesztyűt, nekünk is nagyon jó ellentámadásaink voltak. Utána kicsit váratlanul jött a vezető gólunk, akkor pont nem volt benne a játékban. Be kell vallani, a második félidőben nagyon nyomott az FTC, de mutatja a csapat erejét, hogy amikor megszerezte a vezetést, volt válaszunk, sőt még két meccslabdánk is a végén.”

Elárulta: bár a Genk vendégeként aratott győzelme is bizonyítja, hogy nagyon erős ellenféllel néztek szembe, a pályán most ezt annyira nem érzékelte.

„Megmondom őszintén, nem éreztem akkora különbséget a két csapat között. Persze, nyomtak, mert nagyon jó játékosaik vannak, de szépen helytálltunk. Előre nem írtuk volna alá ezt a döntetlent, mert nekünk minden meccsen a győzelem a cél, de így, hogy vezettek, örülünk neki. Úgy gondolom, az iksz reális volt.”

Mint azt az elején Windecker említette, a hangulat valóban pazar volt, ugyanakkor az első perceket mindkét tábor csendben töltötte a Magyar Labdarúgó-szövetség ellen tüntetve. Kíváncsiak voltunk, hogyan élte meg a csendes időszakot.

„Ebbe a vitába nem akarunk beleszólni, de az biztos, hogy mindenkinek az a jó, amikor szurkolók vannak a lelátón, akik szurkolnak is. 

Állást foglalni nem szeretnék, nem az én terepem, de a labdarúgás lelke tényleg a szurkolókban rejlik. Értük játszunk, úgyhogy örülök, hogy végül remek hangulatban zajlott a mérkőzés.”

FTC–Paks volt újpestiként

A Mandiner arról is kérdezte, mennyire volt nehéz éppen a Fradi-tábor előtt elvégezni a tizenegyest, hiszen a hazai drukkerek nem felejtették el felemlegetni neki az újpesti múltját.

„Ezt ilyenkor kizárja egy profi sportoló. Nem az első büntetőm volt előttük, ugye a kupadöntőn is rúgtam, ott azért még nagyobb volt a nyomás, ott is sikerült értékesítenem. 

Szeretem az ilyen kihívásokat, tényleg sokkal jobb ilyen helyzetben rúgni ennyi néző előtt, mint egy ürességtől kongó stadionban.”

A 11-esének köszönhetően pedig 4 pont a Paks előnye a Ferencváros előtt a tabella élén – ez még egy meccsel kevesebbet játszva is igen szép eredmény 9 találkozó után. Főleg, hogy Bognár Györgyé az egyetlen veretlen csapat az NB I-es mezőnyben. Korai lenne még bajnoki címről szőtt álmokról beszélni?

Persze, mindenki álmodik a bajnoki címről, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem.

Megmondom őszintén, nem gondoltuk, hogy így fogunk állni, miután már majdnem lement az első köre a bajnokságnak. Sok meghatározó játékosunk elment, de azért a gerinc együtt maradt. Jöttek fiatalok, és ők is nagyon jó teljesítmény nyújtanak. Az edző megfelelően forgatja a keretet, lehetőséget kap mindenki, és úgy tűnik, megint erős csapatunk van.”

A bajnokságban most szünet következik a válogatott világbajnoki selejtezők miatt, aztán a Debrecent fogadja a Paks október 18-án.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

