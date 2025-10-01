Ft
Genk–FTC: Belgiumban két Fradi-játékostól is nagyon tartanak – nincs könnyű dolga az ellenfél edzőjének

2025. október 01. 17:41

Thorsten Fink, a KRC Genk vezetőedzője szerint bár a futballban minden lehetséges, de házigazdaként mindent meg fognak tenni azért, hogy legyőzzék a Ferencvárost a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este sorra kerülő második fordulós mérkőzésén.

2025. október 01. 17:41
null

Az 57 éves német szakember az összecsapást megelőző szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozta, miután a múlt heti első körös találkozójukon Glasgow-ban, a Rangers otthonában sikerült 1–0-ra nyerniük, ha most otthon az FTC ellen is diadalmaskodnak, akkor növelik az esélyüket arra, hogy továbbjussanak az Európa-liga egyenes kieséses szakaszba.

Ferencváros, Genk, Európa-liga, Népliget, edzés
A Ferencváros szerdán még a Népligetben edzett (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A Ferencváros nagyon jó csapat, kifejezetten jó játékosokkal a keretében, említhetném példaként Naby Keitát, vagy a támadók közül Varga Barnabást. A tizenhatosunkon belüli védekezésünknek kifogástalanul kell működnie, mert az ellenfelünk beívelései és pontrúgásai veszélyesek, ezekre mindenképpen figyelnünk kell

– mondta a játékosként 2001-ben a Bayern Münchennel Bajnokok Ligája-győztes szakember.

Hozzátette, a magyar együttesnek is vannak gyengeségei, ezeket feltérképezték és felkészültek rájuk, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy az FTC szakmai stábja bizonyosan ugyanilyen módon tisztában van a Genk erősségeivel és gyenge pontjaival egyaránt.

„Ami a saját csapatomat illeti, az elmúlt két mérkőzésünkön azt a győztes mentalitást láttam a játékosaimon, amelyre nagy szükségünk van. Ennek a hozzáállásnak köszönhető ugyanis, hogy mind Glasgow-ban, mind pedig a bajnokságban a St. Truiden vendégeként nyerni tudtunk – emelte ki Thorsten Fink. – Annyiban nincs könnyű dolgom, hogy most olyan futballistákra van szükségem, akik energiát és lendületet tudnak belevinni a játékunkba. Azt még meg kell néznünk, hogy ennek tudatában milyen összeállításban lesz érdemes pályára küldenünk a fiúkat, de ez egy kellemes nehézség edzői szempontból még úgy is, hogy rengeteg tényezőt kell figyelembe vennem.”

Bryan Heynen (balra) és Thorsten Fink a Genk sajtótájékoztatóján (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)

A belga együttes rutinos csapatkapitánya, Bryan Heynen 2023-ban is a pályán volt a Ferencváros elleni Konferencia-liga-mérkőzéseken, de mint mondta, már nem sok mindenre emlékszik a hazai 0–0-s és a budapesti 1–1-es meccsről.

„Az biztos, hogy két kemény összecsapást vívtunk velük, hiszen egy jó csapatról van szó, amely ellen akkor is nehéz volt játszani és most sem lesz könnyebb. Nekünk a saját játékunkra kell figyelnünk, és nem akarunk változtatni a megszokott felfogásunkon: alapvetően az előző idényben is a támadófutball hozta nekünk a sikereket, ezért ezen nem módosítunk, legfeljebb apró részleteken finomítunk” – mondta a 28 éves középpályás, aki szerint múlt csütörtökön úgy is megérdemelték volna a győzelmet, ha nem kerülnek emberelőnybe Glasgow-ban.

„Bőven volt helyzetünk egyenlő létszámnál is, de a lényeg, hogy nyertünk, mert ez önbizalmat ad, így a Ferencváros ellen is a győzelem, a három pont megszerzése lesz a célunk” – jelentette ki.

A Genk–FTC mérkőzés 21 órakor kezdődik majd a 21 500 férőhelyes Cegeka Arénában. Az összecsapás játékvezetője a görög Anasztasziosz Szidiropulosz lesz.

(MTI)

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

