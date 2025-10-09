Veszprémi siker a Bajnokok Ligájában, a Szeged megizzasztotta a klubvilágbajnok Barcelonát

A Veszprém férfi kézilabdacsapata házigazdaként 35–33-ra legyőzte a lengyel Kielcét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön. Noha a bakonyiak a szünetre magabiztosnak tűnő, hatgólos előnnyel fordultak, a második félidőre felszívták magukat a lengyelek, többször is felzárkóztak egy gólra – utoljára 63 másodperccel a vége előtt is. A kaotikusan alakuló utolsó percben az egyenlítésre is megvolt az esélyük, miután a meccs legjobbja, a kilencgólos veszprémi Nedim Remili lövése kritikus pillanatban a kapufán csattant, ám a vendégek gyors ellentámadása során két szabálytalanság is történt, a magyar csapat így visszakapta a labdát, Gasper Marguc pedig zárszóul bebiztosította a kétgólos, 35–33-as győzelmet.

A veszprémiek olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia klasszisa, Nedim Remili kilenc gólt vállalt a Kielce elleni Bajnokok Ligája-sikerből (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A másik magyar érdekeltségű BL-mérkőzésen a Pick-Szeged sokáig jól tartotta magát a klubvilágbajnok Barcelona otthonában, a félidőben egyetlen gól volt a spanyol sztárcsapat előnye. A szünet után azonban sebességet váltottak a katalánok, a szegediek főként Bánhidi Bence góljaival próbáltak visszakapaszkodni, de a végjátékot ismét a hazaiak bírták jobban, így végül háromgólos,

31–18-as sikert arattak a nagyot küzdő magyar csapat felett.

A két győzelemmel és két vereséggel álló csongrádiak jövő szerdán a BL-címvédő német SC Magdeburgot fogadják, míg a három sikerrel és egy vereséggel álló Veszprém egy hét múlva a portugál Sporting CP vendége lesz a BL csoportkörében.