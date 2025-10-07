Ft
NEKA Balatonboglár Siófok kézilabda

Áll a bál a vidéki városban, költöznie kell az NB I-es csapatnak

2025. október 07. 19:46

Mégsem Siófokon játssza hazai mérkőzéseit a NEKA.

2025. október 07. 19:46
null

Mégsem Siófokon, hanem saját csarnokában, Balatonbogláron játssza hazai mérkőzéseit a NEKA csapata a férfi kézilabda NB I-ben. A Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapján kedden megjelent közlemény szerint az elmúlt időszakban a Kiss Szilárd Sportcsarnok üzemeltetője és Siófok város önkormányzata között kialakult, elhúzódó nézeteltérések és működési problémák olyan bizonytalan helyzetet eredményeztek, 

amely nem teszi lehetővé a mérkőzések biztonságos és kiszámítható megrendezését.

A NEKA szeptember 25-én közölte, hogy az előző idényhez hasonlóan a mostani szezonban is Siófokon játssza hazai meccseit. Sótonyi László vezetőedző együttese eddigi négy bajnoki mérkőzését idegenben játszotta, mérlege egy döntetlen és három vereség.

A teljes közlemény itt elolvasható: 

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Nemzeti Kézilabda Akadémia Facebook-oldala

