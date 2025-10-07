Áll a bál a vidéki városban, költöznie kell az NB I-es csapatnak

Ilyen is csak Romániában történhet meg: saját játékosát verte a szövetségi kapitány a kispadon (VIDEÓ)
Elgurult a gyógyszere.
Mégsem Siófokon játssza hazai mérkőzéseit a NEKA.
Mégsem Siófokon, hanem saját csarnokában, Balatonbogláron játssza hazai mérkőzéseit a NEKA csapata a férfi kézilabda NB I-ben. A Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapján kedden megjelent közlemény szerint az elmúlt időszakban a Kiss Szilárd Sportcsarnok üzemeltetője és Siófok város önkormányzata között kialakult, elhúzódó nézeteltérések és működési problémák olyan bizonytalan helyzetet eredményeztek,
amely nem teszi lehetővé a mérkőzések biztonságos és kiszámítható megrendezését.
A NEKA szeptember 25-én közölte, hogy az előző idényhez hasonlóan a mostani szezonban is Siófokon játssza hazai meccseit. Sótonyi László vezetőedző együttese eddigi négy bajnoki mérkőzését idegenben játszotta, mérlege egy döntetlen és három vereség.
A teljes közlemény itt elolvasható:
Ezt is ajánljuk a témában
Elgurult a gyógyszere.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Nemzeti Kézilabda Akadémia Facebook-oldala