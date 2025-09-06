„Szoboszlai a pályára született” – az Irigy Hónaljmirigy sztárja szerint legutóbb Puskás csinált ekkora reklámot nekünk

Az Irigy Hónaljmirigy gitárosa, Papp Ferenc hatalmas futballrajongó, vannak napok, amikor ki sem kel az ágyból, és egész nap focit néz. Kedvenc csapata a Ferencváros, de a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpoolt is imádja. Az 54 esztendős zenész a Mandinernek elárulta, a télen nagy dobásra készülnek a zenekarral.

2026. február 28-án az MVM Dome-ban megtartjuk a 35. szülinapunkat. Ahogy közeledik a dátum, egyre több a teendő, sűrűsödnek a programok. Szeretnénk megint egy nagyot durrantani, mint legutóbb telt ház előtt a Groupama Arénában, ahol eddig egyetlen magyar zenekarként léphettünk fel.

Nekem nagyon nagy pluszt jelentett, hogy a szentélyemben, a templomomban léphettem fel. Ott gitároztam, ahol Dibusz véd (nevet). Pont ott volt a színpad. Úgyhogy a próbák most sűrűsödnek. Harmincöt év távlatából rakjuk össze show-t, amely nagyon látványos lesz. Az a tapasztalatunk, az évek alatt megfigyeltük, hogy ha nekünk tetszik, amit összerakunk, akkor a közönségnek is tetszeni fog.”

Papp Ferenc büszke Szoboszlaira

Papp Ferenc fiatalon a baráti társasága hatására lett Liverpool-drukker. Most nagyon büszke és örül annak, hogy Szoboszlai Dominik személyében egy magyar játékos is rugdossa a gólokat az Anfielden. Az Arsenalnak lőtt szabadrúgásgóljáról így vélekedett:

„Megmondom neked őszintén, amikor odaállt a labda mögé, azt éreztem, hogy ezt berúgja. És így lett. Régóta figyelem a játékát, fantasztikus a srác és hétről hétre bizonyít” – mondta és hozzátette, óriási dolog, hogy a legendás Steven Gerrard nyolcas mezében játszhat.

„Amikor legutóbb Liverpoolban voltam meccsen, akkor még Gerrard ott futballozott, és láthattam a pályán. Egy nagyon jó Liverpool–Stoke City meccsen voltam kint, gyönyörű null–null lett… Az, hogy Szoboszlai megkaphatta a nyolcas számot, az óriási dolog.

Még nincs egyébként Szoboszlai-mezem, megvárom, hogy ad nekem. Én egy izzadt Szoboszlai-mezt szeretnék”

– tette hozzá nevetve.

„Frimpong sérülésével most úgy játszik jobbhátvédet, mint aki egész életében itt szerepelt volna. Ahhoz képest, hogy neki nem ez a posztja, még egy Arsenal ellen is maradéktalanul megoldotta a feladatát. Pedig nem akármilyen támadókkal kellett szembenéznie.”

Szoboszlaira az elmúlt meccseken Arne Slot vezetőedző kényszerűségből jobbhátvédként számított, ráadásul azzal, hogy legutóbb ekkora szabadrúgásgólt lőtt, a nyáron távozó klubikon, Trent-Alexander Arnold nyomdokaiba lépett.

„Ez így van. Azzal, hogy elment, most már egyre több szabadrúgást végezhet el, úgyhogy bizonyíthatja, hogy mi van a lábában.”

Papp Ferenc a Vörösök új igazolásairól, többek között a részben Szoboszlai posztjára érkező Florian Wirtzről is ejtett szót.

„Egy 22 éves fiatal játékosról beszélünk, de 125 millió euróért egy olyasvalakit idehozni, akinek a helyén már vannak, egy kicsit pazarlásnak tartom. Ki tudja, Angliában hogyan fog teljesíteni, ugyanakkor a Liverpool jó döntéseket szokott hozni. Mondjuk Isak eseténél nem értettem, hogy a végén miért kellett pár eurón vitatkozni. Majd legközelebb visszaviszik az üvegeket (nevet).”

Szoboszlaiéhoz hasonlóan Kerkez Milos pályáját is figyelemmel követte.

„Milost ugyanúgy figyeltem, mint Dominikot. Már az Alkmaar játékosaként is láttam egy-két meccsét, a Bournemouthban pedig csodálatos dolgokat művelt. Benne is megvan minden tudás, ami kell.

Szerintem egy-két éven belül ő is felér a legmagasabb szintre, de az is lehet, hogy már idén. Ő egy tökös, belevaló gyerek, és itt is meg fogja tudni csinálni azokat a dolgokat, amiket Bournemouthban.”

Diogo Jota halálhíre megérintette őt.

„Nagyon szerettem őt, egy nagyon intelligens, kedves embernek tűnt. Jota halála hatalmas veszteség, nemcsak a Liverpoolnak és Portugáliának, hanem az egész világnak.”

Papp Ferenc nagyon vágyik arra, hogy újra kimehessen egy Liverpool-mérkőzésre.

Mindenképpen tervezek kimenni, főleg így, hogy most már, ha magyar zászlóval vonulok Liverpoolban, akkor megtapsolnak. Szoboszlai és Kerkez olyan reklámot csinál Magyarországnak, mint annak idején Puskás.

Erről egy személyes élményem jut eszembe: amikor Balin nyaraltam, a homokos parton láttam, hogy kisgyerekek rugdosnak egy labdát. Aztán megkérdezték tőlem, honnan jöttem, én meg mondtam nekik, hogy Magyarországról, ők meg erre: »Á, Puszkász«. Ő tett fel minket a térképre . Egy nyolcéves balinéz kisfiúnak Magyarországról először Puskás jutott az eszébe. Megdöbbentem.”

Látva Szoboszlai remeklését, egyre több helyen vetődik fel, hogy vajon már klasszisnak tekinthető-e.

Én elfogult vagyok vele, nekem jelen pillanatban a klasszisok klasszisa. De vele kapcsolatban lehetett azzal számolni, hogy ha tartja a formáját vagy még rátesz, akkor egy fantasztikus focista lesz belőle. Azt gondolom, az alázatosságának köszönhetően még ennél is jobbá válhat. Ahogyan például a Newcastle ellen átlépte a labdát, az lenyűgöző volt, mert ő is elvállalhatta volna. Ilyen az, amikor valaki úgy él a pályán, hogy odaszületett. A gólpasszok gólpassza volt. Úgy adott gólpasszt, hogy nem ért a labdához.”

Itthon a Fradi sikeréért szorít

Papp Ferenc itthon a Ferencvárosnak szurkol, és ahogyan fogalmaz, zöld a vére. Az álma egy Fradi–'Pool BL-döntő.

„Úgy látom, a Fradinál elég komoly munka folyik. Nagyon jól építették be a magyar játékosokat a csapatba. Ők olyan focisták, akik egy Qarabag ellen is megállták a helyüket, és megvan bennük a fejlődési potenciál. Jó a keret és az edzői stáb is jól dolgozik. Nem mondom, hogy nem láttam már ennél jobb Fradit, de még az idény elején járunk, és össze fog állni a csapat, minden rendben lesz.”

Hozzátette, amikor ideje engedi, kijár a Ferencváros mérkőzéseire.

„Ha van időm, kijárok, legutóbb a Qarabag elleni hazain voltam. Meccsre járni inkább hétköznap van időm, mert a hétvégeken fellépünk. Ezért is jó, hogy megint ott vagyunk az Európa-ligában, mert így a hétköziek valamennyién kint tudok lenni. Aztán reméljük, hogy lesz kupatavaszunk is, mint ahogyan most is volt.”

Szombaton a magyar válogatott megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. A mieink

Örményország és

és Írország mellett

mellett a klasszisokat felvonultató Portugáliával szerepelnek egy csoportban.

Utóbbival jövő kedden, a Puskás Arénában mérkőznek meg.