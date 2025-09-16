A liverpooli lap megfejtette, mi hiányzott eddig Szoboszlai teljesítményéből

Burnley–Liverpool: Kerkezt lecserélték, Szoboszlai posztot váltott – Szalah győztes gólja csak a hosszabbításban jött
Műesésért kapott sárgát a magyar balbekk.
Az Anfield Watch szerint Florian Wirtz leigazolása csak jót tett Szoboszlai Dominiknak, aki így hétről hétre teljesen más területeken tudja megvillantani klasszisát, s valójában most vált azzá a 60 milliós szupersztárrá, akit a leigazolásakor láttak benne.
Így válik valódi világsztárrá a szemünk előtt Szoboszlai Dominik.
Az Anfield Watch liverpooli portál friss írásában a klub újjáépítését elemzi, amely az elmúlt években két fázisban valósult meg. Az első még Jürgen Klopp idejére tehető, amikor a német mester 2023-ban szerződtette előbb az argentin világbajnok Alexis Mac Allistert, majd sorban Szoboszlai Dominikot, Endo Vatarut és Ryan Gravenberchet. A portál megjegyzi, Mac Allister és Gravenberch valósággal lubickolt az előző sikeridényben, a bajnoki cím mellé megérdemelten kerültek be a Premier League álomcsapatába is. Endót hasznos kiegészítőemberként jellemzik,
Szoboszlai kapcsán viszont úgy kezdik, hogy anno 60 millió fontos vételárával magasan ő volt a legdrágább a nevezettek közül, Európa egyik legfelkapottabb ígérete, aki játékával sokáig mégsem támasztotta alá magas vételárát és a körülötte kialakult „hype”-ot.
Szerintük a magyar középpályás az előző idényben is brillírozott, de inkább volt egy kapocs, egy fontos összekötő ember, semmint az a sztárjátékos, amely szerepet predesztinálták neki előzetesen. A szerzők ide vezetik vissza Florian Wirtz nyári szerződtetését is: ők a németben látják azt a potenciális „sztár 10-est”, akivé Szoboszlai nem tudott válni. Ám, mint írják,
ez az igazolás végül paradox módon nem visszavetette a magyar teljesítményét, éppen ellenkezőleg: Szoboszlai valósággal kivirágzott azzal, hogy elhagyta eredeti játékterét, és teljesen más pozíciókban tudott kiteljesedni, elérni azt a sztárjátékos-státuszt, amelyre hivatott.
Kiemelik, noha mindenki az Arsenal elleni győztes csodagóljáról beszél, Szoboszlai valójában sokkal több ennél: ebben az idényben mindössze négy meccs kellett neki, hogy Arne Slot alatt az a mindenhol jelenlévő sztárközéppályás legyen, akiért anno jó okkal fizettek ki 60 millió fontot. Példaként a legutóbbi, Burnley elleni bajnokit hozzák fel, jelesül, hogy
a drámai siker során Szoboszlai Dominik előbb ismét jobbhátvédként kezdett, s végezte el a feladatát hibátlanul az első félidőben, hogy aztán Mac Allister sérülése után átköltözzön a középpálya 8-as pozíciójába, s ott is világklasszis teljesítményt nyújtson.
Ezt is ajánljuk a témában
Műesésért kapott sárgát a magyar balbekk.
Ezt tényekkel és számokkal is alátámasztják: 90%-os passzpontosság mellett a magyar játékmesternek volt a legtöbb sikeres védekező megmozdulása a Liverpoolból (9), a mezőny legtöbb hosszú indítását is ő osztotta ki (kettőnél többet senki, ő viszont hetet), emellett 10 jó passza volt a pálya utolsó harmadában is hat lövése mellett. Az Anfield Watch konkrétan így fogalmaz:
Pontosan ez az, amit látni akarunk! Ez Steven Gerrard-szintű teljesítmény: amikor egy játékost oda illesztesz be, ahol éppen szükséged van rá, és ő ennek megfelelően alakítja a játékát"
– áradoznak, miközben megjegyzik, eddig pont ez a fajta magabiztos vezérszerep hiányzott Szoboszlaiból, amit Wirtz érkezése és a csapaton belüli verseny kihozott belőle, a végeredmény pedig
egy újabb világklasszis játékos.
Wirtz-cel kapcsolatban egyébként megjegyzendő, kicsit ő is hasonló cipőben jár abban az értelemben, hogy az ő liverpooli karrierje is nehezebben indul a vártnál. Noha labda nélkül a német játékmester futott eddig a legtöbbet a csapatból, az igazi áttörés még várat magára, hiszen az őrült vételára és a hatalmas várakozások ellenére eddig egyetlen gólja és gólpassza sincs a csapatban.
(Nyitókép: AFP/Darren Staples)