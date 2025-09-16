A liverpooli lap megfejtette, mi hiányzott eddig Szoboszlai teljesítményéből

Így válik valódi világsztárrá a szemünk előtt Szoboszlai Dominik.

Az Anfield Watch liverpooli portál friss írásában a klub újjáépítését elemzi, amely az elmúlt években két fázisban valósult meg. Az első még Jürgen Klopp idejére tehető, amikor a német mester 2023-ban szerződtette előbb az argentin világbajnok Alexis Mac Allistert, majd sorban Szoboszlai Dominikot, Endo Vatarut és Ryan Gravenberchet. A portál megjegyzi, Mac Allister és Gravenberch valósággal lubickolt az előző sikeridényben, a bajnoki cím mellé megérdemelten kerültek be a Premier League álomcsapatába is. Endót hasznos kiegészítőemberként jellemzik,

Szoboszlai kapcsán viszont úgy kezdik, hogy anno 60 millió fontos vételárával magasan ő volt a legdrágább a nevezettek közül, Európa egyik legfelkapottabb ígérete, aki játékával sokáig mégsem támasztotta alá magas vételárát és a körülötte kialakult „hype”-ot.

Jürgen Klopp nagyon bízott Szoboszlai Dominikben, nem véletlenül: ő pontosan tudta, milyen potenciál lakozik a Liverpool magyar klasszisában (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szerintük a magyar középpályás az előző idényben is brillírozott, de inkább volt egy kapocs, egy fontos összekötő ember, semmint az a sztárjátékos, amely szerepet predesztinálták neki előzetesen. A szerzők ide vezetik vissza Florian Wirtz nyári szerződtetését is: ők a németben látják azt a potenciális „sztár 10-est”, akivé Szoboszlai nem tudott válni. Ám, mint írják,