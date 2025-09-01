Ma lenne 60 éves a Ferencváros legendája, Simon Tibor – ezzel az üzenettel emlékezett meg róla Kubatov Gábor

Simon Tibor 1965. szeptember elsején született Budapesten. A Pénzügyőrben kezdett futballozni, majd a KSI ifjúsági csapatában folytatta, mielőtt a Ferencváros szerződött, amelynél két korszakban játszott – olvasható a fradi.hu megemlékezésében. – A legendás védő 1985 és 1997 között háromszor nyert magyar bajnoki címet, négyszer Magyar Kupát és kétszer Szuperkupát az FTC-vel, illetve tagja volt a zöld-fehérek 1995–1996-os Bajnokok Ligájában szereplő együttesének. 1997-ben a BVSC-hez igazolt, de egy szezon után visszatért a Fradihoz, amelynél az utolsó mérkőzését 1999. november 14-én a Dunaújváros ellen játszotta. A következő két évben már játékos-edzőként szerepelt ismét a BVSC-ben, majd a REAC-ban, aztán 2001-től haláláig a Matáv Sopron vezetőedzője volt.

A játékstílusát a megalkuvás nélküli győzni akarás jellemezte, illetve, hogy soha nem adta fel, bármilyen szituációban is volt akár ő, akár a csapat. Igazi példakép és hős volt. Ez pedig mindenkire átragadt a Fradin belül. Nem véletlenül az a mottónk, hogy »küzdeni mindig, feladni soha«. (…) Legendáját és szellemiségét a mai napig érezni a Fradin belül, amikor pedig a tábor rákezd a »Simon Tibi, Simon Tibi« rigmusra, az igazán hidegrázós pillanat

– mondta egykori barátjáról és csapattársáról Keller József a Ferencváros hivatalos honlapján.

Simon Tibor a magyar válogatottban 1989. november 15-én a Spanyolország elleni világbajnoki selejtezőn mutatkozott be. Összesen 16 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. A Ferencvárosban 338 mérkőzésen lépett pályára, ezeken hét gólt szerzett. 1995-ben a klub örökös bajnokának választották, kétszer érdemelte ki a Fradi-szív aranymedált, 1999-ben pedig Centenáriumi Aranydiplomát kapott.

„Ma lenne 60 éves klubunk ikonja, legendája, a halhatatlan Simon Tibi. Akinek a küzdeni akarása és a Fradi iránti szerelmes ma is irányt mutat. Emléke nemcsak a lelátón és a meccseken él tovább, hanem abban az örök üzenetben is, amely generációkat tanított meg megszakadni a klubért és a szurkolókért: »Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha!” Isten éltessen odafent, Simi!” – írta Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Facebook-oldalán.

Simon Tibor 2002. április 23-án halt meg, két nappal azután, hogy egy budapesti szórakozóhelyen brutális kegyetlenséggel megverték. Az FTC a tiszteletére visszavonultatta a 2-es mezt, amit Simon viselt.

Nyitókép: fradi.hu