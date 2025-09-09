Pokollá lett az élete: két hónapja rehabon a magyar klasszis hatszoros olimpiai bajnok exriválisa

Oroszország bemondta: teljes csapattal készülnek az Egyesült Államokba

Nagyon mélyre került az egykoron ünnepelt sztárúszó: Ryan Lochte azt követően kért segítséget, hogy már saját kisgyermekei szeme láttára kábítószerezett.
Saját Instagram-oldalán jelentette be Ryan Lochte, hogy majd' két hónapja egy floridai elvonókúra vendégszeretetét élvezi.
Minden idők egyik legnagyszerűbb úszója, a Michael Phelps és Cseh László legfőbb riválisaként hat olimpiai bajnoki címet és összesen 12 ötkarikás érmet gyűjtő amerikai klasszis ugyan sosem vetette meg a bulikat és az italt – már a pályafutása alatt is számos részeg botránya volt, az egyik például egyenesen a 2016-os riói olimpián –, a friss videóban arról vallott, hogy élete akkor került igazán lejtmenetbe, amikor 2023 novemberében súlyos autóbalesetet szenvedett. A gyerekeiért indult az iskolába, ám egy, az úton veszteglő kukásautót az előtte haladó jármű még egy hirtelen irányváltással ki tudta kerülni, ő viszont hátulról belerohant.
A most 41 éves Lochte combcsontját törte, arca is összeroncsolódott, a hosszas és megerőltető rehabilitáció során pedig a fájdalomcsillapítók és a drogok rabjává vált.
Függősége olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy a végén már felesége, az egykori Playboy-modell Kayla Rae Reid sem bírta tovább, és beadta a válókeresetet:
az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor az exsportoló tavasszal állítólag a három kisgyermekük, a kettő, az öt- és a hétéves szeme láttára szívott kokaint.
Lochte ezen a ponton belátta, hogy jobb későn, mint soha alapon segítségre van szüksége, és önként vonult be július elején a függőségekkel foglalkozó floridai rehabilitációs központba. Innen adott most hírt állapotáról és a biztató fejleményekről:
noha az egykori sármos élsportolóra szinte alig lehet ráismerni, állítása szerint immár 54 napja tényleg tiszta, és valószínűleg ez a lényeg
– az út még hosszú, de már most nagyon hálás a klinika dolgozóinak a segítségükért.
(Nyitókép: Timothy Clary/AFP)