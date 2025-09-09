Pokollá lett az élete: két hónapja rehabon a magyar klasszis hatszoros olimpiai bajnok exriválisa

Függősége olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy a végén már felesége, az egykori Playboy-modell Kayla Rae Reid sem bírta tovább, és beadta a válókeresetet:

az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor az exsportoló tavasszal állítólag a három kisgyermekük, a kettő, az öt- és a hétéves szeme láttára szívott kokaint.

Lochte ezen a ponton belátta, hogy jobb későn, mint soha alapon segítségre van szüksége, és önként vonult be július elején a függőségekkel foglalkozó floridai rehabilitációs központba. Innen adott most hírt állapotáról és a biztató fejleményekről:

noha az egykori sármos élsportolóra szinte alig lehet ráismerni, állítása szerint immár 54 napja tényleg tiszta, és valószínűleg ez a lényeg

– az út még hosszú, de már most nagyon hálás a klinika dolgozóinak a segítségükért.