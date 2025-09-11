Nincs vége a magyar–portugálnak, határozott üzenetet küldtek a szurkolók

Az említett bejegyzés azonban folytatódik – azok után, hogy a második félidő elején néma csöndben nézték az ultrák a találkozót, ezúttal írásban is rögzítették határozott véleményüket. Kemény üzenet jött a lelátóról.

„Az eddigi tizenhat éves működésünk alatt többször adódott konfliktusunk a futballban vagy akörül tevékenykedő döntéshozókkal, de sokszor a csapat érdeke, illetve a válogatott lelátói életének fejlődése miatt ezeken rendre próbáltunk felülemelkedni. Természetesen korábban is hangot adtunk nemtetszéseinknek, akár a háttérben vagy éppen nyíltan a stadionokban, s azok környékén.

Az idei évben több olyan intézkedés látott napvilágot, mely komoly feszültségeket szült a magyar szurkolói társadalomban: zárt kapukkal való fenyegetések, szektorbezárások, súlyos pénzbüntetések, kitiltások, szurkolók ellen indított perek.