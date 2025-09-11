Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott üzenet botrány szurkolók vélemény

Nincs vége a magyar–portugálnak, határozott üzenetet küldtek a szurkolók

2025. szeptember 11. 22:29

Biztosan lesz még folytatása a történetnek.

2025. szeptember 11. 22:29
null

Mint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott hősiesen küzdött a vb-selejtező csoport első számú favoritja, Portugália ellen, ám hiába vezetett az első félidőben, majd egyenlített a hajrában, végül 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában. A dublini döntetlen után ezúttal nem sokon múlt a bravúr, de végül elmaradt a pontszerzés. A szurkolók így is vastaps kíséretében engedték útjára Marco Rossi csapatát a lefújás után: „a végig küzdő csapatunkat megtapsoltuk és megköszöntük nekik, hogy méltón harcoltak a címeres dresszben” – írták közösségi oldalukon.

Ezt is ajánljuk a témában

Az említett bejegyzés azonban folytatódik – azok után, hogy a második félidő elején néma csöndben nézték az ultrák a találkozót, ezúttal írásban is rögzítették határozott véleményüket. Kemény üzenet jött a lelátóról.

„Az eddigi tizenhat éves működésünk alatt többször adódott konfliktusunk a futballban vagy akörül tevékenykedő döntéshozókkal, de sokszor a csapat érdeke, illetve a válogatott lelátói életének fejlődése miatt ezeken rendre próbáltunk felülemelkedni. Természetesen korábban is hangot adtunk nemtetszéseinknek, akár a háttérben vagy éppen nyíltan a stadionokban, s azok környékén.

Az idei évben több olyan intézkedés látott napvilágot, mely komoly feszültségeket szült a magyar szurkolói társadalomban: zárt kapukkal való fenyegetések, szektorbezárások, súlyos pénzbüntetések, kitiltások, szurkolók ellen indított perek.

Nem értünk egyet ezekkel az intézkedésekkel, jöjjenek azok a nemzetközi vagy a honi szövetségtől”

– írják a drukkerek, majd így folytatják:

„A magyar futballban számos szurkolói közösség működik akár több évtizedes fennállásokkal. Ezen közösségek tagjai a legnehezebb, gyötrelmes időszakokban is hűségesen kitartottak csapataik mellett és úgy gondoljuk, hogy az általuk teremtett fanatikus hangulatnak is szerepe van az elmúlt évek nemzetközi sikereiben, legyen szó klubcsapatokról vagy a válogatottról.

Pontosan ezért az egyértelmű üzenetünk az, hogy nagyon nem jó irány a magyar lelátói közösség diszkriminálása, a kritikák miatti indokolatlan és túlzott büntetése, ellehetetlenítésének szándéka.

Ideje lenne egy irányba húznia mindenkinek, akinek az a célja és küldetése, hogy a magyar futball minden tekintetben visszakerüljön arra a szintre, ahová azt a dicső múltja megköveteli.

A 12. játékos nélkül ez nem fog menni.

TÖBB TISZTELETET A MAGYAR LELÁTÓNAK!”

– fogalmaz a bejegyzés.

Ezt is ajánljuk a témában

Mi késztette a poszt megírására a szurkolói csoportot?

Az ok részben a hazai sportági szövetség kampányfilmjeiben keresendő: 

  • az egyikben a portugálok ellen duplázó Varga kéri a drukkereket, hogy ne cigányozzanak, valamint a homoszexualitásra utaló rigmusokat is kerüljék, 
  • a másikban Mucsi Zoltán színész egy erősen korhatáros videóban próbálja meg egy kocsmában felhívni a figyelmet a magyar válogatott sportszerű buzdítására. 

Mucsi egy olyan szimpatizánst alakít, aki viselkedésével elüldözi a kocsmából a többi meccsnézőt. Az MLSZ állítása szerint a kocsmás kampányfilm a szurkolók beleegyezésével készült, ám a Carpathian Brigade tagadja ezt:  

A szurkolók elleni peres gyűjtés még tovább zajlik, a szóban forgó társaink pedig nem járultak hozzá semmilyen videó támogatásához. Ez hazugság”

írták közleményben

Másrészt a Magyar Labdarúgó-szövetség az úgynevezett lelátói agresszió, így a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások elleni kemény fellépése is kiverte a biztosítékot a szurkolóknál, akik ráadásul a pirotechnikai eszközök használata miatt is sok pénzbüntetést „szedtek össze” a magyar kluboknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Facebook/Carpathian Brigade '09

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. szeptember 12. 00:22
🇭🇺💯
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2025. szeptember 11. 23:10
Tulajdonképpen igazuk van. Egyfelől őket sorozatosan büntetik, míg a Pankotaik meg a Krúbik és Majkák olyan mértékű trágárságot és ocsmányságot hoztak be a köztudatba, hogy még a legbőszebb fociultra is első áldozó kislányka hozzájuk képest.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!