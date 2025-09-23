Ft
Aranylabda-gála Raphinha Neymar Júnior neymar aranylabda

Aranylabda 2025: „Annyira méltatlan” – Neymar ugyanazon a véleményen van, mint a magyarok

2025. szeptember 23. 15:09

Raphinha „csupán” az ötödik lett az Aranylabda-szavazáson. Neymar nem érti, hogyan történhetett ez.

2025. szeptember 23. 15:09
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain 28 éves francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé kapta idén a France Football magazin által odaítélt Aranylabdát. Mint írtuk, a magyar futballrajongók leginkább amiatt akadtak ki, hogy az FC Barcelona brazil válogatott játékosa, Raphinha csupán az ötödik helyen zárt. Honfitársa, Neymar a közösségi oldalán adott hangot a véleményének.

Neymar kiakadt Raphinha helyezése miatt
Neymar kiakadt Raphinha helyezése miatt (Fotó: Lluis Gene/AFP)

Raphinha ötödik helye annyira méltatlan”

– írta a katalánok korábbi klasszisa.

Az Aranylabdát a Paris Saint-Germainnel triplázó Dembélé kapta, és mint Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője elárulta, a PSG támadója nagy fölénnyel nyert.

Ousmane Dembélé nagy fölénnyel győzött minden kontinensen, legyen szó Afrikáról, Európáról, Dél-Amerikáról vagy Észak-Amerikáról. Egyhangú és egyértelmű szavazás volt.”

A második helyen a 18 éves Lamine Yamal zárt a Barcelonából, akit napjaink legnagyobb tehetségének tartanak. A harmadik a PSG-ből Vitinha lett, a negyedik helyen pedig Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Mohamed Szalah végzett. Raphinha utánuk lett az ötödik.

Neymar honfitársa, Raphinha pazar idényen van túl

A 28 éves brazil válogatott támadó a mögöttünk hagyott idényben 57 tétmérkőzésen 34 gólt és 25 gólpasszt jegyzett. A Barcelonával három kupát is nyert: a spanyol bajnokságot, a Spanyol Kupát és a Spanyol Szuperkupát, emellett a Bajnokok Ligájában az elődöntőig jutott a csapattal, a sorozatban pedig a 13 találatával a szintén ennyi gólig jutó Serhou Guirassyval gólkirály lett.

Fotó: Carl De Souza/AFP

