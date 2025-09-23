Aranylabda 2025: „Annyira méltatlan” – Neymar ugyanazon a véleményen van, mint a magyarok

🚨📲| Neymar Jr comments on an IG post about the ballon D’or rankings:



"😂 Raphinha in 5th is too much bullsh!t." pic.twitter.com/Ezg0scUgGB — 𝐂𝐀 𝐕𝐀?🐐🐐 (@psg_chief) September 23, 2025

Az Aranylabdát a Paris Saint-Germainnel triplázó Dembélé kapta, és mint Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője elárulta, a PSG támadója nagy fölénnyel nyert.

Ousmane Dembélé nagy fölénnyel győzött minden kontinensen, legyen szó Afrikáról, Európáról, Dél-Amerikáról vagy Észak-Amerikáról. Egyhangú és egyértelmű szavazás volt.”

A második helyen a 18 éves Lamine Yamal zárt a Barcelonából, akit napjaink legnagyobb tehetségének tartanak. A harmadik a PSG-ből Vitinha lett, a negyedik helyen pedig Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Mohamed Szalah végzett. Raphinha utánuk lett az ötödik.