Aranylabda 2025: „Annyira méltatlan” – Neymar ugyanazon a véleményen van, mint a magyarok

Aranylabda 2025: „A világ vicce” – egy emberként tüntetnek a magyarok a szavazás eredménye miatt
Amíg külföldön Yamalon kárörvendenek a kommentelők, addig idehaza a rajongók egy olyan játékossal vannak elfoglalva, aki a top hárman kívül végzett.
Raphinha „csupán” az ötödik lett az Aranylabda-szavazáson. Neymar nem érti, hogyan történhetett ez.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain 28 éves francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé kapta idén a France Football magazin által odaítélt Aranylabdát. Mint írtuk, a magyar futballrajongók leginkább amiatt akadtak ki, hogy az FC Barcelona brazil válogatott játékosa, Raphinha csupán az ötödik helyen zárt. Honfitársa, Neymar a közösségi oldalán adott hangot a véleményének.
Raphinha ötödik helye annyira méltatlan”
– írta a katalánok korábbi klasszisa.
Az Aranylabdát a Paris Saint-Germainnel triplázó Dembélé kapta, és mint Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője elárulta, a PSG támadója nagy fölénnyel nyert.
Ousmane Dembélé nagy fölénnyel győzött minden kontinensen, legyen szó Afrikáról, Európáról, Dél-Amerikáról vagy Észak-Amerikáról. Egyhangú és egyértelmű szavazás volt.”
A második helyen a 18 éves Lamine Yamal zárt a Barcelonából, akit napjaink legnagyobb tehetségének tartanak. A harmadik a PSG-ből Vitinha lett, a negyedik helyen pedig Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Mohamed Szalah végzett. Raphinha utánuk lett az ötödik.
A 28 éves brazil válogatott támadó a mögöttünk hagyott idényben 57 tétmérkőzésen 34 gólt és 25 gólpasszt jegyzett. A Barcelonával három kupát is nyert: a spanyol bajnokságot, a Spanyol Kupát és a Spanyol Szuperkupát, emellett a Bajnokok Ligájában az elődöntőig jutott a csapattal, a sorozatban pedig a 13 találatával a szintén ennyi gólig jutó Serhou Guirassyval gólkirály lett.
Fotó: Carl De Souza/AFP