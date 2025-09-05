„Meg akartam ölni magam, de megbocsátott” – Messi volt a példaképe, mégsem szolgálta ki a búcsúmeccsén

Történt ugyanis, hogy az argentin válogatottban kezdőként debütált a Real Madrid 18 éves szupertehetsége, Franco Mastantuono, aki gyerekkori álmát valósította meg azzal, hogy egy csapatban szerepelhetett Messivel. A tehetséges szélső ráadásul remek teljesítményt nyújtott, 62 perc alatt 44 sikeres passza volt 51 kísérletből.

Messi megbocsát

Most mégsem erről beszélnek a legtöbben. Helyette arról, hogy az egyik helyzetnél ahelyett, hogy visszapasszolta volna Messinek a labdát, kapura lőtt – és elhibázta.

Meg akartam ölni magam, de Messi megértett engem. Bocsánatot kértem Leótól”

– mondta el a mérkőzés után Mastantuono, majd hozzátette: háromszor is elnézést kért példaképétől.

„Hihetetlen volt Messivel játszani, ő a példaképem gyerekkorom óta, ezzel megvalósult egy álom. Az egész pályafutását végigkísértem, néztem, ahogy játszik, most pedig együtt voltunk a pályán.”

“INCREÍBLE JUGAR CON MESSI… ERA EL SUEÑO DE MI VIDA”



Franco Mastantuono, tras la goleada de la Selección Argentina ante Venezuela, habló sobre lo que significa para él compartir cancha con el capitán.



🎙@matipelliccioni pic.twitter.com/0GiqJiKgWr — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Lionel Messi élete egyébként fontos szakaszához érkezett, hiszen ez volt pályafutása utolsó világbajnoki selejtezője Argentínában, emiatt el is sírta magát már a találkozó előtt.

Nyitókép: Federico Peretti / NurPhoto / NurPhoto via AFP