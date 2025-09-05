„Meg akartam ölni magam, de megbocsátott” – Messi volt a példaképe, mégsem szolgálta ki a búcsúmeccsén

Megható pillanatok: Messi könnyek között búcsúzott – ezt nem akarták hallani tőle az argentinok (VIDEÓ)
A 38 éves klasszis duplázott a válogatottban az utolsó hazai tétmérkőzésén.
Franco Mastantuono 18 évesen kezdőként debütált az argentin válogatottban példaképe, Lionel Messi utolsó hazai válogatott mérkőzésén – mégsem lehetett felhőtlen az öröme. Egy helyzetben nem passzolt Messinek, amiért meg akarta ölni magát.
Argentína már korábban biztosította helyét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon, így nagy tétje nem volt már a Venezuela elleni selejtezőnek, ennek ellenére 3–0-ra nyertek Lionel Messiék – a 38 éves, hazai közönségtől búcsúzó klasszis két gólt is szerzett a mérkőzésen, de a triplához is nagyon közel állt…
Történt ugyanis, hogy az argentin válogatottban kezdőként debütált a Real Madrid 18 éves szupertehetsége, Franco Mastantuono, aki gyerekkori álmát valósította meg azzal, hogy egy csapatban szerepelhetett Messivel. A tehetséges szélső ráadásul remek teljesítményt nyújtott, 62 perc alatt 44 sikeres passza volt 51 kísérletből.
Most mégsem erről beszélnek a legtöbben. Helyette arról, hogy az egyik helyzetnél ahelyett, hogy visszapasszolta volna Messinek a labdát, kapura lőtt – és elhibázta.
Meg akartam ölni magam, de Messi megértett engem. Bocsánatot kértem Leótól”
– mondta el a mérkőzés után Mastantuono, majd hozzátette: háromszor is elnézést kért példaképétől.
„Hihetetlen volt Messivel játszani, ő a példaképem gyerekkorom óta, ezzel megvalósult egy álom. Az egész pályafutását végigkísértem, néztem, ahogy játszik, most pedig együtt voltunk a pályán.”
Lionel Messi élete egyébként fontos szakaszához érkezett, hiszen ez volt pályafutása utolsó világbajnoki selejtezője Argentínában, emiatt el is sírta magát már a találkozó előtt.
