Lionel Messi vb-selejtező Argentína

„Meg akartam ölni magam, de megbocsátott” – Messi volt a példaképe, mégsem szolgálta ki a búcsúmeccsén

2025. szeptember 05. 18:23

Franco Mastantuono 18 évesen kezdőként debütált az argentin válogatottban példaképe, Lionel Messi utolsó hazai válogatott mérkőzésén – mégsem lehetett felhőtlen az öröme. Egy helyzetben nem passzolt Messinek, amiért meg akarta ölni magát.

2025. szeptember 05. 18:23
null

Argentína már korábban biztosította helyét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon, így nagy tétje nem volt már a Venezuela elleni selejtezőnek, ennek ellenére 3–0-ra nyertek Lionel Messiék – a 38 éves, hazai közönségtől búcsúzó klasszis két gólt is szerzett a mérkőzésen, de a triplához is nagyon közel állt…

Messi
Messi ölelésében ott van Mastantuono is (balra). Fotó: Federico Peretti / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Történt ugyanis, hogy az argentin válogatottban kezdőként debütált a Real Madrid 18 éves szupertehetsége, Franco Mastantuono, aki gyerekkori álmát valósította meg azzal, hogy egy csapatban szerepelhetett Messivel. A tehetséges szélső ráadásul remek teljesítményt nyújtott, 62 perc alatt 44 sikeres passza volt 51 kísérletből.

Messi megbocsát

Most mégsem erről beszélnek a legtöbben. Helyette arról, hogy az egyik helyzetnél ahelyett, hogy visszapasszolta volna Messinek a labdát, kapura lőtt – és elhibázta.

Meg akartam ölni magam, de Messi megértett engem. Bocsánatot kértem Leótól”

 – mondta el a mérkőzés után Mastantuono, majd hozzátette: háromszor is elnézést kért példaképétől.

„Hihetetlen volt Messivel játszani, ő a példaképem gyerekkorom óta, ezzel megvalósult egy álom. Az egész pályafutását végigkísértem, néztem, ahogy játszik, most pedig együtt voltunk a pályán.”

Lionel Messi élete egyébként fontos szakaszához érkezett, hiszen ez volt pályafutása utolsó világbajnoki selejtezője Argentínában, emiatt el is sírta magát már a találkozó előtt.

Nyitókép: Federico Peretti / NurPhoto / NurPhoto via AFP

