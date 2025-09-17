Hihetetlen: a 28. percben, szabadrúgással kezdődik ez a magyar meccs – de van rá magyarázat

Augusztus 31-én az NB II-es tabella élén álló Budapest Honvéd a Kecskeméti TE vendége volt a 6. fordulóban. A Széktói Stadionra még az első félidőben óriási özömvíz zúdult le, a játékvezető így félbeszakította a meccset 0–0-s állásnál, amit szeptember 17-én, szerda este 7 órától folytatnak.

Ezen a meccsen vízilabdázni is lehetett volna. Fotó: Budapest Honvéd

A mérkőzés a 28. perctől folytatódik, ráadásul egy igen konkrétan meghatározott játékszituációval: a kecskemétiek fognak kezdeni egy szabadrúgással.

A csakfoci gyűjtötte össze, hogy miért így kell folytatni a találkozót, egyáltalán milyen szabályok vonatkoznak erre a konkrét esetre.

A Versenyszabályzat szerint az MLSZ két dolog közül választhatott: jóváhagyja az eredményt vagy onnan folytatódik a meccs, ahol félbeszakadt. Mivel még fél óra sem telt el a találkozóból, ezért érthetően a folytatás mellett döntöttek. Ebben az esetben ugyanazon a helyen és ugyanazon az eseménynél kell folytatni, ahol a játékvezető megállította a játékot.