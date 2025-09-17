Ft
Kecskeméti TE NB II Budapest Honvéd

Hihetetlen: a 28. percben, szabadrúgással kezdődik ez a magyar meccs – de van rá magyarázat

2025. szeptember 17. 13:58

A Kecskemét szabadrúgásával folytatódik szerda este az esőzés miatt félbeszakadt Budapest Honvéd elleni NB II-es bajnoki. A KTE sportigazgatója igazságtalanságot emleget a meccsel kapcsolatban.

2025. szeptember 17. 13:58
null

Augusztus 31-én az NB II-es tabella élén álló Budapest Honvéd a Kecskeméti TE vendége volt a 6. fordulóban. A Széktói Stadionra még az első félidőben óriási özömvíz zúdult le, a játékvezető így félbeszakította a meccset 0–0-s állásnál, amit szeptember 17-én, szerda este 7 órától folytatnak.

meccs
Ezen a meccsen vízilabdázni is lehetett volna. Fotó: Budapest Honvéd

A mérkőzés a 28. perctől folytatódik, ráadásul egy igen konkrétan meghatározott játékszituációval: a kecskemétiek fognak kezdeni egy szabadrúgással.

A csakfoci gyűjtötte össze, hogy miért így kell folytatni a találkozót, egyáltalán milyen szabályok vonatkoznak erre a konkrét esetre.

A Versenyszabályzat szerint az MLSZ két dolog közül választhatott: jóváhagyja az eredményt vagy onnan folytatódik a meccs, ahol félbeszakadt. Mivel még fél óra sem telt el a találkozóból, ezért érthetően a folytatás mellett döntöttek. Ebben az esetben ugyanazon a helyen és ugyanazon az eseménynél kell folytatni, ahol a játékvezető megállította a játékot. 

Ez pedig ez a szituáció:

Tehát a KTE szabadrúgást rúghat az ellenfél térfelén, nagyjából 40 méterre a Honvéd kapujától – így kell indulnia a meccsnek.

Ez akár annak a lehetőségét is felvetheti, hogy Tímár Krisztián csapata begyakoroljon egy szabadrúgásvariációt erre a ritka esetre.

A Gera Zoltánt váltó Tímárnak egyébként ez volt az első találkozója kecskeméti vezetőedzőként pár nappal a kinevezése után, de azóta már túlvan egy kupameccsen, ráadásul meglepetésre ki is ejtették az élvonalbeli Újpestet.

Miért beszélnek Kecskeméten igazságtalan meccsről?

A kezdőcsapattal mindkét tréner, vagyis Feczkó Tamás is variálhat, ugyanis nem kötelező ugyanannak a 11 játékosnak lennie a pályán, aki a félbeszakítás pillanatában is ott volt. Kecskeméten ettől függetlenül nem tartják igazságosnak a folytatást.

Mennyire igazságos az, hogy a Honvéd szombaton Móron, mi pedig vasárnap játszottunk százhúsz percet az Újpest ellen a Magyar Kupában? Ez teljesen sportszerűtlen, mert ki lehetett volna akár úgy is alakítani az MK-mérkőzéseket, hogy a két csapat egy napon játsszon.

Ezt nekünk egy hármas sorozatnak kell felfogni, amelyből az első mérkőzést ugyan megnyertük, de százhúsz perc után a srácok nagyon fáradtak. Ez az összecsapás pedig befolyásolhatja a feljutást. Egy csatát már megnyertünk, és bízom benne, hogy az igazság a mi oldalunkon fog állni” – mondta a Csakfocinak Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója.

A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: Budapest Honvéd

