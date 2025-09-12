Maro Rossi kifakadt: felhívást tett közzé a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Nagy felháborodást és intenzív elemzést váltott ki a vb-selejtezők első két fordulója Marco Rossi kapitány szerint, aki a molcsapat.hu-nak adott interjúban elmondta:

egyetért Szoboszlai Dominikkal,

aki úgy vélekedett, a magyar csapat többet érdemelt volna. A válogatott először Írországban kétgólos előnyt szerzett, ám emberhátrányba kerülve nem tudta megtartani az előnyt, majd Portugáliával szemben tíz perccel a lefújás előtt döntetlenre állt, ám egy hiba miatt vereség lett a vége.