Maro Rossi kifakadt: felhívást tett közzé a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Szoboszlai üzent: felelősnek érzi magát a vereségért
Úgy érzi, több volt a szeptemberi két meccsben, mint egy pont.
Az olasz szakember nem rejtette véka alá frusztrációját.
Nagy felháborodást és intenzív elemzést váltott ki a vb-selejtezők első két fordulója Marco Rossi kapitány szerint, aki a molcsapat.hu-nak adott interjúban elmondta:
egyetért Szoboszlai Dominikkal,
aki úgy vélekedett, a magyar csapat többet érdemelt volna. A válogatott először Írországban kétgólos előnyt szerzett, ám emberhátrányba kerülve nem tudta megtartani az előnyt, majd Portugáliával szemben tíz perccel a lefújás előtt döntetlenre állt, ám egy hiba miatt vereség lett a vége.
Rossi leszögezte: „Úgy gondolom, a lehető legjobban felkészültünk mindkét mérkőzésre. Figyelembe véve az ellenfelek karakterisztikáját, játéktudását, erősségeit és gyengeségeit, semmit nem csinálnék máshogy, hiszen működött a tervünk mindkét mérkőzésen, és egy kapitány felelőssége idáig tart.”
Hozzátette: a balszerencse továbbra sem engedi el a kezünket, és ebben benne maradt legalább három pont az első két fordulóban.
A kapitány külön kitért a portugálok elleni mérkőzésre és a játékosok fegyelmezetlenségére: „Van karakterre hasonló játékosunk, de láthattuk, hogy ez önmagában még semmit nem jelent. Barna élete talán legjobb formájában játszik, úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot:
ki legyen a középcsatárunk?”
– utalt Varga Balázs hiányára, aki sárgája miatt nem játszhat az örmények ellen. Nem először fakad ki Rossi: a keddi meccs után még fontolgatta, hogy törli a közösségi oldalát a Facebook-kommentek miatt.
„Két nemzetközi szintű csatárunk van.”
A portugálok elleni mérkőzésen a magyar csapat remek játékkal tartotta ellenfelét, ám kevés hiba elegendő volt a vereséghez. A kapitány a további tervekről is beszélt: „A gondjaink súlyosak, de valahogy meg kell oldanunk őket, mert a következő fordulóban egy olyan meccs következik, amit ha törik, ha szakad, meg kell nyernünk.”
A teljes interjú ide kattintva elolvasható.
