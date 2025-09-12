Ft
Marco Rossi Varga Barnabás vb-selejtező

Maro Rossi kifakadt: felhívást tett közzé a magyar válogatott szövetségi kapitánya

2025. szeptember 12. 12:14

Az olasz szakember nem rejtette véka alá frusztrációját.

2025. szeptember 12. 12:14
null

Nagy felháborodást és intenzív elemzést váltott ki a vb-selejtezők első két fordulója Marco Rossi kapitány szerint, aki a molcsapat.hu-nak adott interjúban elmondta: 

egyetért Szoboszlai Dominikkal,

aki úgy vélekedett, a magyar csapat többet érdemelt volna. A válogatott először Írországban kétgólos előnyt szerzett, ám emberhátrányba kerülve nem tudta megtartani az előnyt, majd Portugáliával szemben tíz perccel a lefújás előtt döntetlenre állt, ám egy hiba miatt vereség lett a vége.

Rossi leszögezte: „Úgy gondolom, a lehető legjobban felkészültünk mindkét mérkőzésre. Figyelembe véve az ellenfelek karakterisztikáját, játéktudását, erősségeit és gyengeségeit, semmit nem csinálnék máshogy, hiszen működött a tervünk mindkét mérkőzésen, és egy kapitány felelőssége idáig tart.” 

Hozzátette: a balszerencse továbbra sem engedi el a kezünket, és ebben benne maradt legalább három pont az első két fordulóban.

A kapitány külön kitért a portugálok elleni mérkőzésre és a játékosok fegyelmezetlenségére: „Van karakterre hasonló játékosunk, de láthattuk, hogy ez önmagában még semmit nem jelent. Barna élete talán legjobb formájában játszik, úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot: 

ki legyen a középcsatárunk?”

– utalt Varga Balázs hiányára, aki sárgája miatt nem játszhat az örmények ellen. Nem először fakad ki Rossi: a keddi meccs után még fontolgatta, hogy törli a közösségi oldalát a Facebook-kommentek miatt.

A portugálok elleni mérkőzésen a magyar csapat remek játékkal tartotta ellenfelét, ám kevés hiba elegendő volt a vereséghez. A kapitány a további tervekről is beszélt: „A gondjaink súlyosak, de valahogy meg kell oldanunk őket, mert a következő fordulóban egy olyan meccs következik, amit ha törik, ha szakad, meg kell nyernünk.” 

A teljes interjú ide kattintva elolvasható. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

akkkkorki
2025. szeptember 12. 14:23
Tóth Alexet centerbe! 181 cm magas mint Barni. Jól játszott a portugálok ellen.
Ergit
2025. szeptember 12. 13:46
A csendes többség mellette van! - Aki hallja, adja tovább a sz.kapitánynak!
pulsarito
2025. szeptember 12. 13:39 Szerkesztve
Rossi egészségének sokkal jobbat tenne, ha nem foglalkozna sok fotelhuszárral, meg kommentelővel, akik még a csapat felállását sem képesek felismerni, de mindenről van véleményük, és még ha akkora hülyeség is, mint a ház, akkor is jó hangosan hirdetik!
helyrerakosgat
2025. szeptember 12. 13:38
Maro Rossi, Varga Balázs... Nem csodálom, hogy sosincs szerző ezeknél a mandis cikkeknél, lehet, a saját nevét sem tudja leírni.
