09. 24.
szerda
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország Budapest Honvéd Olaszország Puskás aréna

„Magyarország visszaadta a méltóságomat” – Marco Rossi elárulta, mi a legnagyobb sikere a válogatott élén

2025. szeptember 24. 13:18

Magyarország visszaadta a méltóságát, és nem hiányzik neki Olaszország. Marco Rossi elárulta, mit tart az eddigi legnagyobb sikerének a magyar válogatott szövetségi kapitányaként.

2025. szeptember 24. 13:18
null

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hosszabb interjút adott Olaszország legnagyobb példányszámú és legtekintélyesebb sportlapjának, a La Gazzetta dello Sportnak. Ebben a 61 esztendős szakember elárulta, mielőtt 2012 nyarán átvette volna a Budapest Honvéd irányítását, 

olyan lelki mélypontra került, hogy azon gondolkodott, befejezi az edzősködést, és könyvelőnek áll.

De egy barátja közreműködésével végül Magyarországon lett vezetőedző.

Amikor bajnokságot nyertem a Budapest Honvéddal, a liga legkevesebbet kereső edzője voltam. Magyarország visszaadta a méltóságomat. Ma már szinte magyarnak érzem magam

– mondta Rossi, aki ugyanakkor elismerte, hogy a magyar nyelvvel továbbra is nehezen boldogul, a játékosaival angolul és spanyolul szokott kommunikálni.

A tréner elmondta, semmit nem bánt meg a sportolói pályafutásából, és mindenért kárpótolja, hogy a magyar válogatottat irányíthatja, olyannyira, hogy nem is hiányzik neki Olaszország. Azt is elárulta, épp a nápolyi körgyűrűnél volt, amikor az MLSZ felkereste őt a szövetségi kapitányi poszt felajánlásával.

Rossi csodának nevezte, hogy már két Európa-bajnokságra is kijutott a magyar válogatottal, de a legnagyobb sikerének nem ezt tartja a nemzeti csapatunk élén.

Tucatjával próbáltam ki játékosokat. Hatalmas megfigyelőmunkát végzünk. Mindenki ismeri Szoboszlait és Kerkezt, de az igazi siker, hogy fel tudtuk építeni Varga Barnabást, aki a negyedosztályban játszott és gyárban dolgozott

– idézte a Ferencváros szurkolói oldala, az interjút magyarra fordító ulloi129.hu az olasz szakvezetőt.

Rossi azt is elmondta, Olaszországból sosem kapott ajánlatot, a Premier League-ből és a Bundesligából azonban visszautasított megkereséseket, és hogy nagyon jó érzéssel tölti el, amikor a Puskás Arénában az egyik kanyar a kereszt-, a másik pedig a vezetéknevét zúgja.

A teljes interjút olasz nyelven ide kattintva olvashatja el!

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

Így szólt magyarul Marco Rossi a szurkolókhoz a legutóbbi Eb-kvóta megszerzése után

lola51
•••
2025. szeptember 24. 15:21 Szerkesztve
"Rossi azt is elmondta, Olaszországból sosem kapott ajánlatot" Talán nem véletlen! 2018 ban vette át a válogatottat akkor a válogatott a 49 volt a FIFA ranglistán. 2025 ben a 41. helyen van! Még 2-3 hatalmas siker és máris vissza kerül a 49. helyre.Ez igen!Csak így tovább!
herden100
2025. szeptember 24. 13:54
Bírjuk a búrádat, Kopasz. 🙃🤗
mandokigyorgy
2025. szeptember 24. 13:38
Ezzel szemben az igazság az, hogy Rosszi soha nem látott mélységbe rántotta le a nemzeti válogatottat! Ha csak a 2025-ös évet nézzük: 1 győzelem / 1 döntetlen / 4 vereség Gólkülönbség katasztrofális: 7–14 Teljesítmény: 15% Mindenkitől kikapunk. A leggyengébb csapatok ellen talán összejön a döntetlen. 2025-ben csak Azerbajdzsánt sikerült megverni nagy nehezen 2-1re. Szégyenválogatott. Bukottak!
pipa89
2025. szeptember 24. 13:29
Grazie, Maestro!
