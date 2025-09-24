„Magyarország visszaadta a méltóságomat” – Marco Rossi elárulta, mi a legnagyobb sikere a válogatott élén

Marco Rossit és a családját is megfenyegették, mégis nagyobb biztonságban érzi magát Budapesten, mint Londonban, Párizsban vagy Milánóban
Lehet, hogy örökre befejezi az edzősködést.
Magyarország visszaadta a méltóságát, és nem hiányzik neki Olaszország. Marco Rossi elárulta, mit tart az eddigi legnagyobb sikerének a magyar válogatott szövetségi kapitányaként.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hosszabb interjút adott Olaszország legnagyobb példányszámú és legtekintélyesebb sportlapjának, a La Gazzetta dello Sportnak. Ebben a 61 esztendős szakember elárulta, mielőtt 2012 nyarán átvette volna a Budapest Honvéd irányítását,
olyan lelki mélypontra került, hogy azon gondolkodott, befejezi az edzősködést, és könyvelőnek áll.
De egy barátja közreműködésével végül Magyarországon lett vezetőedző.
Amikor bajnokságot nyertem a Budapest Honvéddal, a liga legkevesebbet kereső edzője voltam. Magyarország visszaadta a méltóságomat. Ma már szinte magyarnak érzem magam
– mondta Rossi, aki ugyanakkor elismerte, hogy a magyar nyelvvel továbbra is nehezen boldogul, a játékosaival angolul és spanyolul szokott kommunikálni.
A tréner elmondta, semmit nem bánt meg a sportolói pályafutásából, és mindenért kárpótolja, hogy a magyar válogatottat irányíthatja, olyannyira, hogy nem is hiányzik neki Olaszország. Azt is elárulta, épp a nápolyi körgyűrűnél volt, amikor az MLSZ felkereste őt a szövetségi kapitányi poszt felajánlásával.
Ezt is ajánljuk a témában
Lehet, hogy örökre befejezi az edzősködést.
Rossi csodának nevezte, hogy már két Európa-bajnokságra is kijutott a magyar válogatottal, de a legnagyobb sikerének nem ezt tartja a nemzeti csapatunk élén.
Tucatjával próbáltam ki játékosokat. Hatalmas megfigyelőmunkát végzünk. Mindenki ismeri Szoboszlait és Kerkezt, de az igazi siker, hogy fel tudtuk építeni Varga Barnabást, aki a negyedosztályban játszott és gyárban dolgozott
– idézte a Ferencváros szurkolói oldala, az interjút magyarra fordító ulloi129.hu az olasz szakvezetőt.
Rossi azt is elmondta, Olaszországból sosem kapott ajánlatot, a Premier League-ből és a Bundesligából azonban visszautasított megkereséseket, és hogy nagyon jó érzéssel tölti el, amikor a Puskás Arénában az egyik kanyar a kereszt-, a másik pedig a vezetéknevét zúgja.
A teljes interjút olasz nyelven ide kattintva olvashatja el!
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
Így szólt magyarul Marco Rossi a szurkolókhoz a legutóbbi Eb-kvóta megszerzése után