„Magyarország visszaadta a méltóságomat” – Marco Rossi elárulta, mi a legnagyobb sikere a válogatott élén

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hosszabb interjút adott Olaszország legnagyobb példányszámú és legtekintélyesebb sportlapjának, a La Gazzetta dello Sportnak. Ebben a 61 esztendős szakember elárulta, mielőtt 2012 nyarán átvette volna a Budapest Honvéd irányítását,

olyan lelki mélypontra került, hogy azon gondolkodott, befejezi az edzősködést, és könyvelőnek áll.

De egy barátja közreműködésével végül Magyarországon lett vezetőedző.

Amikor bajnokságot nyertem a Budapest Honvéddal, a liga legkevesebbet kereső edzője voltam. Magyarország visszaadta a méltóságomat. Ma már szinte magyarnak érzem magam

– mondta Rossi, aki ugyanakkor elismerte, hogy a magyar nyelvvel továbbra is nehezen boldogul, a játékosaival angolul és spanyolul szokott kommunikálni.