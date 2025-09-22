Marco Rossit és a családját is megfenyegették, mégis nagyobb biztonságban érzi magát Budapesten, mint Londonban, Párizsban vagy Milánóban

Marco Rossi azt mondta, hogy az Eb-szereplés után őt és a családját is több fenyegetés érte. Az edző úgy fogalmazott: a közösségi média felületein sok sértést és fenyegetést kapott. Ám azt mondja, mindez őt nem érdekli. Hálás Magyarországnak, mert megmentette őt azzal, hogy munkát és biztonságot ad neki. Azt is hozzátette, hogy Budapesten akkor is biztonságban érzi magát, ha leszáll az este, ellentétben Londonban, Párizsban vagy Milánóban nem biztos, hogy ugyanígy érezné magát.”