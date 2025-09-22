Ft
Marco Rossit és a családját is megfenyegették, mégis nagyobb biztonságban érzi magát Budapesten, mint Londonban, Párizsban vagy Milánóban

2025. szeptember 22. 21:11

A magyar válogatott szövetségi kapitánya elárulta: őt és családját is megfenyegették a tavalyi Európa-bajnokság alatt. Marco Rossi hazájában nyilatkozott.

2025. szeptember 22. 21:11
A La Gazzetta Dello Sport, vagyis Olaszország legnagyobb példányszámú és legtekintélyesebb sportlapja közölt hosszú interjút a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával, Marco Rossival, amit a Magyar Nemzet szemlézett. A trénerrel beszélgettek a 2024-es, németországi Európa-bajnokságról is, a tornán nemzeti csapatunk nem jutott tovább a csoportkörből.

Marco Rossi
Marco Rossi a La Gazzetta Dello Sportban.

A lap szerint 

Marco Rossi azt mondta, hogy az Eb-szereplés után őt és a családját is több fenyegetés érte. Az edző úgy fogalmazott: a közösségi média felületein sok sértést és fenyegetést kapott. Ám azt mondja, mindez őt nem érdekli. Hálás Magyarországnak, mert megmentette őt azzal, hogy munkát és biztonságot ad neki. Azt is hozzátette, hogy Budapesten akkor is biztonságban érzi magát, ha leszáll az este, ellentétben Londonban, Párizsban vagy Milánóban nem biztos, hogy ugyanígy érezné magát.”

Marco Rossi kapcsolata Orbán Viktorral

A beszélgetésből az is kiderül, hogy kiváló kapcsolatot ápol Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki a válogatott rajongója. 

Ráadásul kijelentette: a 2026-os világbajnoki részvétel akkora álma, hogy az is lehet, ha összejön, örökre befejezi az edzősködést.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

