Magyarország–Portugália: Ronaldo köddé vált a pesti éjszakában, Szoboszlai hoppon maradt – rajongók lettek a magyarok

Egészen hihetetlen, milyen utat jártak be azóta: Ronaldo hosszú ideje ontja a gólokat, szerzi a bajnoki aranyakat, Bajnokok Ligája-címeket, de ott van neki az Eb-trófea, az öt Aranylabda, míg a spanyol Real Madrid játékosaként a többiek között Puskás Ferencet is megelőzve a klubtörténelem legeredményesebb gólvágója lett. A negyedik ikszen is túl még aktív,

Szaúd-Arábiában azért hajt a csillagászati fizetése mellett, hogy a válogatott szolgálatára lehessen a 2026-os világbajnokságon.

A mieink legnagyobb sztárja, Szoboszlai Dominik ez említett 16 év alatt megjárta a Főnixet, a Videotont, az MTK-t, a korosztályos válogatottakat, a Lieferinget, Salzburgot, Lipcsét, és immár az angol Liverpoolban üldözi a címeket. Utóbbival kifejezetten jól halad a céljai felé: 24 éves korára elmondhatja, felnőtt pályafutása minden idényében a vitrinjébe tehetett legalább egy serleget!