Magyarország–Portugália: Ronaldo köddé vált a pesti éjszakában, Szoboszlai hoppon maradt – rajongók lettek a magyarok

Magyarország–Portugália: vezettünk, egyenlítettünk, küzdöttünk, de Ronaldóék győztek a Puskás Arénában
Varga Barnabás duplázott, de közben eltiltatta magát az örmények elleni meccsre.
Történelmi mérkőzést rendeztek a Puskás Arénában: Cristiano Ronaldo minden valószínűség szerint utoljára lépett pályára aktív játékosként Magyarországon.
Sok szempontból emlékezetes mérkőzést játszott a magyar labdarúgó-válogatott Portugália ellen kedd este hazai pályán a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában. Már csak azért is kuriózum volt, mert a vendégek csapatkapitánya, Cristiano Ronaldo minden valószínűség szerint utoljára lépett pályára aktív játékosként Budapesten. Lecserélésekor még a magyar mezbe öltözött szurkolók is felállva tapsolták, és noha ezúttal nem élete meccsét játszotta a Puskás Arénában, tizenegyesből így is betalált, tehát aktívan hozzájárult csapata 3–2-es sikeréhez.
Ahogy az elmúlt évtizedeken megszokhattuk az ötszörös aranylabdástól, ezúttal sem a mezőnyben villogott, sokkal inkább a kapu előterében. A passzpontosságára egy rossz szót sem szólhatnak a többiek (93 százalékos hatékonyság, 14-ből 13 sikeres átadás), egyik nagy helyzeténél Tóth Balázs hatalmas bravúrral védett az első félidőben, a büntetőt pedig szokásos, higgadt stílusában értékesítette – bár a magyar kapus nagyon rajta volt.
Az 58. percben szerzett gólja volt az immár 40 éves sztárnak a 39. vb-selejtezős találata, ezzel beállította a guatemalai Carlos Ruiz világcsúcsát. Ezt ráadásul meg is javíthatja, hiszen négy meccs hátravan még a csoportban. Egészen döbbenetes: Cristiano Ronaldo 223 válogatott mérkőzésen 141 gólt szerzett!
A keddi összecsapás előtt a közösségi médiában futótűzként terjedt egy fotó, miszerint Szoboszlai Dominik 16 évvel ezelőtt, 8 esztendős korában játékoskísérő volt még a régi Puskás-stadionban a portugálok elleni mérkőzésen. A Mandiner meg is kérdezte Szoboszlait: ott van-e a fejében, hogy pályafutása során először fog pályára lépni példaképe, Cristiano Ronaldo ellen.
Játszottam már nagyon nagy játékosok ellen, de Ronaldo ellen még soha. Gyerekkorom óta a példaképen, végre ennek is eljött az ideje! Reméljük, pozitívan fog elsülni”
– tekintett előre a magyar csapatkapitány.
Egészen hihetetlen, milyen utat jártak be azóta: Ronaldo hosszú ideje ontja a gólokat, szerzi a bajnoki aranyakat, Bajnokok Ligája-címeket, de ott van neki az Eb-trófea, az öt Aranylabda, míg a spanyol Real Madrid játékosaként a többiek között Puskás Ferencet is megelőzve a klubtörténelem legeredményesebb gólvágója lett. A negyedik ikszen is túl még aktív,
Szaúd-Arábiában azért hajt a csillagászati fizetése mellett, hogy a válogatott szolgálatára lehessen a 2026-os világbajnokságon.
A mieink legnagyobb sztárja, Szoboszlai Dominik ez említett 16 év alatt megjárta a Főnixet, a Videotont, az MTK-t, a korosztályos válogatottakat, a Lieferinget, Salzburgot, Lipcsét, és immár az angol Liverpoolban üldözi a címeket. Utóbbival kifejezetten jól halad a céljai felé: 24 éves korára elmondhatja, felnőtt pályafutása minden idényében a vitrinjébe tehetett legalább egy serleget!
Úgy érzi, több volt a szeptemberi két meccsben, mint egy pont.
A két csapatkapitány a meccs előtt az öltözőfolyosón is találkozott, a pályán Ronaldo lecserélésekor is pacsiztak, és miután CR7 a lefújás után azonnal eltűnt a kíváncsiskodó szemek elől, már csak egyszer bukkant fel a pesti éjszakában. Ahogy arról beszámoltunk, a lefújás után Szoboszlai átadta a mezét a portugál öltözőnél a legendának, aki csak egy pillanatra lépett ki az ajtón – az ereklye viszonzására azonban az októberi visszavágóig várnia kell a liverpooli középpályásnak.
Nem mindennapi gesztust kapott a magyar csapatkapitány a világklasszistól.
Ronaldo klasszisa előhozta a magyarokból a rajongót. Miután a játékosok is tisztában voltak vele, hogy Magyarországon vélhetően az utolsó fellépését jegyezte a támadó, így minden mozdulata fókuszba került.
A portugál már akkor a Premier League-ben játszott, amikor a keddi magyar csapatból Kerkez Milos, Tóth Alex vagy Gruber Zsombor még meg sem született, így kijelenthető, hogy generációs a különbség.
Ez is magyarázza, hogy a mieink gyermekként Cristiano Ronaldo bűvöletében éltek, és azt többen meg is erősítették az interjúzónában, hogy példaképükként tisztelik az aranylabdás legendát. Szoboszlai mellett Vitális Milán is mesélt erről, míg Tóth Alex azt is elárulta, hogy a szobája falán a mai napig ott ékeskedik egy CR-poszter.
A büntető előtt beszélgettünk is kicsit, mind a ketten azt mondtuk egymásnak, hogy valóban tizenegyes volt, amikor berúgta, akkor pedig gratuláltam neki. Már négy-öt évesen őt néztem a tévében, a szobámban szerintem mai napig van róla egy poszterem…”
– mesélte a Fradi 19 éves csillaga.
„Olyan küzdelmet vív, amihez hatalmas erő kell, mégis tele van hittel és álmokkal.”
Tóth Balázsnak is különleges volt az este, hiszen hazai pályán is kapuba állhatott a magyar válogatottban, ráadásul előbb fogott egy hatalmas Ronaldo-ziccert, majd a tizenegyesnél farkasszemet is nézhetett vele.
„Az irányt eltaláltam, de sajnos jól rúgta.
Volt egy gyerekkori álmom nagyjából tizenöt éve, hogy Ronaldo ellen büntetőt védek, ráadásul a jobb kezemre rúgja.
Bíztam benne, hogy most megvalósul, jobbra is rúgta, de sajnos nem sikerült” – osztotta meg gyerekkori álmát a 28 éves kapus.
Október 14-én Portugáliában ismét összejöhet a nagy találkozás, a magyar válogatott akkor lép pályára Ronaldóék ellen idegenben a vb-selejtezősorozatban.
Tóth Balázs: Próbáltam Ronaldóval játszadozni.
Fotó: MTI/Illyés Tibor