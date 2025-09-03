Kubatov Gábor megmutatta, mi az a Fradi-szív – valódi világsztár volt a segítségére

Nagy visszatérők és kimaradók a Fradi El-keretében: Lisztes ott van, de meglepő nevek hiányoznak
A Frankfurtból visszatérő magyar ígéret sérülése után az új igazolással együtt bizonyíthat.
A klubelnök üzenete örök érvényű.
A válogatott szünet lehetőséget ad a hazai labdarúgókluboknak, hogy elvégezzék az utolsó simításokat az NB I folytatása és a nemzetközi kupaküzdelmek beindulása előtt – utóbbi idén is csak a bajnok Ferencvárost érinti, amelynek elnöke, Kubatov Gábor közösségi oldalán fontos üzenetet osztott meg a szurkolókkal.
A zöld-fehérek első embere a magyar válogatott szombati ellenfele, az ír válogatott gólrekorderétől, a Fradi világszerte ismert vezetőedzőjétől, Robbie Keane-től idézett:
...legyen szó egy edzésről vagy meccsről, nem számít, mindig akarni kell a győzelmet, történjék bármi.”
– sokatmondó sorok, amelyhez Kubatov csak annyit fűzött hozzá: „Ez a Fradi-szív!”
A klubelnök szerint a korábbi csupa szív hátvéd küzdeni akarása és a Fradi iránti szerelme ma is irányt mutat.
Fotó: MTI/Illyés Tibor