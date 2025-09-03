Kubatov Gábor megmutatta, mi az a Fradi-szív – valódi világsztár volt a segítségére

A válogatott szünet lehetőséget ad a hazai labdarúgókluboknak, hogy elvégezzék az utolsó simításokat az NB I folytatása és a nemzetközi kupaküzdelmek beindulása előtt – utóbbi idén is csak a bajnok Ferencvárost érinti, amelynek elnöke, Kubatov Gábor közösségi oldalán fontos üzenetet osztott meg a szurkolókkal.

A zöld-fehérek első embere a magyar válogatott szombati ellenfele, az ír válogatott gólrekorderétől, a Fradi világszerte ismert vezetőedzőjétől, Robbie Keane-től idézett:

...legyen szó egy edzésről vagy meccsről, nem számít, mindig akarni kell a győzelmet, történjék bármi.”

– sokatmondó sorok, amelyhez Kubatov csak annyit fűzött hozzá: „Ez a Fradi-szív!”