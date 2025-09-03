Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Kubatov Gábor Fradi

Kubatov Gábor megmutatta, mi az a Fradi-szív – valódi világsztár volt a segítségére

2025. szeptember 03. 15:43

A klubelnök üzenete örök érvényű.

2025. szeptember 03. 15:43
null

A válogatott szünet lehetőséget ad a hazai labdarúgókluboknak, hogy elvégezzék az utolsó simításokat az NB I folytatása és a nemzetközi kupaküzdelmek beindulása előtt – utóbbi idén is csak a bajnok Ferencvárost érinti, amelynek elnöke, Kubatov Gábor közösségi oldalán fontos üzenetet osztott meg a szurkolókkal.

A zöld-fehérek első embere a magyar válogatott szombati ellenfele, az ír válogatott gólrekorderétől, a Fradi világszerte ismert vezetőedzőjétől, Robbie Keane-től idézett:

...legyen szó egy edzésről vagy meccsről, nem számít, mindig akarni kell a győzelmet, történjék bármi.”

– sokatmondó sorok, amelyhez Kubatov csak annyit fűzött hozzá: „Ez a Fradi-szív!”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!