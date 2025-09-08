Kikaptak a magyar válogatottól is, menesztették az Európa-bajnok kapitányt

Ezt nem teszik ki az ablakba – akkora verést kaptak a törökök, hogy bocsánatot kellett kérniük a szurkolóiktól
A német válogatottat kifütyülte a saját közönsége, de így is sikerült javítania a szlovákok elleni vereség után.
A portugál Fernando Santost hétfőn menesztették az azeri labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.
A tavaly nyáron kinevezett 70 éves edző 11 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot, mérlege két döntetlen és kilenc vereség, köztük a magyarok elleni, júniusi felkészülési találkozóval (1–2) – azaz 15 hónapos vezetői pályafutása alatt egyetlen győzelmet sem aratott.
Az azeriek pénteken 5–0-ra kikaptak Izlandon világbajnoki selejtezőn, ezt követően – hivatalosan közös megegyezéssel – bontották fel a szerződését.
Santos korábban a görög, a lengyel és a portugál válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Hazája nemzeti együttesével 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes lett.
Kedden, az Ukrajna elleni vb-selejtezőn az U21-es válogatott szövetségi edzője, Aikan Abbaszov irányítja majd az azeri felnőttcsapatot.
Nyitókép: TOFIK BABAYEV / AFP
Izland–Azerbajdzsán 5–0