Kikaptak a magyar válogatottól is, menesztették az Európa-bajnok kapitányt

2025. szeptember 08. 13:27

A portugál Fernando Santost hétfőn menesztették az azeri labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

2025. szeptember 08. 13:27
A tavaly nyáron kinevezett 70 éves edző 11 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot, mérlege két döntetlen és kilenc vereség, köztük a magyarok elleni, júniusi felkészülési találkozóval (1–2) – azaz 15 hónapos vezetői pályafutása alatt egyetlen győzelmet sem aratott.

Az azeriek pénteken 5–0-ra kikaptak Izlandon világbajnoki selejtezőn, ezt követően – hivatalosan közös megegyezéssel – bontották fel a szerződését.

Santos korábban a görög, a lengyel és a portugál válogatott szövetségi kapitánya is volt. 

Hazája nemzeti együttesével 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes lett.

Kedden, az Ukrajna elleni vb-selejtezőn az U21-es válogatott szövetségi edzője, Aikan Abbaszov irányítja majd az azeri felnőttcsapatot.

Nyitókép: TOFIK BABAYEV / AFP

Izland–Azerbajdzsán 5–0

 

