„Ha így folytatjuk, az nem fog működni” – a Fradi válogatott játékosának fejében villog a figyelmeztető lámpa

A ChatGPT megmondta: ennyi esélye van a Győrnek és a Fradinak a BL-győzelemre
A Mesterséges Intelligencia szerint a címvédő ETO toronymagas favorit a végső sikerre.
Laura Glauser, a Ferencváros női kézilabdacsapatának francia kapusa a kislányával együtt imádja Budapestet, és úgy érzi, a Bajnokok Ligájában elszenvedett két vereség ellenére nincsenek veszélyben azok a célok, amelyeket az idény előtt kitűztek maguk elé.
Laura Glauser világ- és Európa-bajnokként, valamint olimpiai ezüstérmesként érkezett 2024 nyarán a Ferencváros női kézilabdacsapatához, amelynél hamar belopta magát a szurkolók szívébe. A 32 éves francia kapus a klub hivatalos honlapjának adott interjújában őszintén beszélt többek között a budapesti életéről, a kislányáról, valamint arról is, hogy szerinte veszélyben vannak-e azok a célok, amelyeket az FTC-nél erre az idényre kitűztek.
Nyugodt vagyok, nem aggódom, de a figyelmeztető lámpa villog a fejemben, mert ha így folytatjuk, az nem fog működni
– mondta Glauser azzal kapcsolatban, hogy a Ferencváros két vereséggel (Odense 32–34, CSM Bucuresti 28–31) kezdte a Bajnokok Ligája új kiírását. –Utálok veszíteni, különösen így. (…) Persze, jobb most, mint ha a szezon közepén történt volna ugyanez, de ha oda akarunk eljutni, ahova valójában akarunk, akkor az ilyen feladatokat meg kell oldanunk. Új projektünk, új edzőnk van, új rendszerben kézilabdázunk. Tisztelnünk kell a munkát, és mindenkinek tartania kell magát a taktikához, de nincs veszélyben a célunk, ez még csak a kezdet.”
Ezt is ajánljuk a témában
A Mesterséges Intelligencia szerint a címvédő ETO toronymagas favorit a végső sikerre.
Budapesten él vele a hétéves kislánya, Kaniela, akinek a lábáról a minap vették le a gipszet azután, hogy az iskolában baleset érte. Glauser elmondta, a gyermeke imádja a magyar fővárost, sőt ő is elkezdett kézilabdázni a Fradiban.
„Hétfőn nem ment iskolába a lába miatt, csak feküdt a szőnyegen, és mondta, hogy »ez annyira unalmas, szeretnék futni, ugrálni, szeretnék iskolába menni!« Vissza is kérdeztem, hogy »tényleg iskolába akarsz menni?« Szóval valóban szeret itt lenni, speciális suliba jár, ahol angol nyelven tanulnak, jól beszéli a nyelvet, vicces, amikor hallja, hogy angolul beszélünk, és kijavítja, ha valamit szerinte nem angolos akcentussal ejtünk. A városban élvezi, hogy sok programot tudunk csinálni, nemrég voltunk például a Tropicariumban, és elkezdett sportolni, itt, a Fradiban kézilabdázik. Hetente kétszer edz, először kapus akart lenni, most inkább balátlövő, de persze ez még korai, csak az a biztos, hogy tele van energiával reggeltől estig, soha, de tényleg soha nem áll meg.”
Glauserék a Duna-parthoz közel laknak, amit tökéletes választásnak nevezett, mert csodálatos a kilátásuk, továbbá van a közelükben park, játszótér, étterem és kávézó is.
„Nagyon szeretem a várost, a kedvenc részem, amikor átmegyek a hídon, és belátni a többi hidat, a várat, újra és újra beleszeretek. Nem igazán voltak elvárásaim a költözés előtt, mert a múltban előfordult, hogy csalódnom kellett a terveimben, úgyhogy azt akartam, hogy csak élvezzem a várost és a kézilabdát, de abszolút az elképzeléseim fölött van minden. És ugyanez igaz az első pillanattól kezdve a Fradira is. Nehéz elmagyarázni ezt az érzést, de amikor először beléptem, tudtam, hogy minden rendben lesz” – nyilatkozta.
A korábban a Metznél, a Győri ETO-nál és a CSM Bucuresti-nél is szereplő, de Bajnokok Ligáját – a Ferencvároshoz hasonlóan – még sosem nyerő kapust arról is megkérdezték, mivel tölti az idejét, amikor nem sportol vagy épp anyaszerepben áll helyt.
„Nem igazán szánok sok időt magamra, de talán kellene. (…) Szeretek könyveket olvasni és növényekkel foglalkozni, és hát tényleg, jut eszembe, szeretek legózni! Legutóbb a párizsi katedrálist építettem meg, az kemény volt, nem tudom, hány darabból állt, de hat-hét órán keresztül készült. Muszáj volt néha félbehagynom, de ha tehettem volna, megállás nélkül csinálom.
Illetve, foglalkozom már picit az élsport utáni életemmel is, szóval idén újra tanulni fogok. Szeretnék újszülöttekkel foglalkozni majd, nem ápolóként, hanem aki gondoskodik a gyerekekről, miután megszülettek
– felelte Glauser, akit saját bevallása szerint nem igazán foglalkoztatnak az egyéni elismerések, de az megérintette, hogy a Ferencváros szurkolói az előző idényben megválasztották a csapat legjobb játékosának.
Glauser és az FTC legközelebb szombaton lép pályára, amikor Érden a norvég Sola lesz az ellenfelük a Bajnokok Ligájában.
Fotók: fradi.hu