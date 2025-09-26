„Ha így folytatjuk, az nem fog működni” – a Fradi válogatott játékosának fejében villog a figyelmeztető lámpa

„Hétfőn nem ment iskolába a lába miatt, csak feküdt a szőnyegen, és mondta, hogy »ez annyira unalmas, szeretnék futni, ugrálni, szeretnék iskolába menni!« Vissza is kérdeztem, hogy »tényleg iskolába akarsz menni?« Szóval valóban szeret itt lenni, speciális suliba jár, ahol angol nyelven tanulnak, jól beszéli a nyelvet, vicces, amikor hallja, hogy angolul beszélünk, és kijavítja, ha valamit szerinte nem angolos akcentussal ejtünk. A városban élvezi, hogy sok programot tudunk csinálni, nemrég voltunk például a Tropicariumban, és elkezdett sportolni, itt, a Fradiban kézilabdázik. Hetente kétszer edz, először kapus akart lenni, most inkább balátlövő, de persze ez még korai, csak az a biztos, hogy tele van energiával reggeltől estig, soha, de tényleg soha nem áll meg.”

Laura Glauser és kislánya, Kaniela

Glauserék a Duna-parthoz közel laknak, amit tökéletes választásnak nevezett, mert csodálatos a kilátásuk, továbbá van a közelükben park, játszótér, étterem és kávézó is.

„Nagyon szeretem a várost, a kedvenc részem, amikor átmegyek a hídon, és belátni a többi hidat, a várat, újra és újra beleszeretek. Nem igazán voltak elvárásaim a költözés előtt, mert a múltban előfordult, hogy csalódnom kellett a terveimben, úgyhogy azt akartam, hogy csak élvezzem a várost és a kézilabdát, de abszolút az elképzeléseim fölött van minden. És ugyanez igaz az első pillanattól kezdve a Fradira is. Nehéz elmagyarázni ezt az érzést, de amikor először beléptem, tudtam, hogy minden rendben lesz” – nyilatkozta.