FTC-Rail Cargo Hungaria DVSC Schaeffler kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda Győri Audi ETO KC ChatGPT mesterséges intelligencia

A ChatGPT megmondta: ennyi esélye van a Győrnek és a Fradinak a BL-győzelemre

2025. szeptember 02. 12:05

A Mesterséges Intelligencia szerint a címvédő Győri ETO-nak több mint 35 százalék, a Ferencvárosnak azonban csak kevesebb mint 9 százalék az esélye a női kézilabda Bajnokok Ligája megnyerésére.

2025. szeptember 02. 12:05
null

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) megjósoltatta a Mesterséges Intelligenciával (AI), hogy melyik csapatnak hány százalék az esélye a női Bajnokok Ligája hétvégén kezdődő új idényének megnyerésére.

A ChatGPT szerint 

a címvédő Győri Audi ETO KC toronymagas favoritja a sorozatnak, a Rába-partiak végső sikerére 35.73 százalék az esély.

Az AI erősorrendjének 

  • második helyén a dán Esbjerg (17.8), 
  • a harmadikon a román CSM Bucuresti (10.66) áll, 
  • míg a negyedik legesélyesebb csapat az aranyéremre az FTC-Rail Cargo Hungaria 8.78 százalékkal.

A harmadik magyar együttes, a DVSC diadalára csupán 2.32 százalék esélyt lát a Mesterséges Intelligencia.

 

A Ferencváros itthon az Odense, a Győr idegenben a Dortmund, míg a Debrecen szintén idegenben a Buducsnoszt ellen kezdi meg a BL új kiírását a hétvégén.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Szeptember 7., vasárnap
14.00: BVB Dortmund (német)–GYŐRI AUDI ETO KC (Tv: Sport1)
16.00: Buducsnoszt (montenegrói)–DVSC SCHAEFFLER (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
Szeptember 6., szombat
16.00: FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Odense (dán) (Tv: Sport1)

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

Az előző idény döntőjének összefoglalója (Győr–Odense 29–27)

 

