A ChatGPT megmondta: ennyi esélye van a Győrnek és a Fradinak a BL-győzelemre

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) megjósoltatta a Mesterséges Intelligenciával (AI), hogy melyik csapatnak hány százalék az esélye a női Bajnokok Ligája hétvégén kezdődő új idényének megnyerésére.

A ChatGPT szerint

a címvédő Győri Audi ETO KC toronymagas favoritja a sorozatnak, a Rába-partiak végső sikerére 35.73 százalék az esély.

Az AI erősorrendjének

második helyén a dán Esbjerg (17.8),

a harmadikon a román CSM Bucuresti (10.66) áll,

míg a negyedik legesélyesebb csapat az aranyéremre az FTC-Rail Cargo Hungaria 8.78 százalékkal.

A harmadik magyar együttes, a DVSC diadalára csupán 2.32 százalék esélyt lát a Mesterséges Intelligencia.

A Ferencváros itthon az Odense, a Győr idegenben a Dortmund, míg a Debrecen szintén idegenben a Buducsnoszt ellen kezdi meg a BL új kiírását a hétvégén.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Szeptember 7., vasárnap

14.00: BVB Dortmund (német)–GYŐRI AUDI ETO KC (Tv: Sport1)

16.00: Buducsnoszt (montenegrói)–DVSC SCHAEFFLER (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

Szeptember 6., szombat

16.00: FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Odense (dán) (Tv: Sport1)

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

Az előző idény döntőjének összefoglalója (Győr–Odense 29–27)