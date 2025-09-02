A ChatGPT megmondta: ennyi esélye van a Győrnek és a Fradinak a BL-győzelemre

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) megjósoltatta a Mesterséges Intelligenciával (AI), hogy melyik csapatnak hány százalék az esélye a női Bajnokok Ligája hétvégén kezdődő új idényének megnyerésére.
A ChatGPT szerint
a címvédő Győri Audi ETO KC toronymagas favoritja a sorozatnak, a Rába-partiak végső sikerére 35.73 százalék az esély.
Az AI erősorrendjének
- második helyén a dán Esbjerg (17.8),
- a harmadikon a román CSM Bucuresti (10.66) áll,
- míg a negyedik legesélyesebb csapat az aranyéremre az FTC-Rail Cargo Hungaria 8.78 százalékkal.
A harmadik magyar együttes, a DVSC diadalára csupán 2.32 százalék esélyt lát a Mesterséges Intelligencia.
A Ferencváros itthon az Odense, a Győr idegenben a Dortmund, míg a Debrecen szintén idegenben a Buducsnoszt ellen kezdi meg a BL új kiírását a hétvégén.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Szeptember 7., vasárnap
14.00: BVB Dortmund (német)–GYŐRI AUDI ETO KC (Tv: Sport1)
16.00: Buducsnoszt (montenegrói)–DVSC SCHAEFFLER (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
Szeptember 6., szombat
16.00: FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Odense (dán) (Tv: Sport1)
Nyitókép: MTI / Purger Tamás
Az előző idény döntőjének összefoglalója (Győr–Odense 29–27)