Robbie Keane ír válogatott Fradi Ferencváros Írország

Továbbra is népszerűek a Fradi-edzők külföldön: Robbie Keane is jelölt erre a kispadra

2025. szeptember 12. 17:47

A hírek szerint a Ferencváros vezetőedzőjének neve is felvetődött mint lehetséges következő ír szövetségi kapitány. Robbie Keane hazájában, Írországban legendának számít.

A Ferencváros átigazolási híreiben jól értesült Üllői129 úgy tudja, az ír labdarúgó-válogatott izlandi szövetségi kapitánya Heimir Hallgrímsson alatt inog a kispad, és menesztése esetén akár a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane válthatja őt.

Robbie Keane is jelölt Heimir Hallgrímsson posztjára
Robbie Keane is jelölt Heimir Hallgrímsson posztjára (Paul Faith/AFP)

Mint ismert, az írek egy világbajnoki selejtezősorozatban szerepelnek a mieinkkel. Múlt pénteken Írországban a két válogatott úgy játszott 2–2-es döntetlent egymással, hogy nemzeti együttesünk két góllal is vezetett, és a mintegy félidőt emberelőnyben játszó hazaiak csak az utolsó pillanatokban tudtak egyenlíteni. A második fordulóban aztán Írország meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett attól az örmény együttestől, amely előtte egy ötöst kapott Portugáliától. Cristiano Ronaldóék közben fordulatos meccsen győzték le Magyarországot 3–2-re a Puskás Arénában.

A csoportot tehát két forduló után

  • a hatpontos Portugália vezeti,
  • hárommal Örményország a második,
  • eggyel Magyarország a harmadik és
  • szintén eggyel Írország a negyedik.

Csakhogy amíg a mieink a Nemzetek Ligája-győztes portugáloktól kaptak ki, méghozzá egy szoros mérkőzésen, addig az írek a papíron jóval gyengébb örményektől szenvedtek vereséget, ráadásul odahaza minket sem tudtak legyőzni.

Az eredménysoruk és a teljesítményük alapján tehát várható volt, hogy a csoport második, pótselejtezőt érő helye szempontjából legnagyobb riválisunknak tartott Írország most fontolóra veszi egy új szövetségi kapitány kinevezését.

Robbie Keane is a lehetséges utódok között

A brit szigetek fogadóirodái már várják is a téteket, vezetőedzőnk jelenleg az ötödik legesélyesebb jelölt az oddsok alapján, Chris Hughton (3), Nuno Espirito Santo (3.33), Damien Duff (4.5) és John O’Shea (5.5) után, hatszoros szorzóval. Névrokonára, Royra 11-szeres, a Fenerbahcétól nemrég elbocsájtott José Mourinhóra pedig 20-szoros a szorzó”

– olvasható az ulloi129.hu-n. Robbie Keane neve egyébként már a korábbi kapitány, Stephen Kenny távozásakor is felvetődött.

A magyar válogatott Örményország ellen folytatja

Az októberi válogatott szünetben nemzeti csapatunk előbb az örményeket fogadja, aztán a portugálok vendége lesz. Írország legközelebb Portugáliában játszik, utána Örményországot látja vendégül.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

 

