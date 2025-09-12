Továbbra is népszerűek a Fradi-edzők külföldön: Robbie Keane is jelölt erre a kispadra

Este eldől a magyar válogatott játékos sorsa?
Ennyi pénzért még senki sem igazolt el az NB I-ből.
A hírek szerint a Ferencváros vezetőedzőjének neve is felvetődött mint lehetséges következő ír szövetségi kapitány. Robbie Keane hazájában, Írországban legendának számít.
A Ferencváros átigazolási híreiben jól értesült Üllői129 úgy tudja, az ír labdarúgó-válogatott izlandi szövetségi kapitánya Heimir Hallgrímsson alatt inog a kispad, és menesztése esetén akár a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane válthatja őt.
Mint ismert, az írek egy világbajnoki selejtezősorozatban szerepelnek a mieinkkel. Múlt pénteken Írországban a két válogatott úgy játszott 2–2-es döntetlent egymással, hogy nemzeti együttesünk két góllal is vezetett, és a mintegy félidőt emberelőnyben játszó hazaiak csak az utolsó pillanatokban tudtak egyenlíteni. A második fordulóban aztán Írország meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett attól az örmény együttestől, amely előtte egy ötöst kapott Portugáliától. Cristiano Ronaldóék közben fordulatos meccsen győzték le Magyarországot 3–2-re a Puskás Arénában.
A csoportot tehát két forduló után
Csakhogy amíg a mieink a Nemzetek Ligája-győztes portugáloktól kaptak ki, méghozzá egy szoros mérkőzésen, addig az írek a papíron jóval gyengébb örményektől szenvedtek vereséget, ráadásul odahaza minket sem tudtak legyőzni.
Az eredménysoruk és a teljesítményük alapján tehát várható volt, hogy a csoport második, pótselejtezőt érő helye szempontjából legnagyobb riválisunknak tartott Írország most fontolóra veszi egy új szövetségi kapitány kinevezését.
A brit szigetek fogadóirodái már várják is a téteket, vezetőedzőnk jelenleg az ötödik legesélyesebb jelölt az oddsok alapján, Chris Hughton (3), Nuno Espirito Santo (3.33), Damien Duff (4.5) és John O’Shea (5.5) után, hatszoros szorzóval. Névrokonára, Royra 11-szeres, a Fenerbahcétól nemrég elbocsájtott José Mourinhóra pedig 20-szoros a szorzó”
– olvasható az ulloi129.hu-n. Robbie Keane neve egyébként már a korábbi kapitány, Stephen Kenny távozásakor is felvetődött.
Az októberi válogatott szünetben nemzeti csapatunk előbb az örményeket fogadja, aztán a portugálok vendége lesz. Írország legközelebb Portugáliában játszik, utána Örményországot látja vendégül.
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA