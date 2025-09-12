Továbbra is népszerűek a Fradi-edzők külföldön: Robbie Keane is jelölt erre a kispadra

A Ferencváros átigazolási híreiben jól értesült Üllői129 úgy tudja, az ír labdarúgó-válogatott izlandi szövetségi kapitánya Heimir Hallgrímsson alatt inog a kispad, és menesztése esetén akár a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane válthatja őt.

Robbie Keane is jelölt Heimir Hallgrímsson posztjára (Paul Faith/AFP)

Mint ismert, az írek egy világbajnoki selejtezősorozatban szerepelnek a mieinkkel. Múlt pénteken Írországban a két válogatott úgy játszott 2–2-es döntetlent egymással, hogy nemzeti együttesünk két góllal is vezetett, és a mintegy félidőt emberelőnyben játszó hazaiak csak az utolsó pillanatokban tudtak egyenlíteni. A második fordulóban aztán Írország meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett attól az örmény együttestől, amely előtte egy ötöst kapott Portugáliától. Cristiano Ronaldóék közben fordulatos meccsen győzték le Magyarországot 3–2-re a Puskás Arénában.

A csoportot tehát két forduló után