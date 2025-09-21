Ft
09. 21.
vasárnap
autóversenyzés Telegdy-Kapás Boglárka Kamion Eb Lewis Hamilton Kiss Norbert videó

„Bocsi, csak én vagyok” – Kapás Boglárka aranyos üzenettel köszöntötte a történelmet író magyar sportolót (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 17:34

A vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban, és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát.

2025. szeptember 21. 17:34
null

A negyvenéves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott.

Kiss ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt 

bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.

 

A leintés után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kisst.

Ha már hetes szám, akkor lehet, hogy arra számítottál, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton fog köszönteni, úgyhogy emiatt elnézést, a helyedben én biztosan csalódott lennék, mert nekem ő a kedvencem. Szóval bocsi, ez csak én vagyok

– mondta mosolyogva a tavaly visszavonult úszó a videóban, hozzátéve, a hét Európa-bajnoki címen túl az is közös bennük Kiss Norberttel, hogy mindkettőjük három cica gazdája.

 

A magyar kamionos 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Révész Racing

 

survivor
2025. szeptember 21. 18:29
Kapás Bogi ! IMMMÁDOM !❤️
SzkeptiKUSS
2025. szeptember 21. 17:58
Gratulálok! Én örülök minden hazámfia sikerének!
titi77
2025. szeptember 21. 17:48
gratulálhat Norbinak minden magyar! amúgy meg ha nem "szólt" volna bele a covid már 8×-os lenne. meglesz az is!😉
Vata Aripeit
2025. szeptember 21. 17:39
Mert a magyar sportolók menők, mármint azok, akik nem alkeszek, azok szektatagok. Szegény váczi odalett.
