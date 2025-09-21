„Bocsi, csak én vagyok” – Kapás Boglárka aranyos üzenettel köszöntötte a történelmet író magyar sportolót (VIDEÓ)

Ez igen! Először kezdett, és fantasztikus gólt ollózott új csapatában a magyar támadó (VIDEÓ)
A vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban, és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát.
A negyvenéves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott.
Kiss ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt
bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.
A leintés után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kisst.
Ha már hetes szám, akkor lehet, hogy arra számítottál, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton fog köszönteni, úgyhogy emiatt elnézést, a helyedben én biztosan csalódott lennék, mert nekem ő a kedvencem. Szóval bocsi, ez csak én vagyok
– mondta mosolyogva a tavaly visszavonult úszó a videóban, hozzátéve, a hét Európa-bajnoki címen túl az is közös bennük Kiss Norberttel, hogy mindkettőjük három cica gazdája.
A magyar kamionos 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött.
MTI
