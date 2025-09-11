Ft
09. 11.
csütörtök
világbajnokság Varga Tibor motor

Hivatalos a történelmi kudarc a motorsportban – egy magyar is érintett

2025. szeptember 11. 19:24

Nem tudott kellő népszerűségre szert tenni a rajongók körében.

2025. szeptember 11. 19:24
null

Az idény végével megszűnik a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriája, amelyben Varga Tibor személyében magyar versenyző is szerepel. Az idei kiírásból még két versenyhétvége van hátra, péntektől vasárnapig a San Marinó-i Nagydíj következik, majd Portugáliában ér véget a sorozat.

A sorozat szervezői csütörtökön jelentették be, hogy a hetedik éve futó széria nem tudott kellő népszerűségre szert tenni a rajongók körében, ezen kívül az elektromos motorok piaca sem a várt ütemben fejlődött ebben az időszakban.

A 18 éves Varga Tibor 46 pontjával a 13. helyen áll összetettben, legjobb eredménye egy negyedik hely volt Ausztriában. Balatonfőkajáron, augusztusban a magyar közönség előtt bukott és kórházba kellett szállítani.

(MTI)

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Türjei Attila
2025. szeptember 11. 20:27
Mondjuk ezt a véget már a kezdetekkor lehetett tudni. Az a csoda, hogy eddig tartott. Kit érdekel egy elektromos motor???? A motorosokat biztos nem. Talán a zöldeket? Azok meg nem motoroznak és nem járnak motorversenyre. Aki szeret motorozni, az a belső égésű motorok miatt szeret. Ennyi.
zeal
2025. szeptember 11. 20:03
Talán hagyni kellett volna a motorgyártókat saját gépeket építeni, és akkor izgalmasabb lenne a verseny, de szerintem így is nagyon jó volt.
