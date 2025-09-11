Hivatalos a történelmi kudarc a motorsportban – egy magyar is érintett

Drámai pillanatok a Balaton Parkban: óriásit bukott a magyar versenyző, azonnal kórházba szállították (VIDEÓ)
Varga Tibor esése miatt a versenyt félbeszakították.
Nem tudott kellő népszerűségre szert tenni a rajongók körében.
Az idény végével megszűnik a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriája, amelyben Varga Tibor személyében magyar versenyző is szerepel. Az idei kiírásból még két versenyhétvége van hátra, péntektől vasárnapig a San Marinó-i Nagydíj következik, majd Portugáliában ér véget a sorozat.
A sorozat szervezői csütörtökön jelentették be, hogy a hetedik éve futó széria nem tudott kellő népszerűségre szert tenni a rajongók körében, ezen kívül az elektromos motorok piaca sem a várt ütemben fejlődött ebben az időszakban.
A 18 éves Varga Tibor 46 pontjával a 13. helyen áll összetettben, legjobb eredménye egy negyedik hely volt Ausztriában. Balatonfőkajáron, augusztusban a magyar közönség előtt bukott és kórházba kellett szállítani.
Ezt is ajánljuk a témában
Varga Tibor esése miatt a versenyt félbeszakították.
(MTI)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás