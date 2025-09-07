Ez megint nem sikerült – csalódottak a fradisták, de egyáltalán nem csüggednek!

„Nagyon csalódott vagyok a vereség miatt, mert nagyon jó lett volna hazai pályán győzelemmel kezdeni a BL-ben” – árulta el a Mandinernek a szélső. – „Rengeteg fordulópontja volt ennek a meccsnek, sokszor fel is zárkóztunk, de összességében végig futottunk az eredmény után, miközben az Odense jól és türelmesen játszott. A második félidőben a hét a hat elleni játékukra nem igazán tudtunk jól reagálni.”

Mentális erő volt a lányokban, az biztos: bő 10 perccel a vége előtt még néggyel ment az Odense, elúszni látszott a meccs, de sikerült még egyszer visszakapaszkodni, és egyenlíteni a hajrá előtt.

„Végig éreztük az edzők és a többiek támogatását a padról. Tudtuk, hogy nem adhatjuk fel, mert Jesper Jensen is elmondta előzetesen: az alapján, amit az Odenséből látott, nekik is nagyon hullámzó még a játékuk, vannak jobb és rosszabb periódusaik, úgyhogy ne csüggedjünk, ha esetleg két-három góllal vezetnek, mert képesek vagyunk felzárkózni.”

Sikerült is, de a véghajrából megint a dánok jöttek ki jobban. Ha már szóba került az új edző tanácsa, Márton azt is elmesélte nekünk, milyen a munka a trénerrel.

„Nagyon jók az első benyomásaim és tapasztalataim. Nagyjából a stílus megegyezik az elődjéével, de mégis teljes más szisztémát építünk. Még nagyon az út elején járunk, úgyhogy izgatottan várom, a szezon során sikerül-e megvalósítani a kéréseit.”

Az első félidőben Jensen nem éppen skandináv vérmérsékletéről tett tanúbizonyságot, amikor Mette Tranborg kétperces kiállítása után kireklamált magának egy sárga lapot, majd a mindig hangos ferencvárosi közönséget két kézzel buzdította arra: nyilvánítsák ki elégedetlenségüket.

„Jensen egyébként nem ilyen, amit mi az életben és az edzéseken látunk belőle, abból elmondhatom, hogy egy végtelen kedves és türelmes ember.

Nagyon élvezi azt, ami minket itt körülvesz, nemcsak mi játékosok, hanem ő is magába szívja ezeket az érzelmeket.

Bízom benne, hogy a szurkolók majd segítenek minket és őt is, és ezzel az atmoszférával majd még jobb meccseket játszhatunk itt a BL-ben.”

A Ferencváros egyik legjobb góllövője szerint apró hibák döntöttek

A mezőny legeredményesebb játékosa Emily Vogellel holtversenyben Klujber Katrin volt a maga 8 góljával – szerinte az apró hibák döntöttek az ellenfél javára.

„Itt a végén például egy bravúros védekezés után Laura védett, mégsem tudtuk elbillenteni a mérkőzést, hanem mi is hibáztunk elöl” – elevenítette fel a hajrát a Mandinernek. – „Ezek rosszkor jöttek, de én azt gondolom, hogy apróbb hibákról beszélünk, és ezeket ki fogjuk tudni javítani.”

Arra a kérdésre, hogy mennyire fűtötte őket a visszavágás vágya a tavaszi kiesésért, egyértelmű választ kaptunk:

„Mindenkinek a fejében ott volt szerintem! Sokat beszélgettünk erről, és meg is akartuk csinálni, ezért vagyunk picit csalódottak. Nincs veszve semmi, dolgozunk tovább, küzdünk egymásért, ez szerintem látszott a pályán is az elejétől a végéig.

Nemcsak egymásért, hanem a Ferencvárosért is, mert az a hatalmas szeretet és buzdítás, amit megint a szurkolóktól kaptunk, nagyon motiváló.

Valami mégis hiányzott, de meg fogjuk nézni a hibákat, tanulunk és megyünk tovább.”

Mártonhoz hasonlóan Klujber is úgy érzi: Jensennel eddig jól halad a közös munka.

„Vannak új dolgok a taktikájában támadásban és védekezésben is, de szükség is van mindig a megújulásra, úgyhogy ez most jól jön nekünk. Az edzések is tetszenek, sok a kommunikáció, amit szerintem fontos egy ilyen csapatnál, meg tudjuk beszélni, hogy ki, mit gondol, és ez jól működik szerintem. Hiába kaptunk most ki két góllal, szerintem elindultunk egy jó úton, ezen kell menni tovább.”

A Fradi