Darts-sztárok lepik el Budapestet: világbajnokok és négy magyar a Hungarian Darts Trophy-n

A magyar színeket Major Nándor, Borbély András, Sárai Levente és a PDC-versenyen most bemutatkozó Prés Nándor képviseli, közülük Major éppen Van Barnevelddel találkozik az első fordulóban. Prés ellenfele Ross Smith vagy Cameron Menzies lesz, Borbély pedig James Wade-del vagy Luke Woodhouse-zal találkozik.

Sárai az első körben Nathan Aspinall-lal mérkőzik, továbbjutás esetén pedig a világelső Luke Humphries vár rá.

A két évvel ezelőtti pénteki győzelmem a budapesti színpadon életem egyik legnagyobb élménye volt, azóta is sokan felidézik. Nagyon vágytam rá, hogy újra itt lehessek, most minden figyelmemet erre a hétvégére összpontosítom”

– hangsúlyozta Major Nándor.

Borbély András szerint „mindig különleges érzés magyar szurkolók előtt játszani”, ez pedig plusz erőt is ad neki. Kiemelte, hogy az elmúlt hetekben sok szituációs gyakorlást végzett, hogy éles helyzetben is magabiztos tudjon maradni.