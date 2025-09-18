Darts-sztárok lepik el Budapestet: világbajnokok és négy magyar a Hungarian Darts Trophy-n

Pengeélen táncol Budapest: az ÁSZ már azt is belengette, mikor üthet be a csőd
A kétszeres világbajnok legenda első magyar fellépésére így továbbra is várni kell.
Korábbi világbajnokok mellett négy magyar versenyző lép táblához az MVM Dome-ban péntektől vasárnapig megrendezésre kerülő Hungarian Darts Trophy-n.
A szervezők csütörtöki közleménye emlékeztet rá, hogy a nemzetközi szövetség (PDC) European Tour-sorozatába tartozó viadalra
Magyarországra érkezik a világbajnoki címvédő Luke Littler mellett az egyformán korábbi vb-győztes Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Luke Humphries, Rob Cross, Peter Wright és Raymond van Barneveld is.
Hárman visszamondták az indulásukat: a horvát Boris Krcmar, a walesi kiemelt, Jonny Clayton és a skót Gary Anderson is az utolsó pillanatban lépett vissza – a kétszeres világbajnok legenda első magyar fellépésére így továbbra is várni kell.
A magyar színeket Major Nándor, Borbély András, Sárai Levente és a PDC-versenyen most bemutatkozó Prés Nándor képviseli, közülük Major éppen Van Barnevelddel találkozik az első fordulóban. Prés ellenfele Ross Smith vagy Cameron Menzies lesz, Borbély pedig James Wade-del vagy Luke Woodhouse-zal találkozik.
Sárai az első körben Nathan Aspinall-lal mérkőzik, továbbjutás esetén pedig a világelső Luke Humphries vár rá.
A két évvel ezelőtti pénteki győzelmem a budapesti színpadon életem egyik legnagyobb élménye volt, azóta is sokan felidézik. Nagyon vágytam rá, hogy újra itt lehessek, most minden figyelmemet erre a hétvégére összpontosítom”
– hangsúlyozta Major Nándor.
Borbély András szerint „mindig különleges érzés magyar szurkolók előtt játszani”, ez pedig plusz erőt is ad neki. Kiemelte, hogy az elmúlt hetekben sok szituációs gyakorlást végzett, hogy éles helyzetben is magabiztos tudjon maradni.
Prés Nándornak gyerekkori álma valósul meg azzal, hogy magyar közönség előtt játszhat.
„Mentálisan is sokat dolgoztam, sportmentáltrénerrel készültem, hogy a nyomás inkább motiváljon” – árulta el, és Sárai Levente is arról beszélt, hogy felemelő érzés lesz számára hazai pályán dobni.
A verseny címvédője, a tavalyi győztes Michael Van Gerwen.
