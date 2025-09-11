Botrány után: nagy csatára készülnek az örmények Budapesten – az újságíró szerint ez elég vicces

„Elég vicces kimondani, hogy a portugáloktól kapott öt gól után a második helyen állunk a csoportban, de nem szabad, hogy ez bárkit megtévesszen.

Láttam a második félidőt a Magyarország–Portugália mérkőzésből, kimondottan jó meccs volt, ami után továbbra is úgy érzem, a magyar válogatott a fő esélyes a csoportban a második helyre.

Az írek elleni győzelemben valóban kulcsszerepe volt annak a támogató légkörnek, ami kialakult a stadionban. Ugyan a portugálok ellen is telt ház volt, de arra a meccsre sokan csak azért mentek ki, hogy láthassák Ronaldót és együtt kiabálhassák vele a góljainál, hogy »Siuuu«... Most, az írek ellen – bár néhány százzal talán kevesebben voltak a lelátókon – aki ott volt, azért jött ki, hogy szurkoljon is a válogatottnak, és nem az ellenfélre volt kíváncsi. A szurkolók végig buzdították a csapatot, ami hatalmas erőt adott a játékosoknak” – fogalmazott a lapnak az újságíró, aki hozzátette:

„A szurkolóink most arra számítanak, hogy Magyarországon is képesek leszünk szoros meccset játszani. Olyan gárdát szeretnének látni, amely nem csak védekezésre rendezkedik be. Az írek ellen már bizonyította a csapat, hogy képes labdatartásra épülő játékra is, erre jó példa volt a harmadik gólunk, még ha azt érvénytelenítették is. És a 2.8 körüli xG-mutatónk is arról árulkodik, hogy megvoltak a helyzeteink a meccsen.