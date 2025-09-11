Ft
Ft
09. 12.
péntek
magyar válogatott Örményország vb-selejtező

Botrány után: nagy csatára készülnek az örmények Budapesten – az újságíró szerint ez elég vicces

2025. szeptember 11. 23:21

Sokaknak megtévesztő a vb-selejtező csoport jelenlegi állása.

2025. szeptember 11. 23:21
null

Még Örményországban is általános meglepetést keltett, hogy a labdarúgó-válogatott a portugáloktól elszenvedett ötgólos hazai vereség után 2–1-re legyőzte az íreket és jelenleg a pótselejtezőt érő második helyen áll a vb-selejtezőcsoportunkban. A magyar nemzeti csapat első októberi ellenfelét ráadásul egy komoly botrány is megrázta: a kazincbarcikaiak 92-szeres válogatott örmény védője, Varazdat Harojan egy interjúban kijelentette, nem akar együtt dolgozni a jelenlegi szövetségi kapitánnyal, Jegise Melikjan, akit látni se bír.

Még csak látni sem akarom”

– jelentette ki Harojan, akinek a mondatai hatalmas botrányt kavartak az országban.

A Nemzeti Sport megkeresésére, Harutjun Csatrjan, az örmény nemzeti hírügynökség (ANA) munkatársa számolt be a helyi viszonyokról.

„Elég vicces kimondani, hogy a portugáloktól kapott öt gól után a második helyen állunk a csoportban, de nem szabad, hogy ez bárkit megtévesszen.

Láttam a második félidőt a Magyarország–Portugália mérkőzésből, kimondottan jó meccs volt, ami után továbbra is úgy érzem, a magyar válogatott a fő esélyes a csoportban a második helyre.

Az írek elleni győzelemben valóban kulcsszerepe volt annak a támogató légkörnek, ami kialakult a stadionban. Ugyan a portugálok ellen is telt ház volt, de arra a meccsre sokan csak azért mentek ki, hogy láthassák Ronaldót és együtt kiabálhassák vele a góljainál, hogy »Siuuu«... Most, az írek ellen – bár néhány százzal talán kevesebben voltak a lelátókon – aki ott volt, azért jött ki, hogy szurkoljon is a válogatottnak, és nem az ellenfélre volt kíváncsi. A szurkolók végig buzdították a csapatot, ami hatalmas erőt adott a játékosoknak” – fogalmazott a lapnak az újságíró, aki hozzátette:

„A szurkolóink most arra számítanak, hogy Magyarországon is képesek leszünk szoros meccset játszani. Olyan gárdát szeretnének látni, amely nem csak védekezésre rendezkedik be. Az írek ellen már bizonyította a csapat, hogy képes labdatartásra épülő játékra is, erre jó példa volt a harmadik gólunk, még ha azt érvénytelenítették is. És a 2.8 körüli xG-mutatónk is arról árulkodik, hogy megvoltak a helyzeteink a meccsen.

Az örmény válogatott szempontjából a következő két mérkőzés, de különösen a Magyarország elleni, budapesti találkozó meghatározó lesz a folytatásra nézve.

A cél, hogy ne kívülállóként nézzük a továbbjutásért folyó küzdelmet” – hangsúlyozta Harutjun Csatrjan.

Mint ismert, ha a magyar labdarúgó-válogatott másodikként zár a csoportban részt vehet a vb-pótselejtezőn. A Football Meets Data nevű adatelemző portál előzetes számításai szerint a mieink a harmadik kalapba kerülnének, így Szerbia, Svédország, Lengyelország vagy Csehország lehetne az ellenfél. Ha innen továbblépne a gárda, úgy 1. vagy 4. kalapból kaphatna riválist: Olaszország, Törökország, Ukrajna vagy Wales, illetve Románia, Észak-Macedónia, Észak-Írország vagy Moldova következhetne a vb-ért.

Fotó: Karen Minasyan/AFP

