Örményország–Írország: nagy bajban lehet a Marco Rossinak beszóló edző – Kazincbarcika is szóba került

Heimir Hallgrímsson az ellenünk elért 2–2 után még nagyon magabiztosnak tűnt, az örményektől elszenvedett vereséget követően viszont már az sem elképzelhetetlen, hogy hamarosan megválnak tőle. Az ír sajtó katasztrófaként, minden idők egyik legszörnyűbb bukásaként tekint az Örményország–Írország világbajnoki selejtezőmérkőzésre.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden Örményország–Írország világbajnoki selejtezőmérkőzést rendeztek a magyar labdarúgó-válogatottal azonos csoportban. A házigazda örmények ezúttal mindenben felülmúlták a mieink elleni jelentős bírói közreműködéssel kiharcolt dublini pontmentés után még roppant elbizakodott íreket, akik ismét 2–0-s hátrány után tudtak szépíteni, ám ezúttal annak is örülhettek, hogy csak egy góllal, 2–1-re kaptak ki – a 88. percben ugyanis Artur Szerobjan találatát videózás után érvénytelenítették. A hazaiak ezzel felléptek a második helyre a négyest hibátlan mérleggel vezető portugálok mögé, míg Írország sereghajtó lett a kvartettben harmadik Magyarország mögött.
Ezt is ajánljuk a témában
Lapszemléjében a Nemzeti Sport Online a következőket írja:
„Írország vb-részvételi álmai rémálommá váltak” – fogalmaznak az Ír Rádió és Televízió (RTÉ) hírportálján. Az összefoglalóban kiemelik, az örmények sokkolták az íreket.
Az RTÉ elemző cikkében úgy érzékeltetik az írek vereségének súlyát, hogy kiemelik, milyen rosszul futballoztak az örmények.
„Örményország úgy játszott, mint ahogy egy, a világranglista 105. helyén álló válogatottól várná az ember:
Hozzáteszik: minden bizonnyal
vita tárgya lesz a következő hetekben, hogy Heimir Hallgrímsson maradjon-e a szövetségi kapitány,
ám a szerző arra jut: amíg marad esély a kijutásra, addig meggondolatlan lenne erőltetni az edzőváltást.
Itt érdemes megjegyezni, hogy Hallgrímsson az ellenünk elért szombati 2–2 után nagyon magabiztosnak tűnt, olyannyira, hogy a kollegialitást felrúgva, Marco Rossi magyar válogatott szövetségi kapitány írországi sajtótájékoztatóján elhangzott mondatokat is kommentált az ír sajtó képviselőinek:
A magyarok a 15. perctől kezdve csak az időt húzták, minden adódó lehetőséget megragadtak, hogy lent maradhassanak a földön. A bíró hiába figyelmeztette őket, semmi nem változott a későbbiekben. Nem értem, hogy Rossi miért mondta, hogy fizikális meccs volt, mert egyáltalán nem volt az. Egyébként én is számon kérhetnék a játékvezetőn több olyan szituációt, amit nem néztek vissza. Marco Rossi ezért nyugodtan mérges lehet a bíróra
– közölte.
Egyébként helyi újságírók az izlandi mesternek azt is felrótták szombaton, hogy csapata rengetegszer kerül hátrányba, és nagyon ritkán tud lehozni meccset kapott gól nélkül.
Ezt is ajánljuk a témában
„Míg az első félidőben az ilyen eseteket még lefújta a játékvezető, itt már nem tette.”
De visszatérve az örményországi fiaskóra, a Sports Joe ír kiadása közben
katasztrofálisnak és minden idők egyik legszörnyűbb vereségének titulálja Írország jereváni bukását.
A legtöbb örmény hírportál ugyanakkor tényszerűen, viszonylag rövid terjedelemben foglalkozik az írek elleni győzelemmel az NSO szerint. Az ArmSport kiemeli Jegisze Melikjan mérkőzés utáni nyilatkozatát – az örmény szövetségi kapitány szerint erőt tudtak meríteni abból, hogy a portugálok elleni 5–0-s vereség ellenére közönségük megtapsolta őket.
Az Armenpressz kitér arra, hogy az örmény válogatottnak voltak még komoly gólszerzési lehetőségei, amelyek kimaradtak.
A Nemzeti Sport rámutat: az eredményhez képes sokkal nagyobb terjedelemben foglalkoznak egy interjúval, amelyben a Kazincbarcika hátvédje, a válogatottságot néhány hete lemondó Varazdat Harojan élesen kritizálja Melikjan szövetségi kapitányt. A 92-szeres válogatott játékos kijelentette, kizárólag az új edző miatt nem lép pályára a nemzeti csapatban.
„Régóta ismertem: játszottunk egymás ellen. Sokan mondták, hogy nem fogunk tudni együtt dolgozni, és így is lett. Nem fogunk együttműködni. Még csak látni sem akarom” – tette hozzá Harojan a Championatnak – a beszélgetést az ArmSport szemlézte.
Ezt is ajánljuk a témában
Sokat várnak tőle!
Nyitókép: MTI/ Bodnár Boglárka