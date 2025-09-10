Örményország–Írország: nagy bajban lehet a Marco Rossinak beszóló edző – Kazincbarcika is szóba került

ám a szerző arra jut: amíg marad esély a kijutásra, addig meggondolatlan lenne erőltetni az edzőváltást.

Itt érdemes megjegyezni, hogy Hallgrímsson az ellenünk elért szombati 2–2 után nagyon magabiztosnak tűnt, olyannyira, hogy a kollegialitást felrúgva, Marco Rossi magyar válogatott szövetségi kapitány írországi sajtótájékoztatóján elhangzott mondatokat is kommentált az ír sajtó képviselőinek:

A magyarok a 15. perctől kezdve csak az időt húzták, minden adódó lehetőséget megragadtak, hogy lent maradhassanak a földön. A bíró hiába figyelmeztette őket, semmi nem változott a későbbiekben. Nem értem, hogy Rossi miért mondta, hogy fizikális meccs volt, mert egyáltalán nem volt az. Egyébként én is számon kérhetnék a játékvezetőn több olyan szituációt, amit nem néztek vissza. Marco Rossi ezért nyugodtan mérges lehet a bíróra

– közölte.

Egyébként helyi újságírók az izlandi mesternek azt is felrótták szombaton, hogy csapata rengetegszer kerül hátrányba, és nagyon ritkán tud lehozni meccset kapott gól nélkül.